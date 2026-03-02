Espana agencias

Pablo Iglesias y Dina Bousselham anuncian un acuerdo con los periodistas acusados de publicar datos de la exasesora

El tribunal que analiza la filtración de información del móvil sustraído de la exasesora de Podemos evalúa un pacto entre las partes, luego de que las defensas reconocieran parcialmente los hechos y solicitaran el perdón de los perjudicados

Guardar

El tribunal de la Audiencia Nacional encargado del ‘caso Dina’ recibió, antes del inicio del juicio, un escrito firmado digitalmente por Pablo Iglesias y Dina Bousselham en el que ambos comunican su decisión de otorgar el perdón a los dos periodistas acusados de divulgar información privada extraída de la tarjeta telefónica de Bousselham, sustraída en 2015. Según informó el medio, ese documento surgió tras negociaciones celebradas durante el fin de semana previo a la primera sesión del juicio y fue presentado al tribunal por el abogado de la exasesora de Podemos, Gorka Vellé, quien compartió ante la magistrada Teresa Palacios que el acuerdo incluyó el reconocimiento parcial de los hechos por parte de las defensas de los periodistas.

De acuerdo con la información publicada, el pacto entre las partes establece que, en reconocimiento parcial de los hechos imputados, las defensas aceptan la exposición presentada en relación al Ministerio Fiscal a cambio de la concesión del perdón por parte de las víctimas particulares. El letrado Vellé precisó ante la Sala que el acuerdo se reflejó en un documento digitalmente firmado, dado que ni Iglesias —que se encuentra en México— ni Bousselham asistieron de forma presencial. Vellé consultó también si el propio escrito era suficiente para legalizar el acuerdo o si el tribunal requeriría la presencia física para su ratificación.

El medio consignó que la presidenta del tribunal, Teresa Palacios, trasladó la duda al representante del Ministerio Fiscal, quien confirmó que la Fiscalía no participaba del acuerdo y que había tenido conocimiento del mismo durante la misma sesión. La fiscalía indicó que, ante la existencia de un perdón expreso por parte de los afectados particulares, en delitos de naturaleza semipública la acusación pública no podría continuar por sí sola la acción penal respecto a los periodistas. Sin embargo, el acuerdo no afectaría la causa seguida contra el excomisario José Manuel Villarejo, ya que este era funcionario público en el momento de los hechos y el procedimiento penal ante funcionarios posee otras condiciones legales.

El tribunal suspendió la vista una media hora para que la defensa remitiera el documento firmado, con objeto de que los magistrados y la Fiscalía analizaran el alcance jurídico del perdón y su impacto en la continuación del juicio. Según detalló el medio, la investigación gira en torno al recorrido de la tarjeta de Dina Bousselham, robada en el año 2015, cuyo contenido apareció tiempo después en publicaciones de diversos medios, implicando una supuesta revelación de secretos.

El caso se dirime después de años de investigación en los que tanto el exlíder de Podemos como su exasesora han ejercido la acusación particular, mientras que la Fiscalía Anticorrupción solicita cinco años de prisión para Villarejo y tres para cada periodista acusado, todos imputados por el delito de descubrimiento y revelación de secretos y su difusión a terceros, según reportó el medio. Además, la Fiscalía solicita que los acusados paguen de manera solidaria una indemnización civil de 5.000 euros a favor de Bousselham y 1.000 euros a nombre de Pablo Iglesias, considerándolos víctimas del acceso y difusión ilegítima de información privada.

El medio detalló que, durante la primera sesión del juicio, la magistrada Palacios consultó expresamente a todas las partes procesales sobre su posición frente a la posibilidad de ratificación del acuerdo, y recordó la obligatoriedad, en delitos de esta tipología, de contar con la expresa voluntad de la parte perjudicada para continuar con la acción penal. Este matiz resultó relevante para la posible exoneración de los periodistas, siempre que el tribunal considere válido el acuerdo alcanzado y el perdón formalizado por los particulares.

