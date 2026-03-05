8M-Peramato destaca la mayoría de mujeres en Fiscalía y avisa de "suelos pegajosos" que impiden progresar en profesiones

La fiscal general del Estado, Teresa Peramato, ha reivindicado que las mujeres son mayoría en la Fiscalía y tienen una presencia destacada en sus altos cargos. Dicho eso, ha llamado a la "corresponsabilidad de las tareas" porque, además de techos de cristal, hay "suelos pegajosos que atrapan en los cuidados" y dificultan ascender.

"Y eso es un obstáculo claro en la proyección profesional, porque te limita en ese camino de progresión", ha avisado este jueves en una mesa de debate en el marco de los Premios Igualdad de la Abogacía, organizados por el Consejo General de la Abogacía Española.

Peramato ha señalado que las mujeres se hacen fiscales por una oposición libre y son "mayoría", como en la última promoción, según ha citado, "de manera que empiezan ocupando la carrera fiscal desde más jóvenes".

No obstante, ha reconocido que "cuando eres joven" también se da "el suelo pegajoso que te agarra a los cuidados", por lo que "tardas más en competir hacia arriba", señalando que datos de la Fiscalía General del Estado indican que casi el 90% de las excedencias para cuidar a hijos las piden mujeres.

La fiscal general ha expresado que "eso es un reflejo de que mayoritariamente las mujeres siguen asumiendo las responsabilidades de los cuidados de hijos, de abuelos, de personas con discapacidad, de personas dependientes".

"Pero hemos sido capaces de llegar en la Fiscalía y ocupar altos cargos con una representación femenina muy importante", ha resaltado acto seguido.

EDUCACIÓN Y MEDIDAS POLÍTICAS

La jefa de la Fiscalía ha afirmado que "el techo de cristal puede ser cada vez más duro, puede ser de cemento incluso, estar cada vez más alto si no se lucha desde abajo por evitar barreras".

"Tenemos techos de cristal, techos muy potentes y muy difíciles de romper, pero también tenemos unos suelos pegajosos que nos atrapan en los cuidados, en las tareas domésticas y ahí influyen muchas cosas", ha abundado.

Y ha lamentado que "las mujeres a veces renuncian a más para estar", incidiendo en que la educación y la capacidad de asumir la corresponsabilidad en las tareas "es importante", pero también ha llamado a hacer "examen de conciencia": "Las mujeres tenemos que aprender a despojarnos de esa sensación de responsabilidad absoluta en las tareas de cuidado".

"No conozco a ninguna mujer que no quiera asumir la responsabilidad y el cuidado de sus hijos. A veces somos tan exigentes con nuestro nivel de responsabilidad que controlamos tanto que, al final, asumimos las tareas con mayor intensidad que nuestros compañeros", ha subrayado.

Peramato ha reclamado "educación, corresponsabilidad y también medidas políticas, laborales, que ayuden a establecer con firmeza criterios de conciliación".

"En la Fiscalía existen y esas medidas nos han ayudado a que efectivamente estemos alcanzando esos puestos directivos", ha puesto en valor, al mismo tiempo que ha animado a las más jóvenes a que "no duden", porque son "tan capaces como cualquiera".