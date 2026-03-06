Espana agencias

El PP exige a Sánchez que someta al Parlamento el envío de una fragata a Chipre: tiene por lema 'No al Congreso'

Fuentes del principal partido de la oposición reclaman transparencia total y reprochan al presidente la falta de consulta sobre la misión militar, alertando del riesgo para unidades navales que navegarán hacia una zona con hostilidades activas y sin consenso político

Guardar

Fuentes del Partido Popular han recordado que la fragata ‘Cristóbal Colón’ de la Armada española, considerada como el buque de guerra más avanzado del país, será desplegada en un área donde ya existen operaciones militares activas, lo que incrementa el riesgo para la tripulación, en un contexto de falta de consenso político sobre esta misión. Según publicó el medio, la base británica en Chipre fue atacada en fechas recientes, motivando la decisión del Gobierno de enviar dicho navío.

De acuerdo con la información difundida por el Partido Popular y reportada por el mismo medio, la principal formación opositora ha exigido al presidente Pedro Sánchez que lleve al Parlamento la decisión sobre el envío de la fragata a Chipre para someterla a votación, conforme a lo que estipula la Ley de Defensa Nacional. El Partido Popular señaló que el Ejecutivo debería informar a la ciudadanía mediante una comparecencia de Sánchez en el Congreso y defender que la autorización se trate en la Cámara Baja de forma inmediata.

El PP ha destacado que tanto los Gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero como de Mariano Rajoy gestionaron un total de 26 solicitudes de autorización ante el Parlamento para el envío de tropas a operaciones en el extranjero entre los años 2006 y 2018. Según consignó el medio, la primera petición de este tipo se realizó en 2006, cuando se planteó el aumento de efectivos en la Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad en Afganistán. Posteriormente, se solicitaron autorizaciones para desplegar personal militar en la República Democrática del Congo, Líbano, Chad, República Centroafricana, Somalia, Haití, Uganda, Libia, Mali e Irak.

En relación con la reciente decisión de desplegar la ‘Cristóbal Colón’ en Chipre, fuentes del Partido Popular han afirmado que la operación se anunció sin que exista consenso entre los partidos que mantienen la mayoría parlamentaria que sostiene al Gobierno. Esas mismas fuentes han incidido en que Sánchez no ha consultado ni informado previamente a la oposición, criticando que el principal grupo parlamentario del país no debería enterarse de decisiones de esta magnitud a través de informativos televisivos.

El medio detalló que la última vez que una petición de autorización militar fue tratada en el Parlamento ocurrió en 2018, cuando se buscó aumentar la dotación en la misión de la Unión Europea en Mali. Desde ese año, según remarcaron desde el Partido Popular, no se han consultado nuevas operaciones militares en la Cámara, decisión que interpretan como una preferencia del Ejecutivo por evitar los controles legales y parlamentarios previstos para el envío de fuerzas armadas al exterior.

Según afirmó el PP y recogió el medio, la formación sostiene que el Gobierno ‘gobierna como si el poder ejecutivo prevaleciese sobre todos los demás’ y que el lema de Sánchez no responde a ‘No a la guerra’, sino más bien a ‘No al Congreso’. Insisten en que cualquier envío de personal militar a zonas de conflicto requiere la autorización previa de la Cámara de diputados, de acuerdo con la legalidad vigente.

Fuentes populares advirtieron que la vida de los militares españoles no debe exponerse en áreas con acciones bélicas sin la legitimidad que otorga un debate parlamentario y la votación correspondiente. Insistieron en que varios partidos que sustentan parlamentariamente al Gobierno tampoco brindan respaldo a la operación, lo que, a su juicio, refleja una falta de consenso en torno al despliegue de la ‘Cristóbal Colón’.

El Partido Popular reiteró que acciones como la anunciada por Sánchez sobre la fragata de la Armada contrastan con la práctica parlamentaria seguida durante los mandatos de los Gobiernos anteriores, cuando se recurrió en repetidas ocasiones a la Cámara para acordar la participación de España en misiones fuera del territorio nacional. Según publicó el medio, la oposición considera fundamental que el Congreso debata y decida sobre el envío de unidades militares, especialmente cuando se trata de operaciones en entornos considerados de alto riesgo.