En el caso de Villarejo, el procedimiento judicial continúa, pues según la Fiscalía se trata de un supuesto diferente por su condición de funcionario. Hasta el momento, según informó el medio, el tribunal sigue analizando la validez del escrito y evaluando la viabilidad de suspender o proseguir la causa respecto a los periodistas acusados, a la espera de que se delimite la operatividad legal del acuerdo anunciado en la Sala.

Temas Relacionados

Caso DinaPablo IglesiasDina BousselhamJosé Manuel VillarejoAudiencia NacionalMéxicoAcuerdo judicialMinisterio FiscalFiscalía AnticorrupciónDescubrimiento y revelación de secretosEUROPAPRESS

Últimas Noticias

El juez Peinado envía a la UCO los correos de la cuenta de Begoña Gómez en Moncloa y pide que los analice

El juez Peinado envía a

IU asegura que la renuncia de Yolanda Díaz "no va a acelerar" la elección del candidato en los partidos de Sumar

IU asegura que la renuncia

Pisarello (Comuns) augura que atacar a Irán no traerá democracia ni la "libertad de las mujeres"

Pisarello (Comuns) augura que atacar

IU impulsará un cambio de ley en el Congreso para que se reconozca a García Caparros como víctima

IU impulsará un cambio de

Zapatero se desvincula de la supuesta financiación ilegal del PSOE y la Internacional Socialista: "Una patraña absoluta"

El exjefe del Ejecutivo rechaza categóricamente las acusaciones, asegura que nunca medió entre Venezuela y España ni tuvo contacto con documentos o transferencias, e insiste en que las sospechas de corrupción carecen de fundamento según su testimonio ante el Senado

Zapatero se desvincula de la
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Zapatero se defiende señalando a

Zapatero se defiende señalando a Aznar y Rajoy, pero también a González y Pedro Sánchez: “He sido el único presidente sin escándalos”

Nulo el despido de una gerente de Mercadona al ser considerado discriminación por enfermedad: tienen que readmitirla y pagarle 11.000 euros

Zapatero niega ser el facilitador del rescate a Plus Ultra: “No, en absoluto”

Así van las encuestas: Vox ya duplica los escaños de 2023, el PP suma siete meses a la baja y el PSOE frena su caída, según ‘El Mundo’

Un sindicato de la Ertzaintza denuncia el “impago sistemático” de las horas extra a los agentes que tienen que cubrir la “falta estructural” de efectivos

ECONOMÍA

El precio más bajo de

El precio más bajo de la gasolina hoy en Madrid, Barcelona y otras ciudades este 2 de marzo

El teletrabajo eleva la productividad y aumenta la brecha salarial: quienes trabajan desde casa ganan un 35% más de media

Cómo afectará el cierre del Estrecho de Ormuz en España: amenaza con disparar el precio de la energía y encarecer los combustibles

Miguel Benito Barrionuevo, abogado: “Si un día festivo coincide con uno de tus días de descanso, la empresa podría tener que compensarlo”

Un padre pide una pensión de 3.000 € al mes a su hijo, un futbolista profesional, y el tribunal se la niega por abandonarlo cuando era niño

DEPORTES

Cómo ha sido la salida

Cómo ha sido la salida de Munir El Haddadi, futbolista en Irán, de Teherán: más de 2.000 kilómetros por carretera

Así queda el calendario de LaLiga tras la reestructuración por las competiciones europeas: el Real Madrid afronta una situación inédita

Muere a las 89 años Santiago Aguado, miembro de la Junta Directiva del Real Madrid

Los equipos españoles ya tienen rival en octavos de Champions: Newcastle-Barcelona, Real Madrid-City y Atlético de Madrid-Tottenham

Futbolistas en activo con acciones en clubes: el ejemplo de Cristiano Ronaldo y una tendencia en expansión