El BNG pide explicaciones al Gobierno por enviar una fragata a Chipre: "Poco duró la dignidad no intervencionista"

La solicitud de información al Ejecutivo surge tras la partida de la nave ‘Cristóbal Colón’ rumbo a la región, en un movimiento que según Néstor Rego contradice la postura pacifista defendida hasta ahora por el presidente español

El Ministerio de Defensa español comunicó que la fragata ‘Cristóbal Colón’ se sumó al Grupo Naval liderado por el portaaviones francés ‘Charles de Gaulle’, donde actuará junto a otras embarcaciones de la Armada griega en operaciones de escolta, protección y adiestramiento avanzado en el mar Báltico. Según informó Europa Press, este despliegue forma parte de la movilización de navíos europeos hacia el mar Mediterráneo, con planes de alcanzar las costas de Creta alrededor del 10 de marzo. El envío de la ‘Cristóbal Colón’ responde a las crecientes tensiones internacionales en torno a posibles incidentes relacionados con Irán y las amenazas de ataques, en el marco del compromiso de España con la defensa de la Unión Europea.

Tal como publicó Europa Press, la actuación española se produce tras la caída de un dron en una base británica situada en Chipre, aunque el Gobierno británico ya ha descartado que el artefacto procediera de Irán. El diputado Néstor Rego, representante del Bloque Nacionalista Galego (BNG), expresó su preocupación sobre el envío de la fragata desde Ferrol y solicitó explicaciones en el Congreso al Ejecutivo de Pedro Sánchez. Por medio de sus redes sociales, Rego afirmó: “Poco duró la 'dignidad' no intervencionista de Pedro Sánchez”, haciendo hincapié en que el impacto del dron tuvo lugar en territorio soberano del Reino Unido y no en Chipre, añadido a la negativa del gobierno británico sobre el origen iraní del dron.

De acuerdo con el comunicado de Defensa citado por Europa Press, la misión principal de la fragata en el Mediterráneo consiste en ofrecer protección y defensa aérea a la región, apoyando así las capacidades de la batería antiaérea ‘Patriot’ desplegada en Turquía, operada por unos 150 militares españoles. Otra de las tareas señaladas para la ‘Cristóbal Colón’ incluye estar disponible para prestar asistencia en caso de ser necesaria la evacuación de personal civil que pudiera quedar afectado por la escalada del conflicto.

En relación con la decisión gubernamental, la ministra de Defensa, Margarita Robles, enfatizó en una entrevista recogida por Europa Press que la misión de la fragata española tiene fines defensivos y no constituye una operación de ataque. Robles añadió que España evaluaba formas de prestar apoyo militar a Chipre dentro de los márgenes permitidos por la Unión Europea, después del incidente protagonizado por el dron en la base militar británica.

El medio Europa Press detalló también que la fragata ‘Cristóbal Colón’, considerada como la “más avanzada tecnológicamente” dentro de la Armada española, representa un refuerzo estratégico en las capacidades de defensa comunes de la Unión Europea, especialmente en su frontera oriental. La participación de la fragata en maniobras de escolta y adiestramiento junto al portaaviones francés y los buques griegos busca fortalecer la coordinación militar internacional en una coyuntura de especial sensibilidad para la seguridad europea.

La presencia militar española en la zona incluye la cooperación multinacional y el ofrecimiento de apoyo ante situaciones de emergencia. Según Europa Press, el despliegue conjunto de recursos militares marítimos persigue la consolidación de las respuestas europeas ante amenazas externas, profundizando en la colaboración entre los Estados aliados bajo las directrices de la política de defensa de la Unión Europea. La respuesta política en el Congreso, encabezada por el BNG, responde al debate interno sobre la postura española respecto a la intervención militar en escenarios internacionales donde la naturaleza de la amenaza y las atribuciones de soberanía resultan objeto de discusión pública.

La operación se produce en un contexto donde la titular de Defensa subrayó la naturaleza no ofensiva de la misión y la intención de reforzar la protección de infraestructuras y personal de la Unión Europea. Europa Press añadió que la flota desplegada dejaría el mar Báltico para posicionarse de manera estratégica en el Mediterráneo oriental, en un entorno calificado de alta relevancia operativa para los Estados miembros implicados. Las decisiones adoptadas por el Gobierno español continúan siendo objeto de seguimiento por diversas formaciones parlamentarias, ya que implica tanto compromisos de seguridad como debates sobre la alineación de la política exterior e interior.

