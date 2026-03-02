Espana agencias

Bernabé (PSOE) pide evitar un "futuro maligno" de PP y Vox, y avisa: "Tienen alergia a la igualdad"

Pilar Bernabé destaca a Carlos Martínez como opción para liderar una transformación política en Castilla y León, remarcando la necesidad de avanzar hacia una sociedad con oportunidades para todos y criticando medidas que, según ella, afectan especialmente a las mujeres

Martínez, exalcalde de Soria, fue presentado por parte de la secretaria de Igualdad del PSOE, Pilar Bernabé, como una figura con experiencia y confianza suficiente para liderar un cambio político en Castilla y León. Según consignó el medio que difundió las declaraciones, Bernabé remarcó el rol del candidato durante un acto en Bembibre (León), en el contexto de la campaña electoral autonómica, y subrayó la urgencia de evitar lo que definió como un “futuro maligno” bajo el gobierno de la coalición del Partido Popular (PP) y Vox. La dirigente destacó que el PSOE apuesta por un porvenir basado en la igualdad de oportunidades y cuestionó en términos directos a las actuales administraciones, a las que acusó de bloquear el progreso social y de adoptar medidas adversas para las mujeres.

Según publicó la fuente original, Bernabé advirtió que tanto el PP como Vox presentan una “alergia a la palabra igualdad” y buscan eliminar ese concepto de la esfera pública y legislativa. Argumentó que desde su perspectiva el valor real de la política desaparece cuando se rompe la confianza entre la ciudadanía y quienes ocupan responsabilidades ejecutivas. En contraposición, expuso que la candidatura de Martínez representa los valores y la convicción de servicio propios del partido socialista. Además, puso en valor la integración de otras figuras en la lista, como Nuria Rubio, número uno por León, cuya participación ejemplifica para Bernabé la dimensión positiva de la política.

La secretaria de Igualdad del PSOE criticó que el PP gobierna la Junta de Castilla y León desde hace cuatro décadas, y sostuvo que este partido ha limitado sus promesas a frenar el éxodo poblacional sin respaldarlas con acciones convincentes. “La población no se fija con palabras, se fija con políticas”, apuntó en el acto, citada por el medio originario, para destacar la reducción de habitantes en la comunidad durante los mandatos del PP. Como respuesta a este fenómeno, Bernabé reiteró el compromiso de su partido en fortalecer la igualdad de oportunidades como vía para consolidar la estabilidad demográfica y el desarrollo económico.

Según detalló la prensa de referencia, Bernabé expresó preocupación por las políticas surgidas del acuerdo entre PP y Vox, recordando que Castilla y León fue la primera comunidad en incorporar en su debate público el “ideario ultra” propuesto por Vox, tras el apoyo de los populares. Según la dirigente socialista, las mujeres han sido duramente afectadas por la gestión de la actual coalición, aludiendo a la iniciativa que buscó obligar a las mujeres a escuchar el latido fetal antes de una interrupción voluntaria del embarazo. Calificó esa propuesta como un acto de “violencia institucional” y aseguró que el PSOE se opone firmemente a su implementación.

Durante su intervención, Bernabé describió el actual momento político como un “momento frontera” y empleó la expresión “los bárbaros ya han saltado la valla”, haciendo referencia al acceso de Vox a distintos ámbitos de gobierno, facilitado, según dijo, por el PP. Añadió que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ofreció espacios a Vox en distintas negociaciones autonómicas, lo que, a su juicio, refuerza la influencia de la formación de ultraderecha en la política regional.

El medio recogió las críticas de Bernabé hacia los pactos entre PP y Vox, subrayando que estas alianzas implican adoptar lo que llamó una “derecha dañina y perniciosa” cuya agenda incluye prácticas “negacionistas”, tanto en relación a la violencia de género como a la crisis climática. Para la secretaria de Igualdad, el “negacionismo climático mata” y equiparó la falta de acciones al respecto con el negacionismo de la violencia de género. Lamentó la ausencia de una Consejería de Igualdad en la región y la falta de actualización de la legislación sobre violencia de género, adaptada al Pacto de Estado vigente.

En sus declaraciones recogidas por la prensa, Bernabé deslegitimó a líderes del PP como Feijóo y la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, para tratar temas vinculados con los derechos de las mujeres mientras no adopten medidas contra representantes de su partido acusados de acoso. Citó como ejemplo el caso del alcalde de Móstoles, Manuel Bautista, a quien sindicó de hostigamiento hacia una exconcejala. Insistió en que la respuesta del PP ante este tipo de situaciones suele ser la protección y encubrimiento de quienes incurren en conductas indebidas, como sucedió con el expresidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, en relación con la dana. Recordó que, según sus palabras, “mintieron y le aplaudieron, también los 'barones', incluido Mañueco”.

De acuerdo con el medio que cubrió el acto, Bernabé afirmó que el PP mantiene prácticas que perjudican a las mujeres, denunciando casos de revictimización y de señalamiento a las víctimas en contextos internos del partido. Reiteró que estos comportamientos consolidan un obstáculo para el avance de la igualdad, señalando que el PSOE apuesta en sus candidaturas y programas por revertir estas tendencias y garantizar oportunidades para toda la ciudadanía de Castilla y León.

