Espana agencias

Rajoy avisa de que la alternativa a un "extremista" no es otro, que "ni come ni deja comer" y genera inestabilidad

Guardar

El expresidente del Gobierno Mariano Rajoy ha advertido de que la alternativa a un "extremista" no puede ser otro, que "ni come ni deja comer", porque al final genera "inestabilidad" en las instituciones y elecciones cada poco tiempo.

Rajoy se ha expresado así en un encuentro mantenido con la Asociación de Directivas y Empresarias de Segovia (ADESE) en un acto enmarcado en la campaña electoral de Castilla y León en el que ha participado junto al candidato a la Presidencia de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco.

En este contexto, en el marco de su intervención se ha referido a lo que un gobierno debe hacer y la necesidad de que haya estabilidad, algo que considera que proporcionan unos presupuestos, tras lo que ha criticado al Ejecutivo actual por llevar cuatro años sin hacerlo.

De la misma forma que ha expresado su rechazo a "este tipo de comportamientos" también lo ha hecho con el extremismo. "La alternativa a un extremista, a un 'gobierno Frankestein', no puede ser otro, que además ni come ni deja comer", ha asegurado Rajoy, quien ha advertido que esto genera "inestabilidad" en las instituciones y provoca que se celebren elecciones "cada mes y medio" en el país.

"Naturalmente, no me he referido a nadie como ustedes a buen seguro habrán comprendido", ha agregado el expresidente del Gobierno a los asistentes al encuentro.

Mariano Rajoy, que ha dado algunas ideas para una buena marcha de la economía y lo que debería hacer un buen gobierno, ha afirmado que "si se hacen bien las cosas, hay resultados" y, si se es "serio" no es "tan difícil", aunque se pueda uno equivocar, ha añadido.

A este respecto, considera que a un gobierno hay varias cosas que exigirle, entre ellas "la estabilidad, la seriedad, la sensatez y no decir tonterías y, a ser posible, no gritar demasiado".

El expresidente del Gobierno ha expuesto algunas reflexiones sobre economía y ha señalado algunas recomendaciones lo que debe hacer un gobierno para mejorar la vida de la gente, algo que ha afirmado que conviene no "olvidar" porque considera que en España cada día se ve que se habla de cosas que "poco tienen que ver con la vida de la gente".

SIN HACER IDEOLOGÍA

Así, ha explicado que, en un mundo en el que se viven "tiempos borrascosos que se iniciaron con el Frankestein y que no se sabe a dónde nos llevará si no le ponemos coto pronto", el objetivo de cualquier política económica, sea de un partido de un gobierno de cualquiera, es mejorar la vida de la gente.

"Se entiende muy bien no se trata de hacer ideología y mucho menos, como hacen algunos, vamos a hacer pobres a los ricos", ha añadido el que fuera presidente del Gobierno, quien cree que lo que debieran hacer es "ricos a los pobres", algo que cree que "es mucho más difícil".

Rajoy ha incidido en que "esta es la tesis de siempre la izquierda", a la que ha acusado de hacer "ideología", cuando considera que conviene estar "en la realidad" y saber cuáles son "las verdaderas necesidades de la gente".

Para lograr el objetivo, ha continuado, ha apuntado como "mejor política económica" la que crea empleo, que permite sacar adelante un proyecto de vida, porque el que trabaja paga sus impuestos, lo que permite mejorar los servicios públicos y ayudar a las empresas, lo que a su vez generará más empleo, bienestar y riqueza.

Rajoy ha incidido en que esto lo generan los empresarios, los emprendedores, quienes crean empleo, algo que "algunos siguen sin entender" y ha aclarado que de los 20 o 21 millones de trabajadores que hay en España 3 o 3,5 son del sector público.

En este sentido, ha advertido de que, como ocurrió en la Alemania Oriental, que tras muchos años no ha llegado al nivel económico de la zona Occidental, el Estado no es el que genera el "bienestar" como pensaban algunos, lo que era "el comunismo", que ha "fracasado".

"En España hay todavía quien sostiene esta peregrina tesis, unos de forma más bruta como, bueno, estos señores que andan por ahí circulando y que no vamos a citar para que luego no se enfaden con nosotros, y otros de forma más edulcorada", ha añadido Rajoy, quien considera que al final quienes piensan de esta manera acaban "atizándole" con impuestos y cotizaciones a quienes de verdad crean empleo.

CONSEJOS

Por ello, considera que un gobierno lo que debe hacer es "terminar con el debate perverso" de "hacer pobres a los ricos y no ricos a los pobres", por lo tanto, "menos ideología", hacer una política que cree empleo de calidad y "ser consciente y decirlo", que el Estado "no es buen empresario" ni esa es su función, sino la de generar condiciones y facilitar la tarea de la gente, además de gestionar los servicios públicos.

