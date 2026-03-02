Espana agencias

Piden 6 años de prisión en Baleares para el patrón de una patera que llegó con 32 migrantes, 16 de ellos menores de edad

Un joven será juzgado esta semana por liderar la peligrosa travesía desde Argelia a Cabrera, transportando a más de treinta personas, entre ellas numerosos menores, en una embarcación sin condiciones de seguridad, según la acusación fiscal

Guardar

Las autoridades judiciales han identificado que dos menores, entre los migrantes que llegaron a Cabrera en septiembre de 2025, viajaban sin la compañía de ningún familiar. El caso ha entrado esta semana en una nueva fase, con la celebración de la vista previa a cargo de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Baleares, donde un joven enfrentará el proceso judicial por su implicación como patrón de la embarcación que transportó a este grupo. La Fiscalía solicita una pena de seis años de prisión por un presunto delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, según detalló el medio digital.

De acuerdo con la información publicada, la embarcación partió de las costas argelinas la madrugada del 9 de septiembre de 2025 y fue interceptada al sur de Cabrera poco después de veinticuatro horas de navegación. El fiscal sostiene que la patera, de pequeñas dimensiones y equipada con un solo motor, había sido sobrecargada al incluir en el trayecto a 32 personas de origen subsahariano, entre ellas dieciséis menores de edad, tres mujeres y únicamente un menor acompañado por un familiar directo. Según ejemplificó el Ministerio Público en su escrito de acusación, la presencia de una cantidad considerable de bidones de combustible acentuaba la situación de peligro, al sumarse a la falta de medidas mínimas de seguridad para los viajeros.

La fiscalía subraya que la organización del viaje estuvo a cargo de dos individuos establecidos en Argelia, no identificados en el escrito, quienes habrían coordinado la salida y recaudado los pagos correspondientes. Cada pasajero entregó unos 3.000 euros por su plaza en la embarcación, según consignó el medio. En cuanto al joven acusado de liderar la travesía, el Ministerio Público sostiene que su participación fue retribuida mediante una rebaja en el precio del viaje, de modo que el acusado actuaba como patrón a la vez que participaba en calidad de migrante.

El procedimiento judicial incluye la imputación específica de un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, que agrava el caso por poner en riesgo la vida y la integridad de los afectados, especialmente por la presencia significativa de menores. En su argumentación, la Fiscalía resalta el peligro inherente a este tipo de travesías, enfatizando las condiciones precarias de la embarcación, la sobrecarga y la exposición a posibles accidentes debido a la manipulación de bidones de combustible durante más de un día de travesía.

El medio digital informó que la vista previa se realizará el viernes a las 12:30 horas en la Audiencia Provincial de Baleares, donde se expondrán las pruebas respecto al papel del acusado en la organización y conducción de la patera. Además, fuentes judiciales han confirmado que la acusación se sostiene principalmente en los testimonios recabados tras la intervención policial y en el informe pericial sobre las condiciones de la embarcación.

El caso refleja el continuo flujo migratorio desde el norte de África hacia las Islas Baleares, particularmente el crecimiento de los viajes protagonizados por personas subsaharianas a bordo de embarcaciones de pequeñas dimensiones y sin los elementos necesarios para garantizar la seguridad en alta mar. Según información recogida por el medio, el perfil de los migrantes en este incidente se caracteriza por la presencia predominante de familias y menores no acompañados, quienes constituyen uno de los grupos con mayor vulnerabilidad durante estas rutas.

En el contexto del juicio, el Ministerio Público ha insistido en la responsabilidad del acusado en la gestión y dirección de la patera, pese a su condición de migrante. La acusación recalca que, más allá del carácter colectivo del viaje, asumir la conducción de la embarcación representa una conducta sancionable, especialmente cuando se demuestra que tal función se asume a cambio de una contraprestación económica, aunque sea indirecta, como lo fue la rebaja del coste del viaje.

El escrito concluye que la decisión de sobrecargar la embarcación y no dotarla de las medidas de seguridad exigibles generó una situación de riesgo generalizado para todos los ocupantes y, de acuerdo con la tesis fiscal, constituye la base para sostener el delito de favorecimiento de la inmigración ilegal, agravado por las circunstancias mencionadas.

Temas Relacionados

MigraciónAudiencia Provincial de BalearesFiscalíaCabreraBalearesArgeliaDelito contra los derechos de los ciudadanos extranjerosMenores migrantesEmbarcaciones precariasMinisterio PúblicoEUROPAPRESS

Últimas Noticias

El PP pide a Sánchez, tras las últimas noticias sobre el accidente de Adamuz, que no actúe como "gobierno de ocultación"

El PP pide a Sánchez,

El TSJCV reconoce que el Arzobispado debe compensar a Oliva (Valencia) con 1,4 millones por la obra del Centro Ecuménico

El TSJCV reconoce que el

España niega a EEUU apoyo militar para el ataque de Irán a través de las bases de Morón y Rota

España niega a EEUU apoyo

La jueza de la dana pide al comité de emergencias un listado de llamadas a ayuntamientos de los cauces del Magro y Poyo

Investigan comunicaciones oficiales tras las inundaciones en Valencia, después de que la magistrada requiriera información detallada sobre los contactos entre entidades públicas y consistorios locales para esclarecer actuaciones previas y posteriores al desastre que costó más de 200 vidas

La jueza de la dana

CCOO reclama una oferta de empleo público extraordinaria para las prisiones para paliar la falta de personal

CCOO reclama una oferta de
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Una propietaria hace reforma en

Una propietaria hace reforma en su vivienda, se retrasa y no quiere pagar a los albañiles: la Justicia le condena a abonar 24.000 euros a la constructora

La Guardia Civil señala que solo uno de los 19 maquinistas de Renfe, Ouigo e Iryo que circularon por Adamuz el día del accidente reportó una anomalía en la vía

La Guardia Civil alerta a la jueza de irregularidades en documentación técnica aportada por Adif sobre el accidente ferroviario de Adamuz

El precio del gas sube en Europa un 40% y el del petróleo un 8% por la guerra en Irán

La jueza que investiga el accidente de Adamuz autoriza la extracción y análisis del contenido de las cajas negras de los dos trenes implicados

ECONOMÍA

Ignacio de la Calzada, abogado:

Ignacio de la Calzada, abogado: “Si dimites en una empresa, no tienes que esperar tres meses para cobrar el paro”

Un padre no quiere pagar la pensión a su hija tras discutir con ella y el juez se lo niega: la falta de relación se debe a la “inmadurez” de la adolescente

La guerra de EEUU con Irán impacta en el Ibex 35: viento de cola para Repsol mientras IAG no resiste las turbulencias

Los países con menor y mayor coste de vida del mundo: Bermudas multiplica por diez el índice de Libia, según un análisis global

Cuánto cobra un albañil en España en 2026: sueldos desde 13.780 € hasta más de 36.000 € al año

DEPORTES

Cómo ha sido la salida

Cómo ha sido la salida de Munir El Haddadi, futbolista en Irán, de Teherán: más de 2.000 kilómetros por carretera

Así queda el calendario de LaLiga tras la reestructuración por las competiciones europeas: el Real Madrid afronta una situación inédita

Muere a las 89 años Santiago Aguado, miembro de la Junta Directiva del Real Madrid

Los equipos españoles ya tienen rival en octavos de Champions: Newcastle-Barcelona, Real Madrid-City y Atlético de Madrid-Tottenham

Futbolistas en activo con acciones en clubes: el ejemplo de Cristiano Ronaldo y una tendencia en expansión