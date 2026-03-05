El juicio a los padres acusados de encerrar a sus hijos en un chalet de Fitoria (Oviedo), el 10 y 11 de marzo

Agentes encontraron a los hijos de la pareja, dos gemelos de ocho años y un tercer menor de diez, usando mascarillas y rodeados de excrementos de animales en el chalet familiar en Fitoria, Oviedo. Los hechos, reportados por Europa Press, constituyen el eje central del proceso penal que enfrentan sus padres, acusados de encerrar a los niños desde 2021 y mantenerlos en condiciones insalubres y de aislamiento social. El juicio contra los progenitores tendrá lugar los días 10 y 11 de marzo, tras la apertura de la investigación en abril de 2025.

Según detalló Europa Press, la sección segunda de la Audiencia Provincial ha determinado que la vista oral se celebre a puerta cerrada. La medida surge ante la gravedad de los delitos imputados y la protección de los menores involucrados, todos ellos víctimas y bajo tutela. Tanto la Fiscalía como las partes personadas han respaldado esta decisión, basada en la naturaleza de los hechos y en los perjuicios que una exposición pública podría causar a los niños.

El proceso se dirige contra C.S., de 54 años y de nacionalidad alemana, y M.A.S., de 49 años y de origen estadounidense. Los delitos que se les atribuyen incluyen violencia psíquica habitual en el ámbito familiar, detención ilegal y abandono de familia, según informó Europa Press. La Fiscalía sostiene que la pareja mantuvo a sus hijos dentro del inmueble durante años, sin permiso para salir, y sin acceso a condiciones de salubridad adecuadas.

La causa se inició a raíz de la denuncia de una vecina en abril de 2025, quien sospechó la presencia y el posible aislamiento de menores en el domicilio. Tras la intervención policial el 28 de abril, agentes comprobaron la situación de los tres menores, hallando no solo pruebas visibles de insalubridad, sino también indicios de aislamiento prolongado. Los niños, que no habrían salido de la vivienda desde 2021, se encontraban en estado de vulnerabilidad.

Tras la investigación preliminar, la policía procedió a la detención de los dos adultos, quienes fueron puestos a disposición judicial y enviados a prisión preventiva. Europa Press informa que los menores quedaron bajo la protección del Principado de Asturias y fueron ingresados en régimen de acogimiento en un centro especializado dependiente de las autoridades autonómicas, mientras avanzaban las diligencias.

La decisión de celebrar el juicio de manera reservada responde a la intensidad de los hechos enjuiciados y a la prioridad de preservar la identidad e integridad de los tres menores. Según consignó Europa Press, tanto la defensa de los acusados como los representantes de la acusación y la Fiscalía consideraron procedente evitar la presencia de público o prensa en la sala durante la comparecencia.

Los informes policiales y forenses, recopilados desde la intervención en el chalet, forman parte del expediente que será evaluado durante la vista oral. Entre los puntos centrales que expondrá la Fiscalía se incluyen las circunstancias de salud física y psicológica de los menores a la fecha del hallazgo, así como la situación general en la que residían, caracterizada por la falta de salubridad y el aislamiento respecto a cualquier tipo de actividad escolar o social.

De acuerdo a la información proporcionada por Europa Press, las preguntas durante el juicio girarán en torno al grado de responsabilidad de ambos progenitores y a la justificación de la medida de privación de libertad a la que habrían sometido a sus hijos durante al menos cuatro años. La Fiscalía argumentará que la prolongada falta de interacción y las condiciones materiales del entorno afectaron negativamente al desarrollo y bienestar de los niños.

En lo referente al futuro de los menores, Europa Press indica que permanecen bajo tutela de los servicios sociales autonómicos, recibiendo atención especializada. Mientras tanto, el proceso se perfila como uno de los casos más significativos en los últimos años en la región en materia de protección de la infancia y el castigo de delitos relacionados con el maltrato y abandono familiar.

El desarrollo del juicio los días 10 y 11 de marzo en la Audiencia Provincial de Oviedo resulta clave no solo por la determinación del grado de responsabilidad penal de los acusados, sino también por las posibles repercusiones sobre el sistema de protección a la infancia y los procedimientos judiciales en contextos de delitos cometidos dentro del núcleo familiar, según remarcan los datos contenidos en la información de Europa Press.