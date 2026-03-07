0-1. Muriqi da ventaja al Mallorca de Demichelis ante Osasuna al final de primera parte

Pamplona, 7 mar (EFE).- El Mallorca vence a Osasuna al descanso gracias al tanto de Vedat Muriqi, en el minuto 35, después de aprovechar el error de Sergio Herrera que dio lugar al único tanto de la primera mitad.
En el debut del argentino Martín Demichelis en el banquillo mallorquinista, su equipo propuso mucho más que Osasuna, con posesiones de balón largas e intenciones de hacer daño. Tal fue así que una presión Muriqi sirvió para forzar el fallo de Herrera y hacer el 0-1. EFE
1011911
Últimas Noticias
Montero critica la falta de datos sobre fallos en cribados de cáncer de mama en Andalucía
La detenida por apuñalar mortalmente a un hombre en Córdoba está en el sistema VioGen
Villa de Aranda busca repetir triunfo ante un Torrelavega en racha
Óscar López tacha a Ayuso de "presidenta machista" y la acusa de liderar una "guerra cultural contra el feminismo"
Gascón pide reformar la Ley Electoral, consecuencia de que ni PP ni PSOE quieran una izquierda "transformadora"
MÁS NOTICIAS