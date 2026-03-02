Torres cree en la honradez de quienes trabajan con la judicatura pero "puede haber voluntades" más allá del código

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, abordó la investigación llevada a cabo por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre diversas acusaciones en su contra, asegurando que existe “una voluntad de dañar también” en torno a estos señalamientos. De acuerdo con Europa Press, Torres explicó que la UCO ha analizado durante un año y medio los supuestos hechos, sin encontrar pruebas sobre la existencia de comisiones ilegales o situaciones vinculadas con abusos sexuales, afirmando que “no hay nada de comisiones de cobrar de manera ilegal, en absoluto” y rechazando rumores sobre su implicación en casos de vejaciones sexuales a mujeres.

Según detalló Europa Press, el ministro indicó que los ataques a su persona proceden de “bulos” con una “voluntad clara” de perjudicarle, relacionando este contexto con el proceso electoral en Canarias. Torres manifestó que los datos apuntan a la fortaleza de su formación en la comunidad, por lo que, si su salud y apoyo familiar lo permiten, mantiene su disposición para la labor política dentro de su organización.

Respecto al funcionamiento de la justicia y la actuación de quienes desempeñan funciones judiciales, Torres expresó que mantiene su confianza en la integridad de la mayoría de los profesionales. En declaraciones recogidas por Europa Press, sostuvo: “sí creo que la mayoría de las personas, en todos sus estamentos profesionales, son gente honesta, honrada, justa. Los profesores, los políticos, los jueces también, todos los que trabajan con la judicatura”. Sin embargo, advirtió que, en ocasiones aisladas, pueden existir “voluntades que van más allá de lo que es el Código Deontológico”, y reconoció que se han presentado situaciones judiciales “muy discutibles desde el punto de vista judicial” y “fallos judiciales” precendentemente.

El medio Europa Press reportó que, interrogado acerca de si el PSOE sospecha que el Partido Popular (PP) busca encarcelar al presidente Pedro Sánchez, Torres respondió señalando que el líder de Vox, Santiago Abascal, ha expuesto esa intención explícitamente. El ministro declaró que es necesario permitir que la “justicia actúe” y desestimó la conveniencia de su politización.

En relación con los posibles escenarios tras las próximas elecciones autonómicas en Canarias, Torres valoró la posibilidad de un pacto de gobierno entre la Coalición Canaria (CC) y el PSOE. Recordó que la tradición política en la región, marcada por la fragmentación y la ausencia de mayorías absolutas debido a la ley electoral, abre la puerta a acuerdos postelectorales. “La historia de Canarias es que nunca ha habido una mayoría absoluta, es muy complicado que la haya con la ley electoral”, declaró según Europa Press.

Torres pronosticó una mayor fragmentación del escenario político con el avance del tiempo, y se refirió a la incertidumbre sobre el comportamiento de los grupos situados a la izquierda del PSOE. Expresó su deseo de que estas fuerzas presenten una propuesta conjunta, con el fin de no perder el caudal de votos progresistas y fortalecer la representación de la izquierda. Añadió que su disposición es que, desde el PSOE, se facilite el diálogo y el trabajo en común en ese espectro político para las próximas elecciones, tanto a nivel regional como insular.

Finalmente, Europa Press recogió la respuesta del ministro sobre la situación de la bonificación aérea del 75% para los residentes de Canarias. Torres descartó que esta ayuda esté en peligro, asegurando que la medida está “blindada” mientras no se produzcan cambios en la legislación orgánica correspondiente. No obstante, admitió la posibilidad teórica de modificaciones legales, aunque subrayó que, con el actual gobierno y sus apoyos, no hay previsión de alteraciones en este beneficio para el transporte aéreo en las islas.