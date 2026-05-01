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Un jurado juzgará el crimen del funcionario hallado en un maletero en Almería

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Almería, 1 may (EFE).- Un jurado popular juzgará al único investigado por la muerte de Antonio Campos, el funcionario de 54 años del Ayuntamiento de El Ejido (Almería) cuyo cuerpo fue hallado maniatado y con signos de violencia en el maletero de su vehículo en la localidad a finales de septiembre de 2025.

Según han trasladado a EFE fuentes judiciales, la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de El Ejido, número 3, que se encarga de las diligencias, ha acordado que la causa continúe mediante el procedimiento del tribunal del jurado, por lo que serán ciudadanos quienes diriman la culpabilidad del presunto homicida.

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El único detenido por estos hechos es un joven de 23 años de origen marroquí que permanece en prisión provisional, comunicada y sin fianza desde el pasado 3 de octubre, tras acogerse entonces a su derecho a no declarar.

La investigación, que permaneció bajo secreto de sumario durante sus primeras semanas, se ha sustentado en gran medida en las pruebas tecnológicas y periciales. Los agentes de la Guardia Civil analizaron el historial de ubicaciones del teléfono móvil de la víctima, así como su agenda y los registros de llamadas, para reconstruir sus últimos movimientos.

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Ese rastro digital y el análisis de diversas cámaras de videovigilancia situaron al investigado conduciendo el coche de la víctima durante la madrugada del 28 de septiembre por distintas zonas de El Ejido.

Además, el vehículo, con el cadáver ya oculto en el maletero, estuvo estacionado más de una hora a escasos 200 metros de la vivienda del padre del arrestado.

Por este motivo, la familia de la víctima, representada por el abogado Antonio Relaño, planteó solicitar que se investigara al padre del detenido por un posible delito de encubrimiento, al considerar que habría mentido en su declaración judicial para proteger a su hijo al afirmar que no estaba en el domicilio en ese intervalo horario.

Para esclarecer la dinámica de la agresión y determinar la calificación penal definitiva entre homicidio o asesinato, las partes han estado pendientes de análisis genéticos de restos y la inspección de un bloque de hormigón presuntamente utilizado durante el crimen.

Según la acusación particular, el ataque que causó la muerte del funcionario se produjo de manera sorpresiva y sin posibilidad de defensa.

Antonio Campos, muy conocido en su localidad natal, Berja (Almería), por su faceta de cofrade e historiador, desapareció el fin de semana del crimen, lo que motivó la denuncia formal de su hermana.

Finalmente, el domingo 29 de septiembre de 2025 su coche fue localizado junto a una empresa hortofrutícola ejidense, confirmándose el hallazgo del cuerpo. EFE

mma/fs/oli

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EFE

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