Espana agencias

Feijóo celebra los 30 años de la victoria de Aznar prometiendo un proyecto de prosperidad como hizo el expresidente

Alberto Núñez Feijóo afirma que la formación busca devolver el optimismo a los ciudadanos, destaca logros pasados del partido bajo Aznar y defiende que España puede recuperar una posición destacada con políticas centradas en el progreso y la libertad



La imagen de José María Aznar celebrando su victoria electoral en 1996, acompañado por las banderas de España y de la Unión Europea, fue compartida por el Partido Popular (PP) en su cuenta oficial de X, junto con el mensaje “30 años de una victoria histórica”. Esta conmemoración, según consignó Europa Press, marcó el aniversario del triunfo que llevó a Aznar a la presidencia del Gobierno tras trece años de dominio socialista. En este contexto, Alberto Núñez Feijóo, líder actual del PP, remarcó el compromiso de su formación de devolver el optimismo a la ciudadanía, destacando los logros obtenidos durante la etapa de Aznar e insistiendo en la posibilidad de que España recupere una posición relevante con propuestas centradas en el progreso y la libertad.

Según publicó Europa Press, Feijóo subrayó en un mensaje en su cuenta personal en X: “Hace 30 años, el presidente Aznar protagonizó una victoria que cambió el rumbo de nuestro país”. El dirigente popular añadió que en ese entonces se impulsó un “proyecto reformista que convirtió España en una potencia, impulsó la economía, reforzó nuestra credibilidad internacional y demostró que podíamos aspirar a más”. El actual presidente del partido situó estas palabras junto a una fotografía en la que aparece juntos a Aznar, remarcando la continuidad de los objetivos de la organización política.

El aniversario evoca el 3 de marzo de 1996, fecha en la que el Partido Popular, bajo el liderazgo de José María Aznar, obtuvo el 38,8% de los sufragios y un total de 156 escaños en el Congreso de los Diputados, según recordó Europa Press. Este resultado permitió al PP terminar con trece años consecutivos de gobiernos del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) encabezados por Felipe González. Durante esa última legislatura, la frase “Váyase señor González”, pronunciada por Aznar, se repitió en múltiples ocasiones y adquirió notoriedad en el debate político previo a las elecciones.

La falta de mayoría absoluta del Partido Popular en el Congreso obligó a la formación de Aznar a negociar acuerdos para asegurar la investidura. Entre estos pactos, el más relevante fue el alcanzado con Convergència i Unió (CiU), encabezada en aquel momento por Jordi Pujol, entonces presidente catalán. Estos acuerdos, conocidos como los pactos del Majestic, posibilitaron que Aznar lograse los apoyos necesarios para asumir la presidencia. A cambio, CiU obtuvo concesiones como el traspaso de competencias, entre ellas la de Educación, según informó Europa Press.

En otro apunte de X recogido por Europa Press, Feijóo afirmó que el Partido Popular sigue centrado en la construcción de un proyecto nacional enfocado en la prosperidad y la libertad para España. Tanto él como la cuenta oficial del partido apuntaron la intención de volver a “mejorar el rumbo del país”, evocando la etapa de reformas y crecimiento económico que atribuyen a la gestión de Aznar. El partido destacó: “Las victorias de José María Aznar son un orgullo y un ejemplo de la capacidad del Partido Popular para reunir a la mayoría de los españoles”.

La celebración de los treinta años del triunfo electoral de Aznar fue utilizada por Feijóo y otros portavoces del PP para reiterar su propuesta de devolver el optimismo a la ciudadanía. En este sentido, el partido enfatizó la idea de presentar un proyecto renovador y centrado en el bienestar económico, la credibilidad internacional y el avance de las libertades. El mensaje, replicado en diversos canales oficiales, articuló la continuidad entre el pasado y las metas actuales del PP, remarcando la idea de que España podría recuperar una posición de destaque en Europa a través de estas políticas.

De acuerdo con Europa Press, la evocación de las negociaciones tras el triunfo de 1996 también sirvió para ilustrar cómo el PP, durante aquella etapa, cimentó alianzas que posibilitaron un nuevo ciclo político en el país. La formación reiteró en sus mensajes la voluntad de aspirar a “más”, insistiendo en el precedente que, según el partido, sentó el mandato de Aznar en cuanto a reformas y apertura internacional.

Temas Relacionados

Partido PopularJosé María AznarAlberto Núñez FeijóoJordi PujolEspañaMoncloaPolítica españolaElecciones generalesEuropa PressConvergència i UnióEUROPAPRESS

