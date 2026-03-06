Alcalde de Rota: "Hay movimiento diario de aviones y barcos pero no sabemos a dónde, nunca nos informan"

El alcalde de Rota, Javier Ruiz Arana, ha puesto de relieve la falta de información que las autoridades locales reciben sobre los movimientos que se registran a diario en la base militar situada en la localidad, a pesar de la relevancia estratégica y económica que esta instalación representa para la comarca gaditana. Según informó Europa Press, el alcalde solicitó mayor transparencia a las autoridades competentes en relación con el constante tránsito de aviones y barcos que se observa en la base.

Durante una entrevista en Canal Sur Radio, recogida por Europa Press, Ruiz Arana expresó que el Ayuntamiento de Rota desconoce el destino de estos movimientos, apuntando que nunca reciben información oficial, especialmente los ayuntamientos. Esta posición surge tras la publicación de una información de 'El Español' que asegura que al menos dos buques y cerca de diez aviones han partido de la base con rumbo a Irán, después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, prohibiera el uso de las bases en el contexto de la operación militar impulsada por Estados Unidos contra Irán.

El alcalde detalló que la base estadounidense en Rota continúa registrando actividad constante de aeronaves y navíos. "Nosotros seguimos viendo movimiento de aviones y barcos diariamente, pero nunca preguntamos dónde van ni de dónde vienen. Salen y entran y nunca nos informan, a los ayuntamientos menos, pero sigue habiendo movimiento en Rota", declaró Ruiz Arana según reportó Europa Press.

El impacto de la base se extiende a la economía local, ya que según consignó Europa Press, alrededor de 3.000 trabajadores del municipio, de su entorno y de otras partes de la Bahía de Cádiz, dependen laboralmente de las instalaciones. Esto se debe principalmente a los contratos con Navantia para mantenimiento de buques y tareas de obra dentro del recinto militar. Ruiz Arana destacó que cualquier modificación significativa en la gestión o en las condiciones de uso de la base afectaría de manera directa tanto a Rota como a toda la Bahía de Cádiz, dada la repercusión económica y la cantidad de empleos asociados.

El alcalde subrayó, según el medio Europa Press, la necesidad de que la seguridad de la población local prevalezca frente a las cuestiones estratégicas o militares que implican la utilización de la base. Defendió que los municipios que albergan estas instalaciones y sus áreas circundantes requieren garantías de seguridad ante posibles riesgos derivados de la actividad militar internacional. Alertó sobre el peligro de que estos territorios puedan ser percibidos como objetivos o zonas de interés en contextos de tensión internacional.

Sobre la reciente operación militar conjunta entre Estados Unidos e Israel en Irán, Ruiz Arana describió la situación como "un ataque unilateral que no está amparado por ningún tipo de resolución internacional", de acuerdo con la entrevista publicada por Europa Press. No obstante, remarcó que actualmente en Rota se vive una situación de normalidad, asegurando que la localidad no se encuentra en el centro de la tensión y que el conflicto se desarrolla a gran distancia.

La base de Rota, gestionada conjuntamente por España y Estados Unidos, constituye un punto estratégico tanto para operaciones militares internacionales como para la economía del área gaditana. Sin embargo, la carencia de información fluida hacia las autoridades locales genera incertidumbre sobre el alcance y los fines de los movimientos que allí se producen, señaló Europa Press. Ruiz Arana insistió en la importancia de una mayor transparencia y del establecimiento de mecanismos que permitan conocer el uso real de las instalaciones y el nivel de involucramiento en operaciones internacionales significativas.

El funcionamiento cotidiano de la base, unido a la presencia de empleos directos e indirectos, configura un vínculo permanente entre la instalación militar y la vida económica y social de Rota y la Bahía de Cádiz. Según la información recabada por Europa Press, los habitantes del municipio conviven con la presencia constante de la base, aunque el desconocimiento sobre los detalles de su operación alimenta inquietudes sobre el futuro de la localidad en situaciones de crisis internacional.

Ruiz Arana reiteró la relevancia estratégica, económica y social que la base tiene para la comarca y remarcó la posición de las autoridades locales en defensa de la seguridad y el bienestar de la población ante cualquier escenario que pudiera implicar riesgos, concluyó Europa Press.