"Por ejemplo, el Estado tiene la obligación de que los trenes salgan y lleguen a su hora. Esto ocurría en su tiempo cuando algunos otros distintos de los que hay ahora gobernaban", ha aseverado.

Sin embargo, ha asegurado que actualmente en España se habla "de muchas cosas" y se dicen "demasiados disparates", pero "el disparate del martes oculta el disparate del lunes, y a su vez el del martes será ocultado por el disparate del miércoles, y mientras tanto, no cumple su función, la Administración del Estado, que es la de gobernar y hacer que los servicios públicos funcionen".

Otras de las cuestiones que considera que se deben tener en cuenta es "no gastar lo que no se tiene", no endeudarse, no regular demasiado porque considera que hay demasiada legislación y mantener unos impuestos "justos y equilibrados".

Por otro lado, ha advertido de que hay que tener "cuidado" con seguir subiendo las cotizaciones a la seguridad social, lo que puede ser "una bomba de relojería" y con "no controlar la inflación", que ha calificado del "peor de los impuestos" que además no lo tiene que aprobar ningún parlamento, "funciona solo".

Finalmente, ha abogado por ayudar a las empresas y, "lo más importante", mantener un marco que proporcione tranquilidad a los agentes sociales.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El TSJPV confirma los 11 años de prisión impuestos a un varón por agredir sexualmente a su expareja

La máxima instancia judicial del País Vasco desestima el recurso del acusado, avala la fiabilidad del testimonio de la víctima y sostiene que la resolución original está suficientemente fundamentada, aunque la decisión aún permite presentación de recurso ante el Supremo

El TSJPV confirma los 11

Delegación del Gobierno en Madrid multa con más de 10.000 euros a Vito Quiles por desobediencia a la Policía el 25N

El afectado dispone de quince días para abonar la sanción con un descuento del cincuenta por ciento o presentar alegaciones tras los hechos ocurridos durante una protesta feminista, según la denuncia a la que accedió Europa Press

Delegación del Gobierno en Madrid

El Govern balear celebra el nombramiento de Santafé como DAO de la Policía: "Conoce muy bien" los problemas en Baleares

El Govern balear celebra el

Esteban (PNV) cree "irresponsable" que Sánchez redujera al eslogan 'no a la guerra' la declaración ante el ataque a Irán

Esteban (PNV) cree "irresponsable" que

Bendodo pide a Vox que explique a sus votantes su no "a un gobierno juntos" en Extremadura y llama a la responsabilidad

Bendodo pide a Vox que
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Pedro Sánchez afirma que en

Pedro Sánchez afirma que en las relaciones entre EEUU y España debe primar la “colaboración” y no “la confrontación”

Ayuso viaja a Nueva York en plena crisis entre España y Estados Unidos: quiere atraer inversión y recogerá un premio

Interior elige como nuevo DAO de la Policía a José Santafé Arnedo tras la salida de José Ángel González por la denuncia de agresión sexual

Discutir con tu pareja al volante tiene consecuencias legales: la DGT puede multarte con 500 euros y 6 puntos de carnet

10.000 plantas de marihuana y 136.000 cajetillas de tabaco incautadas por la Guardia Civil en Segovia, Toledo y Madrid

ECONOMÍA

La guerra en Irán podría

La guerra en Irán podría recortar dos décimas el crecimiento de España y elevar la inflación por encima del 3% antes de verano

El Ministerio de Vivienda lanza una convocatoria con 100 millones para incorporar vivienda privada al parque público

Dos tercios de las titulares del Ingreso Mínimo Vital son mujeres y el 41% de los beneficiarios son menores

El precio de la vivienda bate récords con una subida del 12,7% en 2025, el mayor incremento desde 2007

Sebastián Ramírez, abogado: “Los dolores en la espalda son una causa de incapacidad permanente”

DEPORTES

La UEFA impone 15.000 euros

La UEFA impone 15.000 euros de multa al Real Madrid por el saludo nazi de un aficionado en la Champions

Las posibles consecuencias económicas de la suspensión de la Finalissima: faltan 21 días para el partido y no hay estadio confirmado

Marruecos anuncia que Andrés Iniesta es el nuevo director deportivo de la Selección, pero el acuerdo no está cerrado

Las lesiones que podría sufrir Fernando Alonso si pilota más de 25 vueltas debido a los problemas en su monoplaza

La FIFA viajará a España para examinar los estadios del Mundial 2030: estos son los que están bajo la lupa