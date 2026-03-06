El PP exige a Sánchez que someta al Parlamento el envío de una fragata a Chipre: tiene por lema 'No al Congreso'

Fuentes del Partido Popular han recordado que la fragata ‘Cristóbal Colón’ de la Armada española, considerada como el buque de guerra más avanzado del país, será desplegada en un área donde ya existen operaciones militares activas, lo que incrementa el riesgo para la tripulación, en un contexto de falta de consenso político sobre esta misión. Según publicó el medio, la base británica en Chipre fue atacada en fechas recientes, motivando la decisión del Gobierno de enviar dicho navío.

De acuerdo con la información difundida por el Partido Popular y reportada por el mismo medio, la principal formación opositora ha exigido al presidente Pedro Sánchez que lleve al Parlamento la decisión sobre el envío de la fragata a Chipre para someterla a votación, conforme a lo que estipula la Ley de Defensa Nacional. El Partido Popular señaló que el Ejecutivo debería informar a la ciudadanía mediante una comparecencia de Sánchez en el Congreso y defender que la autorización se trate en la Cámara Baja de forma inmediata.

El PP ha destacado que tanto los Gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero como de Mariano Rajoy gestionaron un total de 26 solicitudes de autorización ante el Parlamento para el envío de tropas a operaciones en el extranjero entre los años 2006 y 2018. Según consignó el medio, la primera petición de este tipo se realizó en 2006, cuando se planteó el aumento de efectivos en la Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad en Afganistán. Posteriormente, se solicitaron autorizaciones para desplegar personal militar en la República Democrática del Congo, Líbano, Chad, República Centroafricana, Somalia, Haití, Uganda, Libia, Mali e Irak.

En relación con la reciente decisión de desplegar la ‘Cristóbal Colón’ en Chipre, fuentes del Partido Popular han afirmado que la operación se anunció sin que exista consenso entre los partidos que mantienen la mayoría parlamentaria que sostiene al Gobierno. Esas mismas fuentes han incidido en que Sánchez no ha consultado ni informado previamente a la oposición, criticando que el principal grupo parlamentario del país no debería enterarse de decisiones de esta magnitud a través de informativos televisivos.

El medio detalló que la última vez que una petición de autorización militar fue tratada en el Parlamento ocurrió en 2018, cuando se buscó aumentar la dotación en la misión de la Unión Europea en Mali. Desde ese año, según remarcaron desde el Partido Popular, no se han consultado nuevas operaciones militares en la Cámara, decisión que interpretan como una preferencia del Ejecutivo por evitar los controles legales y parlamentarios previstos para el envío de fuerzas armadas al exterior.

Según afirmó el PP y recogió el medio, la formación sostiene que el Gobierno ‘gobierna como si el poder ejecutivo prevaleciese sobre todos los demás’ y que el lema de Sánchez no responde a ‘No a la guerra’, sino más bien a ‘No al Congreso’. Insisten en que cualquier envío de personal militar a zonas de conflicto requiere la autorización previa de la Cámara de diputados, de acuerdo con la legalidad vigente.

Fuentes populares advirtieron que la vida de los militares españoles no debe exponerse en áreas con acciones bélicas sin la legitimidad que otorga un debate parlamentario y la votación correspondiente. Insistieron en que varios partidos que sustentan parlamentariamente al Gobierno tampoco brindan respaldo a la operación, lo que, a su juicio, refleja una falta de consenso en torno al despliegue de la ‘Cristóbal Colón’.

El Partido Popular reiteró que acciones como la anunciada por Sánchez sobre la fragata de la Armada contrastan con la práctica parlamentaria seguida durante los mandatos de los Gobiernos anteriores, cuando se recurrió en repetidas ocasiones a la Cámara para acordar la participación de España en misiones fuera del territorio nacional. Según publicó el medio, la oposición considera fundamental que el Congreso debata y decida sobre el envío de unidades militares, especialmente cuando se trata de operaciones en entornos considerados de alto riesgo.

La base argumental expuesta por el PP y recogida por el medio gira en torno al cumplimiento de la Ley de Defensa Nacional y de los procedimientos parlamentarios establecidos, exigiendo pluralidad y debate antes de tomar decisiones que pueden tener consecuencias para la seguridad y la vida de las tropas.

El medio también recogió la expectativa del Partido Popular respecto a que la comparecencia de Pedro Sánchez en el Parlamento permitiría conocer la opinión de los grupos parlamentarios que respaldan al Ejecutivo acerca del despliegue militar, así como los detalles y motivaciones oficiales detrás de la iniciativa. La formación opositora busca que la discusión se produzca en sede parlamentaria antes de que la fragata ‘Cristóbal Colón’ comience su desplazamiento a la zona de Chipre.