Espana agencias

Piden 15 meses de cárcel para un aficionado que insultó a Rashford, del FC Barcelona, en el estadio Tartiere de Oviedo

El Ministerio Público solicita prisión y multa para un joven por proferir insultos racistas contra el futbolista Marcus Rashford en un encuentro celebrado en Oviedo, difusión que alcanzó a millones mediante redes sociales, agravando el daño moral

Guardar

La difusión de una grabación que mostró insultos racistas dirigidos al futbolista Marcus Rashford durante un partido disputado en el estadio Carlos Tartiere de Oviedo el 25 de septiembre provocó una respuesta significativa por parte de la Fiscalía del Principado de Asturias. Según consignó el medio, el video registró más de 28,8 millones de visualizaciones en tan solo 24 horas a través de redes sociales, medios digitales, televisión, radio, y otras plataformas, amplificando el impacto del agravio tanto en alcance como en gravedad moral. A raíz de estos hechos, el Ministerio Público ha solicitado una pena de prisión y una sanción económica para el autor de los insultos.

Según informó la Fiscalía del Principado de Asturias, los hechos ocurrieron aproximadamente a las 22:02 horas, cuando el acusado —quien nació en 2007— lanzó de forma audible la palabra “negrata” contra un jugador de piel negra del equipo visitante, Marcus Rashford, mientras este se situaba en la esquina del campo para ejecutar un saque de esquina. La acusación recalca que el insulto se realizó en presencia de otros espectadores y que el joven actuó con manifiesto desprecio hacia el color de piel del deportista, causándole sentimientos de frustración, vergüenza y humillación, y menoscabando su dignidad intrínseca.

El medio detalló que las expresiones ofensivas fueron grabadas por un asistente al partido y difundidas en la red social X, entonces conocida como Twitter, y en otras plataformas como YouTube, TikTok, blogs y foros. Este efecto multiplicador contribuyó a incrementar el sentimiento de humillación de la víctima, a la vez que evidenció el impacto que puede tener la propagación digital de conductas discriminatorias.

De acuerdo con el escrito de la Fiscalía, se pide que el acusado, aficionado local, sea condenado a un año y tres meses de prisión, en concurso ideal de dos delitos: uno de lesión de la dignidad por motivos racistas —artículos 510.2.a y 510.5 del Código Penal— y otro contra la integridad moral —artículo 173.1 del Código Penal—. La petición incluye una multa de 2.880 euros, la prohibición de ejercer el sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y, por cuatro años, la prohibición de realizar actividades en el ámbito deportivo, docente y de tiempo libre, además del pago de una indemnización de 2.000 euros a Rashford en concepto de daños morales.

La solicitud presentada por el Ministerio Público contempla, en caso de que solo se produjera condena por el delito contra la integridad moral, mantener la misma pena de prisión y la prohibición de acceso a recintos deportivos en competiciones organizadas por LaLiga, la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), la UEFA y la FIFA, durante un periodo superior a cinco años. La Fiscalía añadió la exigencia del abono de las costas procesales.

El caso, según publicó la fuente, representa un ejemplo de la aplicación estricta de la legislación actual contra los delitos de odio en el contexto deportivo, un entorno donde se han registrado episodios similares en el pasado. El escrito señala que la actuación del acusado se llevó a cabo “con evidente desprecio” y que buscó intimidar e infligir menoscabo moral al futbolista por razón de su color de piel, considerando irrelevante la edad del acusado para valorar su entendimiento respecto a la gravedad de los hechos y las consecuencias derivadas de la propagación masiva de los insultos en el entorno digital.

El proceso judicial abierto, reportó la fuente, ha encuadrado la respuesta penal no solo en términos de sanción individual, sino también en el marco de la prevención y la lucha contra el racismo en los acontecimientos deportivos y su repercusión viral en internet. Tanto la amplitud de la difusión como el contexto en que los hechos ocurrieron contribuyeron, desde la óptica del Ministerio Público, al agravamiento del daño moral sufrido por Marcus Rashford, cuyos sentimientos de humillación y frustración aumentaron debido a la magnitud del eco mediático que alcanzó el insulto.

Según la información consignada por la Fiscalía y referenciada en las publicaciones del medio, las medidas propuestas buscan establecer límites claros a estas conductas, reforzando el papel de las instituciones en la salvaguarda no solo de la dignidad individual de los deportistas afectados, sino también de los valores de convivencia y respeto en el deporte y en la sociedad conectada digitalmente.

