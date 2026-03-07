Espana agencias

Abascal afirma que el feminismo se ha convertido en una "herramienta de confrontación" y se ve con "desconfianza"

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha asegurado que "el feminismo se ha convertido en una herramienta de confrontación entre hombres y mujeres" y cada vez se ve con más "desconfianza".

El responsable de la tercera fuerza política en España ha realizado estas declaraciones en el marco de su visita a Toro (Zamora), donde ha arropado al candidato de su partido a presidir Castilla y León, Carlos Pollán, y a la cabeza de lista por la provincia, Marisa Calvo.

En ese marco, y rodeado de decenas de simpatizantes en las calles, Abascal ha insistido en que "el feminismo institucional defendido por el Gobierno, por toda la extrema izquierda y en muchos casos por el Partido Popular ha dado lugar a una ley de violencia de género que no ha servido para contener la violencia contra las mujeres y que solo sirve, entre otras cosas, para que haya esa confrontación".

En la misma línea, ha apuntado que ese feminismo "cada vez es visto con más desconfianza por los hombres, pero también por muchísimas mujeres" porque, a su juicio, no ha resuelto el problema que iba a combatir "porque tenía intenciones perversas" y porque además ha sido protagonizado por un Gobierno que en realidad ha puesto a las mujeres "más en riesgo que nunca en España".

Abascal considera que estos argumentos justifican que, como señalan algunas encuestas publicadas recientemente, el apoyo al feminismo ha decrecido en determinados sectores. "Incluso, ha servido también para que muchos hombres hayan sido denunciados falsamente, como venimos denunciando a pesar de toda la presión mediática en nuestra contra", ha agregado Abascal.

En el mismo acto, Abascal se ha referido a algunas reducciones de condena a personas encarceladas por delitos de agresiones sexuales, ante las que ha manifestado "un auténtico asco" y ha añadido que "quienes hacen políticas en contra del pueblo merecerían un castigo más severo".

"Me parece indecente todo lo que ha hecho este Gobierno disfrazado de feminista precisamente contra las mujeres", ha aseverado el líder de Vox.

