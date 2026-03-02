Espana agencias

El PSOE constituye su Consejo Asesor de Políticas de Igualdad formado por doce mujeres, entre ellas Torró y Bernabé

Doce referentes, entre ellas investigadoras, expertas en violencia de género y responsables del PSOE, inician las labores del nuevo consejo que impulsa la participación de organizaciones sociales, militantes y distintas generaciones para fortalecer el compromiso feminista del partido

María Jesús Montero, vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, así como Ana Redondo, titular del Ministerio de Igualdad, y Cristina Narbona, presidenta del PSOE, se sumarán a la sesión inaugural del recientemente constituido Consejo Asesor de Políticas de Igualdad del Partido Socialista. Según informó Europa Press, esta reunión representa el inicio formal de los trabajos de este órgano formado por doce referentes en igualdad, investigación y activismo feminista.

La composición del consejo se anunció el lunes, destacando la incorporación de figuras como la secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, y la secretaria de Igualdad, Pilar Bernabé, junto con Altamira Gonzalo, Cristina Hernández, Carmen Romero, Laura Barrios, Yolanda Domínguez, Yolanda Besteiro, Aranzazu Figueroa, María Durán, Julia Sevilla y Mara Mariño. Tal como consignó Europa Press, la dirección del partido señaló que el objetivo principal es fortalecer la labor por la igualdad mediante el consenso y el trabajo profesional, combinando experiencia y juventud dentro de un equipo intergeneracional.

Según detalló el comunicado recogido por Europa Press, el Consejo Asesor atenderá los retos que enfrenta la defensa de la igualdad desde distintos enfoques, reuniendo a mujeres con extensa trayectoria en política feminista, así como a investigadoras y expertas en violencia de género y entornos digitales. La elección de los perfiles se orientó, de acuerdo a lo declarado por el PSOE, a contar con un equipo capacitado para responder a las complejidades actuales y futuras que plantea la agenda de igualdad.

La secretaria de Igualdad, Pilar Bernabé, llevó a cabo en los últimos meses una serie de reuniones preparatorias tanto con las Secretarías de Igualdad regionales como con otras integrantes socialistas, con el propósito de definir la puesta en marcha de este consejo. Europa Press reportó que estas gestiones permitieron trazar las primeras líneas de acción y asentar una estructura de trabajo colaborativo entre las diferentes áreas del partido y sus militantes.

De acuerdo con la información del partido difundida por Europa Press, el PSOE pretende materializar el compromiso de involucrar en las labores del Consejo tanto a la militancia como a organizaciones sociales vinculadas a la igualdad y a participantes de distintas generaciones dentro del partido. El propósito es aprovechar la diversidad y el conocimiento de todas las integrantes, acercando las políticas de igualdad a todos los ámbitos y potenciando el impacto de su trabajo en la sociedad.

El acto constitutivo, agendado para este martes, marcará el inicio oficial del trabajo colectivo del Consejo Asesor, bajo la coordinación de la Secretaría de Igualdad y la Secretaría de Organización. El PSOE ha remarcado, según publicó Europa Press, la intención de mantener abiertas estas dinámicas participativas, extendiendo el intercambio a ámbitos más allá de la estructura orgánica del partido, con el objetivo de articular respuestas efectivas y actualizadas frente a los desafíos en materia de igualdad y protección frente a la violencia de género en la actualidad.

