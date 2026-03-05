Espana agencias

8M-Peramato destaca la mayoría de mujeres en Fiscalía y avisa de "suelos pegajosos" que impiden progresar en profesiones

Guardar

La fiscal general del Estado, Teresa Peramato, ha reivindicado que las mujeres son mayoría en la Fiscalía y tienen una presencia destacada en sus altos cargos. Dicho eso, ha llamado a la "corresponsabilidad de las tareas" porque, además de techos de cristal, hay "suelos pegajosos que atrapan en los cuidados" y dificultan ascender.

"Y eso es un obstáculo claro en la proyección profesional, porque te limita en ese camino de progresión", ha avisado este jueves en una mesa de debate en el marco de los Premios Igualdad de la Abogacía, organizados por el Consejo General de la Abogacía Española.

Peramato ha señalado que las mujeres se hacen fiscales por una oposición libre y son "mayoría", como en la última promoción, según ha citado, "de manera que empiezan ocupando la carrera fiscal desde más jóvenes".

No obstante, ha reconocido que "cuando eres joven" también se da "el suelo pegajoso que te agarra a los cuidados", por lo que "tardas más en competir hacia arriba", señalando que datos de la Fiscalía General del Estado indican que casi el 90% de las excedencias para cuidar a hijos las piden mujeres.

La fiscal general ha expresado que "eso es un reflejo de que mayoritariamente las mujeres siguen asumiendo las responsabilidades de los cuidados de hijos, de abuelos, de personas con discapacidad, de personas dependientes".

"Pero hemos sido capaces de llegar en la Fiscalía y ocupar altos cargos con una representación femenina muy importante", ha resaltado acto seguido.

EDUCACIÓN Y MEDIDAS POLÍTICAS

La jefa de la Fiscalía ha afirmado que "el techo de cristal puede ser cada vez más duro, puede ser de cemento incluso, estar cada vez más alto si no se lucha desde abajo por evitar barreras".

"Tenemos techos de cristal, techos muy potentes y muy difíciles de romper, pero también tenemos unos suelos pegajosos que nos atrapan en los cuidados, en las tareas domésticas y ahí influyen muchas cosas", ha abundado.

Y ha lamentado que "las mujeres a veces renuncian a más para estar", incidiendo en que la educación y la capacidad de asumir la corresponsabilidad en las tareas "es importante", pero también ha llamado a hacer "examen de conciencia": "Las mujeres tenemos que aprender a despojarnos de esa sensación de responsabilidad absoluta en las tareas de cuidado".

"No conozco a ninguna mujer que no quiera asumir la responsabilidad y el cuidado de sus hijos. A veces somos tan exigentes con nuestro nivel de responsabilidad que controlamos tanto que, al final, asumimos las tareas con mayor intensidad que nuestros compañeros", ha subrayado.

Peramato ha reclamado "educación, corresponsabilidad y también medidas políticas, laborales, que ayuden a establecer con firmeza criterios de conciliación".

"En la Fiscalía existen y esas medidas nos han ayudado a que efectivamente estemos alcanzando esos puestos directivos", ha puesto en valor, al mismo tiempo que ha animado a las más jóvenes a que "no duden", porque son "tan capaces como cualquiera".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El menor DDP autor material de la muerte de un joven en Fuenlabrada (Madrid): "Me dio la loquera y punto"

El menor DDP autor material

TSJN confirma 6 años y medio de prisión a un hombre que violó y retuvo a una amiga en Vitoria

TSJN confirma 6 años y

El fiscal retira la acusación para dos de los tres procesados en el juicio por el doble crimen de Torrejón (Madrid)

El fiscal retira la acusación

Un comandante de la UME afirma que a las 19 horas trasladó al Cecopi que el barranco del Poyo se había desbordado

Un comandante de la UME

TSJA ratifica más de diez años de cárcel a un hombre por intentar asesinar a otro en Cádiz con una pistola

TSJA ratifica más de diez
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un accidente de tráfico deja

Un accidente de tráfico deja a un albañil de Lugo incapacitado y obliga a la compañía de seguros a indemnizarlo con más de 65.000 euros

Ábalos pide al Supremo que aplace un mes el juicio del caso Koldo porque no puede descargarse la causa: “El ordenador se queda pensando en un bucle”

Defensa desmiente el vídeo del PP en el que Margarita Robles parece expresar su apoyo a Trump: “Es falso, dijo ‘estoy cómoda’”

El Gobierno facilita el acceso a los trámites de extranjería: ONG y sindicatos podrán realizar el papeleo en nombre de los migrantes

La cadena de restauración ‘La Mafia se sienta a la mesa’ pierde el derecho a usar su nombre en España tras la petición de Italia de retirarlo

ECONOMÍA

Una camarera embarazada es despedida

Una camarera embarazada es despedida tras pegarse con una compañera de trabajo: denuncia por discriminación, pero pierde el juicio

Así puedes trabajar en el Mutua Madrid Open de 2026: 540 puestos para el gran evento del tenis en España

De Guindos (BCE) alerta del riesgo de un repunte en la inflación por la guerra y reitera el compromiso de España con EEUU

El precio de la vivienda se dispara un 14,4% en febrero con las islas a la cabeza de las subidas

Juanma Lorente, abogado: “Incluso si te pillan robando en tu trabajo, el despido puede ser improcedente”

DEPORTES

Ya se conocen los dos

Ya se conocen los dos finalistas de la Copa del Rey: Atlético de Madrid y Real Sociedad se dan cita en Sevilla

Así te hemos contado la victoria de la Real Sociedad ante el Athletic en Copa del Rey

La Real Sociedad vuelve a ganar por la mínima al Athletic para certificar su plaza para la final de la Copa del Rey

Golpe a la piratería: la Justicia española llama a declarar al CEO de Cloudflare tras admitir la denuncia de LaLiga y Telefónica

Honda traza la hoja de ruta para solucionar los problemas de Aston Martin y del monoplaza de Fernando Alonso, pero explica que “llevará tiempo”