La base argumental expuesta por el PP y recogida por el medio gira en torno al cumplimiento de la Ley de Defensa Nacional y de los procedimientos parlamentarios establecidos, exigiendo pluralidad y debate antes de tomar decisiones que pueden tener consecuencias para la seguridad y la vida de las tropas.

El medio también recogió la expectativa del Partido Popular respecto a que la comparecencia de Pedro Sánchez en el Parlamento permitiría conocer la opinión de los grupos parlamentarios que respaldan al Ejecutivo acerca del despliegue militar, así como los detalles y motivaciones oficiales detrás de la iniciativa. La formación opositora busca que la discusión se produzca en sede parlamentaria antes de que la fragata ‘Cristóbal Colón’ comience su desplazamiento a la zona de Chipre.

Temas Relacionados

Partido PopularPedro SánchezCongreso de los DiputadosJosé Luis Rodríguez ZapateroChipreEspañaFragata Cristóbal ColónDefensa nacionalMariano RajoyOperación militarEUROPAPRESS

Últimas Noticias

Ortega se mantendría como portavoz de Vox porque tiene derecho a presentar dos recursos más según el régimen interno

Ortega se mantendría como portavoz

Alcalde de Rota: "Hay movimiento diario de aviones y barcos pero no sabemos a dónde, nunca nos informan"

El mandatario local ha expresado que el constante tránsito en la base genera incertidumbre sobre sus fines, solicitando mayor transparencia a las autoridades y resaltando la relevancia estratégica y económica de estas instalaciones para la comarca gaditana

Alcalde de Rota: "Hay movimiento

PP y PRC llegan a un acuerdo para aprobar el presupuesto de 2026 que firmarán hoy

Tras semanas de negociaciones marcadas por desacuerdos, ambas fuerzas políticas ultiman esta mañana en el Parlamento la rúbrica que desbloquea las cuentas del próximo ejercicio en Cantabria, con la participación de sus principales dirigentes

PP y PRC llegan a

Piden seis años de prisión para el patrón de una patera que llegó con 32 migrantes, 16 de ellos menores de edad

La Audiencia de Baleares decide esta semana el futuro de un joven acusado de conducir una embarcación precaria desde Argelia, con 32 personas a bordo y serias deficiencias de seguridad, enfrentando cargos por violar derechos de extranjeros

Piden seis años de prisión

Vox expulsa definitivamente a Ortega Smith del partido

El Comité de Garantías comunicó la desvinculación de Javier Ortega Smith tras determinar una conducta considerada "muy grave", mientras que también se inició un expediente contra José Angel Antelo por actuaciones recientes, marcando tensiones internas en la organización

Vox expulsa definitivamente a Ortega
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Gobierno aprueba más de

El Gobierno aprueba más de 2.800 plazas para ingreso y promoción interna en Fuerzas Armadas y Guardia Civil en 2026

La Guardia Civil sigue sin facilitar el documento que avala el desalojo del cuartel de Torrelaguna a los agentes afectados después de tres meses

Vox expulsa de forma definitiva a Javier Ortega Smith del partido

El PP confirma que Vox votará en contra de la investidura de María Guardiola en Extremadura

Masih Alinejad, activista iraní, a Pedro Sánchez: “¿Cómo se atreve a utilizar los cuerpos de mi gente como munición política?”

ECONOMÍA

El precio de la vivienda

El precio de la vivienda bate récords con una subida del 12,7% en 2025, el mayor incremento desde 2007

Sebastián Ramírez, abogado: “Los dolores en la espalda son una causa de incapacidad permanente”

El precio de la gasolina en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España para hoy

Pep Martorell, experto en IA: “Debería ayudar a la reducción de la jornada, pero hay tareas donde la interacción humana será indispensable”

La productividad en España es la mitad que en la UE y sube lento, pero más lento sube lo que te pagan por hora

DEPORTES

Las posibles consecuencias económicas de

Las posibles consecuencias económicas de la suspensión de la Finalissima: faltan 21 días para el partido y no hay estadio confirmado

Andrés Iniesta nombrado nuevo director deportivo de la selección de Marruecos

Las lesiones que podría sufrir Fernando Alonso si pilota más de 25 vueltas debido a los problemas en su monoplaza

La FIFA viajará a España para examinar los estadios del Mundial 2030: estos son los que están bajo la lupa

Carlos Alcaraz y Jannik Sinner se pronuncian sobre el conflicto de Oriente Medio que ha dejado a algunos jugadores atrapados