Sánchez defiende la fragata a Chipre: El 'No a la guerra' no significa no ser solidarios con un socio de la UE

España respalda a Chipre ante el ataque sufrido, comprometiéndose con una misión de apoyo encabezada por la fragata ‘Cristóbal Colón’, según Pedro Sánchez, quien insiste en el valor de la cooperación bajo el derecho internacional y la solidaridad europea

La presencia de la fragata ‘Cristóbal Colón’ en aguas cercanas a Chipre representa la respuesta española a la petición expresada por este Estado miembro tras un ataque sufrido en su propio territorio. Según consignó el medio, Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España, informó durante la XXXVI Cumbre Hispano-Portuguesa al lado de Luís Montenegro, jefe del Ejecutivo portugués, que la decisión de enviar el buque de guerra forma parte de una misión de protección, defensa y rescate enmarcada en una iniciativa europea de apoyo a Chipre.

De acuerdo con las declaraciones de Sánchez recogidas por el medio, la fragata española, cuya llegada está prevista para los próximos días, contribuirá a salvaguardar la integridad territorial y la seguridad de un socio de la Unión Europea que enfrenta amenazas directas. El mandatario detalló que la actuación española responde al principio de solidaridad contenido en los compromisos adquiridos en el seno de la UE, al tiempo que defendió la necesidad de preservar la seguridad colectiva de los Estados miembros ante crisis como la registrada en territorio chipriota.

Según publicó el medio, Sánchez recalcó en su intervención que la postura española de “no a la guerra”, especialmente en escenarios como el conflicto entre Israel, Estados Unidos e Irán, no excluye el apoyo firme a otros Estados de la Unión Europea cuando enfrentan ataques o situaciones de emergencia. En una de sus intervenciones, el presidente declaró: “Con la misma determinación que nos lleva a decir ‘no a la guerra’ en Irán, pues tenemos la determinación de ser solidarios y ayudar a echar una mano en este caso a un estado miembro”.

El medio detalló que la actuación de la fragata ‘Cristóbal Colón’ se inscribe dentro de la estrategia española de vinculación activa en misiones de seguridad designadas por la Unión Europea, destacando el papel de las Fuerzas Armadas en la prevención y respuesta ante amenazas a la estabilidad regional. Esta contribución forma parte de la apuesta española por el multilateralismo, el respeto al derecho internacional y la colaboración con organismos e instituciones comunitarias.

En la comparecencia pública, Sánchez reiteró que la política exterior de España prioriza acciones enmarcadas en principios jurídicos internacionales y la cooperación frente a enfoques basados en la confrontación. Según consignó el medio, el presidente articuló la idea de fortalecer las relaciones transatlánticas y la integración ibérica a través de políticas coordinadas de seguridad, insertando la iniciativa actual en el contexto de los vínculos históricos entre España, Portugal y el resto de la Unión Europea.

La información difundida por el medio señala que la fragata ‘Cristóbal Colón’ participará en una misión multinacional avalada por las instituciones europeas, reforzando el compromiso español y comunitario con la protección de los Estados que sufren ataques a su soberanía. Sánchez recordó que la decisión española tampoco supone contradecir la tradicional postura de rechazo a la guerra, sino que está guiada por la responsabilidad de acudir en auxilio de países aliados dentro del marco legal e internacional.

El medio subrayó que la intervención de la fragata responde a la solicitud directa del gobierno chipriota, sumando recursos navales españoles a los esfuerzos conjuntos para proteger una zona estratégica comprometida por recientes incidentes de seguridad. El Gobierno español busca así garantizar la respuesta efectiva frente a amenazas inmediatas y fortalecer la coordinación con otros Estados europeos, canalizando su participación a través de misiones reconocidas y controladas por la Unión Europea y otros organismos multilaterales.

El medio recordó que la dinámica de cooperación entre España y Portugal, evidenciada en la reciente cumbre bilateral, sirve también para consolidar la posición de ambos países en la defensa de sus intereses europeos y su orientación hacia la colaboración en temas de seguridad y defensa común. Sánchez reiteró en ese escenario la importancia de articular respuestas conjuntas ante crisis que afectan a la región mediterránea o al entorno inmediato de la UE, presentando el despliegue de la fragata ‘Cristóbal Colón’ como un ejemplo de la prioridad española por aportar a la protección colectiva.

De acuerdo con lo publicado por el medio, la política exterior española en escenarios de conflicto o amenaza se apoya sistemáticamente en el multilateralismo, el diálogo y la obediencia a las reglas internacionales, evitando la confrontación directa en favor de intervenciones solidarias y coordinadas con el resto de los socios comunitarios. El envío de la fragata, explicó Sánchez según consignó el medio, no entraña contradicción alguna con la defensa del “no a la guerra”, sino que lo complementa mediante un enfoque comprometido con la protección y la solidaridad.

El medio concluyó que la colaboración española en la misión de apoyo a Chipre representa un acto alineado con la defensa de los intereses europeos y la seguridad común ante escenarios de crisis, con el despliegue de la fragata ‘Cristóbal Colón’ como parte central del operativo en marcha.

