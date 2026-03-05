Rallye Tierras Altas de Lorca abrirá el campeonato nacional de tierra el 13 y 14 de marzo

Lorca (Murcia), 5 mar (EFE).- El Rallye Tierras Altas de Lorca (Murcia), en su decimoquinta edición, se disputará el 13 y 14 de marzo y volverá a ser la prueba encargada de abrir el calendario del Campeonato de España de Rallyes de Tierra (CERT-Rallycar).

Contará con cuatro tramos diferentes que se disputarán en dos ocasiones, sumando ocho especiales cronometradas y un recorrido total de 437,2 kilómetros, de los que 95,9 kilómetros serán contra el crono.

La organización prevé la participación de cerca de 50 vehículos, entre ellos 22 de la máxima categoría nacional.

La salida ceremonial del rallye tendrá lugar a las 19:30 horas en la avenida Juan Carlos I, en pleno centro de Lorca, en un acto que reunirá a los equipos y aficionados antes del inicio de la competición.EFE

