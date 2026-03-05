Espana agencias

El Bidasoa Irun, obligado a ganar en Huesca para no perder la estela

Irun (Gipuzkoa), 5 mar (EFE).- El Irudek Bidasoa Irun se olvida ya de la experiencia europea, tras caer el martes ante el Kiel, y se centra ahora en la necesidad de ganar este sábado en la cancha del Balonmano Huesca para no perder la estela de la parte más alta de la clasificación.

Los guipuzcoanos, lastrados por las bajas, encajaron de forma inopinada una derrota contra Balonmano Nava la última jornada Asobal. El entorno amarillo contaba con esos dos puntos y ahora la necesidad es máxima en la capital oscense ante un Huesca apremiado en la tabla.

Este partido llega en medio de dos compromisos europeos, el que acabó con derrota ante los alemanes del Kiel (27-20) y el que espera el próximo martes en el cierre de la fase de grupos contra Montpelier, choque que es ya totalmente intrascendente para la clasificación tras ser eliminados los guipuzcoanos.

Ahora toca centrarse en la liga para rebajar la desventaja de tres puntos que llevan con el segundo clasificado, Granollers, pero las bajas no dan tregua al conjunto de Álex Mozas y pueden complicar mucho su objetivo.

El último encuentro europeo, al que Bidasoa ya acudió sin Iñaki Peciña, Matheus da Silva, el chileno Rodrigo Salinas y Xabi Tuá, se saldó con nuevos lesionados que ven comprometida su participación ante los oscenses como el capitán Gorka Nieto, Julen Mujika y el joven Oihan Arruti.

Los antecedentes además no invitan a la tranquilidad al conjunto vasco porque, en las últimas cuatro temporadas, Balonmano Huesca en casa ha ganado a los irundarras dos partidos, mientras que la pasada temporada cayeron los aragoneses con el reloj a cero. EFE

