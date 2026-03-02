Espana agencias

Termina sin procesamientos la investigación por bombardeos de la Italia fascista durante la Guerra Civil sobre Barcelona

La jueza archivó el caso tras constatar que no fue posible localizar responsables vivos ni obtener datos concluyentes de autoridades españolas e italianas, según el auto, que subraya el agotamiento de todas las acciones judiciales posibles en la causa

El juzgado envió múltiples solicitudes oficiales tanto al Ministerio de Defensa de España como a su homólogo italiano para identificar a los posibles responsables de los bombardeos sobre Barcelona durante la Guerra Civil, pero la ausencia de datos concluyentes y el fallecimiento de los posibles implicados llevaron al cierre de la causa. Según informó El País, la titular de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia plaza 28 de Barcelona determinó que, tras intentar sin éxito localizar a los presuntos autores y certificar su situación vital, la investigación debía concluirse sin procesamientos.

La actuación judicial se inició tras una querella presentada por la asociación Altraitalia, señalando la posible comisión de delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra en los bombardeos ejecutados por la Aviazione Legionaria del Ejército italiano sobre la ciudad de Barcelona entre 1936 y 1939. De acuerdo con lo publicado por El País, la denuncia se dirigía contra 21 individuos identificados como supuestos participantes en estos bombardeos. El juzgado impulsó una serie de diligencias destinadas a certificar la identidad de los implicados, así como para establecer cuáles seguían con vida y su paradero exacto.

Para obtener información veraz sobre la composición de las unidades italianas y los nombres de las tripulaciones que llevaron a cabo las acciones ofensivas, se recurrió al Ministerio de Defensa español y, con reiteradas comisiones rogatorias, al Ministerio de Defensa italiano, según consignó El País. Sin embargo, ni el ministerio español pudo aportar registros sobre las unidades operativas en la época ni datos sobre los integrados en las dotaciones de vuelo. Ante la autoridad italiana, se efectuaron numerosas peticiones, destacando en la resolución judicial el carácter reiterativo de estas solicitudes y la ausencia de respuesta suficiente para identificar a la totalidad de los querellados.

De los 21 señalados en la querella, la magistrada solo logró identificar fehacientemente a cuatro, todos ellos fallecidos. En el resto de los casos, no se pudo establecer la identidad con exactitud, ya que existían homónimos con fechas de nacimiento coincidentes. Entre los identificados figuraba un piloto condecorado con la medalla de plata al valor militar, quien, de acuerdo con el auto y lo reportado por El País, nació en 1902, lo que descarta que aún viva. También se logró identificar al capitán que comandó el crucero Eugenio de Saboya, muerto en 1967.

Dentro de las pesquisas se localizó a una única persona viva, quien fue citada a declarar ante el juzgado. Según publicó El País, esta persona declaró que su rol se limitó a labores de reconocimiento y negó responsabilidad directa en los bombardeos. Antes de que se resolviera el caso, el individuo en cuestión falleció, por lo que no fue posible impulsar más actuaciones respecto a él.

Ante el escenario de no poder hallarse responsables vivos y la imposibilidad de obtener nueva información de las autoridades españolas e italianas, la jueza, siguiendo la petición de la Fiscalía y tras el intento de “cuantas diligencias han sido posibles para acreditar los hechos”, acordó la finalización de la fase sumarial sin procesamientos. El auto judicial subraya que ya se habían agotado todas las acciones judiciales disponibles en la causa, de acuerdo al relato aportado por El País.

La resolución implica el cierre del caso abierto a raíz de los bombardeos aéreos que afectaron a la población civil barcelonesa durante la Guerra Civil, sin que se haya podido establecer la responsabilidad penal de los presuntos autores de los hechos debido, principalmente, al fallecimiento de los identificados y a la falta de datos obtenidos de las autoridades militares envolucradas, tanto españolas como italianas. El medio El País detalló que la investigación se da por finalizada por imposibilidad material de continuarla.