Temas Relacionados

RacismoMarcus RashfordFC BarcelonaFiscalía del Principado de AsturiasOviedoEstadio Carlos TartiereDelito de odioIntegridad moralXLigaEUROPAPRESS

Últimas Noticias

Óscar López aboga por una España "a la vanguardia" en el desarrollo y la regulación de la IA

El titular de Transformación Digital subraya que el país debe ser referente internacional en nuevas tecnologías, impulsando un enfoque ético y humanista, promoviendo recursos y formación para jóvenes y emprendedores, según declaró en el Mobile World Congress 2026

Infobae

Podemos pide salir de la OTAN y topar precios para que la ciudadanía no "pague las consecuencias" de los ataques a Irán

Irene Montero alerta de que Estados Unidos e Israel representan “las principales amenazas para la humanidad” y reclama acciones urgentes del Gobierno, incluida la imposición de límites en la energía, alimentos y medicamentos, además de medidas para proteger a la ciudadanía

Podemos pide salir de la

La AN ratifica la orden de detención contra un hijo de Obiang y su cúpula por presunto terrorismo, secuestro y tortura

El magistrado Santiago Pedraz confirma la medida cautelar para altos responsables de seguridad de Guinea Ecuatorial, incluyendo a Carmelo Ovono, tras considerar pruebas significativas sobre crímenes violentos cometidos contra opositores, manteniéndose activa la búsqueda internacional de los procesados

La AN ratifica la orden

Irene Montero reclama al Gobierno que "reconozca la responsabilidad del Estado" en la 'matanza del 3 de marzo' del 76

Casi medio siglo después de los asesinatos de Vitoria-Gasteiz, la eurodiputada exige que el Ejecutivo asuma la autoría institucional, denunció que los responsables aún siguen impunes y advirtió sobre el riesgo de perpetuar el olvido social

Irene Montero reclama al Gobierno

Ábalos pide como Koldo juzgar en la AN el 'caso mascarillas' para evitar duplicidad con el Supremo

El abogado del exministro solicita que la investigación sobre contratos de mascarillas pase íntegramente a la Audiencia Nacional tras aportar informes que evidencian solapamiento de causas y posibles vulneraciones procesales en la instrucción actual del Supremo

Ábalos pide como Koldo juzgar
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El PP deja fuera a

El PP deja fuera a Vox en la Mesa de las Cortes de Aragón y amenaza con hacerlo en Extremadura: “No podemos regalar cargos sin garantía alguna”

El acuerdo entre España y EEUU para las bases de Rota y Morón: la “autorización previa” que impide su uso en los ataques a Irán

El colectivo ‘Policías Antifascistas’ se va a constituir como una asociación oficial para “facilitar a la gente que se implique”

La Policía Nacional detiene a dos históricos atracadores de bancos: se llevaron 154.000 euros en un solo golpe

La Audiencia Nacional acepta investigar el rescate a la aerolínea Plus Ultra, tras la inhibición del juzgado de instrucción madrileño

ECONOMÍA

Lucía Menéndez, abogada: “Si tienes

Lucía Menéndez, abogada: “Si tienes una cuenta conjunta con tu pareja y fallece, cuidado con lo que haces después”

El BCE avisa de que el conflicto en Oriente Medio amenaza con disparar los precios energéticos y frenar la recuperación de la inflación

Miguel Benito Barrionuevo, abogado: “Si estás de baja médica, es ilegal que la empresa te castigue quitándote pluses”

La afiliación bate récords pese a que el paro marca su mayor subida en un mes de febrero desde 2021

Cuál es el precio de la gasolina este 3 de marzo en Madrid, Barcelona y otras ciudades

DEPORTES

Una estrella de La Liga

Una estrella de La Liga cuenta que nació y se crió en un colegio: “Mi padre era conserje. Dos pistas de fútbol sala para mí”

El Getafe de Bordalás derrota en el Bernabéu a un Real Madrid que se aleja a cuatro puntos del Barcelona

El Real Madrid confirma la lesión de Kylian Mbappé: este es el tiempo que estará de baja

Cómo ha sido la salida de Munir El Haddadi, futbolista en Irán, de Teherán: más de 2.000 kilómetros por carretera

Así queda el calendario de LaLiga tras la reestructuración por las competiciones europeas: el Real Madrid afronta una situación inédita