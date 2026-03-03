Sánchez lamenta el fallecimiento de Fernando Ónega, "cronista imprescindible de la Transición"

El diario 65YMÁS, medio donde ejercía como presidente, confirmó la muerte de Fernando Ónega este martes a los 78 años. Según informó Europa Press, el fallecimiento del periodista generó manifestaciones de pesar en el ámbito político y en los sectores vinculados a los medios de comunicación. De acuerdo con el comunicado de 65YMÁS, "España pierde a uno de sus grandes cronistas. Galicia, a un hijo orgulloso de su tierra. Y el periodismo, a uno de sus servidores más leales". La directora de dicho medio, Ana Bedia, manifestó su gratitud por la "ética, imparcialidad y sentido de Estado" que Ónega demostró a lo largo de su trayectoria.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, lamentó el fallecimiento de Ónega a través de un mensaje publicado en la red social X, como recogió Europa Press. Sánchez describió al periodista como "cronista imprescindible de la Transición" y resaltó que "su mirada ayudó a entender una etapa clave para España". En su mensaje, Sánchez también transmitió su "cariño" y "más sentido pésame" a los familiares y amigos del comunicador.

Tal como publicó Europa Press, la capilla ardiente de Fernando Ónega permanecerá abierta este miércoles en la Casa de Galicia de Madrid de 10.00 a 21.00 horas, ofreciendo la oportunidad a familiares, colegas y ciudadanos de despedirse del periodista.

Diversas figuras del ámbito mediático también expresaron mensajes valorando el impacto de Ónega en la profesión. El medio 65YMÁS destacó que Ónega fue considerado "uno de los cronistas imprescindibles del periodismo español y una de las voces más relevantes y respetadas de la Transición". Su legado periodístico quedó vinculado a la labor de explicar y contextualizar la evolución política y social del país durante una etapa decisiva de su historia reciente.

La noticia publicada por Europa Press incluye el reconocimiento a Ónega por parte de diferentes personalidades, subrayando su contribución para la comprensión de la España contemporánea y del proceso democrático. En los mensajes difundidos tanto por autoridades como por el propio diario 65YMÁS, se resalta la impronta ética e imparcial que caracterizó su trabajo, así como el vínculo personal que mantuvo con Galicia, su tierra de origen.

El fallecimiento de Fernando Ónega se suma a la pérdida de una figura considerada por sus colegas como referente profesional y testigo privilegiado de acontecimientos políticos y sociales del país. 65YMÁS enfatizó que el periodista deja una huella significativa no solo por su capacidad de análisis y su dedicación a la información, sino también por su compromiso con la integridad profesional.

A lo largo de su carrera, Ónega ocupó lugares destacados en el periodismo nacional y fue reconocido por su habilidad para explicar el devenir político y social sin renunciar a los principios éticos. La presencia de su figura en los medios y el reconocimiento de su labor por parte de instituciones políticas y mediáticas quedaron reflejadas en las manifestaciones de condolencias y respeto dadas a conocer tras su fallecimiento.