LaLiga y el CGPJ impulsan una formación en Madrid para reforzar la lucha contra los delitos de odio en el deporte

LaLiga y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) celebró este martes y miércoles unas jornadas de formación sobre los delitos de odio en el deporte que reunieron en su sede de Madrid a 30 jueces y magistrados procedentes de toda España junto a representantes del ámbito judicial, policial y deportivo.

Según un comunicado, la iniciativa, desarrollada en el marco del convenio de colaboración suscrito entre ambas instituciones, "refuerza el compromiso compartido de avanzar en la prevención, investigación y persecución de las conductas de odio vinculadas al deporte, así como de fortalecer la cooperación entre los distintos actores implicados en su erradicación".

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La inauguración contó con la participación de Javier Tebas, presidente de LaLiga, y Esther Rojo Beltrán, vocal del CGPJ y presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, así como la dirección académica de José Montero, director de Asuntos Públicos y Relaciones Institucionales de LaLiga, y la dirección técnica de José Ramón Aparicio, letrado del Servicio de Formación del CGPJ.

Los participantes analizaron los principales retos jurídicos y operativos, abordando cuestiones como la respuesta deportiva, administrativa y penal frente a las conductas de odio, la investigación de incidentes en los estadios, la obtención y valoración de pruebas y los mecanismos de coordinación entre instituciones públicas, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y entidades deportivas, entre otras.

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Las sesiones contaron con la participación de Vicente Magro, Antonio del Moral y Eduardo de Porres Ortiz de Urbina, magistrados de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo y reconocidas figuras en esta materia. Asimismo, participaron representantes de la Audiencia Nacional y de distintos Tribunales Superiores de Justicia, miembros de la Policía Nacional y la Guardia Civil, representantes de la Oficina Nacional de Deportes y expertos del ámbito deportivo y federativo.

El programa incluyó, además ponencias especializadas, mesas redondas y una visita técnica al Riyadh Air Metropolitano para conocer de primera mano los protocolos y herramientas utilizados en la prevención y detección de incidentes relacionados con conductas de odio.

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"La celebración de este encuentro refuerza la colaboración entre LaLiga y el CGPJ y contribuye a mejorar la respuesta frente a las conductas de odio en el deporte mediante el intercambio de conocimiento entre profesionales del ámbito judicial, policial y deportivo", concluyó el comunicado.