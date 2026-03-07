0-1. Muriqi da ventaja al Mallorca de Demichelis ante Osasuna al final de primera parte

Pamplona, 7 mar (EFE).- El Mallorca vence a Osasuna al descanso gracias al tanto de Vedat Muriqi, en el minuto 35, después de aprovechar el error de Sergio Herrera que dio lugar al único tanto de la primera mitad.

En el debut del argentino Martín Demichelis en el banquillo mallorquinista, su equipo propuso mucho más que Osasuna, con posesiones de balón largas e intenciones de hacer daño. Tal fue así que una presión Muriqi sirvió para forzar el fallo de Herrera y hacer el 0-1. EFE

1011911