Le Senne califica de "incapaz" al Estado autonómico y desliza la teoría del Gran Remplazo en el acto del Día de Baleares

Le Senne vinculó las variaciones en las tasas de natalidad y el aumento histórico de nacimientos de personas migrantes con los cambios demográficos registrados en Baleares, avanzando la preocupación por el impacto social de estos movimientos. Al intervenir en el acto institucional del Día de Baleares, el presidente del Parlament autonómico abordó el fenómeno migratorio y la gestión del Estado autonómico, introduciendo consideraciones sobre el modelo territorial y la integración social. Según consignó el medio que reportó el evento, Gabriel Le Senne sostuvo que el régimen autonómico ha demostrado “incapacidad” para responder a emergencias de diversa índole y ha señalado la aparición de tensiones que, a su juicio, ponen en entredicho la cohesión nacional.

Durante su discurso, Le Senne argumentó que si bien el Estado autonómico surgió con objetivos positivos, consideró que en la práctica ha generado desigualdades entre territorios y contribuido a la aparición de tensiones sociales. De acuerdo con la información publicada, el presidente del Parlament reconoció el marco constitucional vigente, al subrayar que, como máximo representante de la cámara, se debe a este sistema y su cumplimiento, aunque planteó la opción de que los ciudadanos puedan debatir futuros cambios a través de los mecanismos previstos en la Constitución. En este contexto, insistió en que “sin duda puede ser mejorado” el modelo actual del Estado.

En materia migratoria, Le Senne centró su intervención en la obligación de las autoridades de aplicar y hacer cumplir el ordenamiento jurídico en relación con lo que denominó “inmigración masiva”, según publicó el medio que cubrió el acto. Para reforzar su postura, recurrió a una cita evangélica antes de afirmar que las naciones poseen tanto el derecho como el deber de controlar sus fronteras. A su juicio, la ausencia de controles fronterizos transforma al Estado en un ente vulnerable ante la influencia exterior, llegando a advertir sobre los riesgos de convertirse en un “Estado fallido”.

En otro momento de su exposición, el presidente del Parlament expresó su opinión contraria a la propuesta de regularización de personas migrantes promovida por el Gobierno central. Consideró que permitir un incumplimiento generalizado o arbitrario de la legislación de extranjería supondría, en su opinión, renunciar al control sobre la gestión de las fronteras estatales. Según precisó el medio, Le Senne estableció una relación entre las estadísticas de nacimientos con progenitores migrantes y el descenso de la natalidad entre la población española, destacando que los registros alcanzan “el máximo histórico de nacimientos con padres migrantes” en el archipiélago balear.

El medio responsable de la cobertura destacó que las declaraciones de Le Senne insinuaron elementos asociados con la denominada teoría del Gran Remplazo, una tesis que sostiene que la población europea estaría siendo progresivamente sustituida por comunidades no europeas. El presidente del Parlament sugirió que la afinidad cultural de las personas que emigran debe evaluarse y tomarse en cuenta para implementar políticas efectivas. Entre los factores a considerar mencionó el idioma, la religión, el nivel educativo y la cultura democrática. Durante su discurso, también se refirió a cuestiones económicas del archipiélago como el acceso a la vivienda y el coste de la vida, enlazando estos temas con las dinámicas migratorias y demográficas existentes.

La intervención de Le Senne se realizó en el marco de las celebraciones institucionales del Día de Baleares y formó parte del programa oficial presidido por las principales autoridades regionales. Según reportó el medio que cubrió el acto, el discurso cerró el evento, marcando una toma de postura pública frente a las políticas migratorias y la organización territorial del Estado. A lo largo de su intervención, Le Senne argumentó que la revisión o eventual reforma del modelo territorial solo debe darse a través de los cauces que contempla la Constitución, reafirmando su compromiso con el marco legal vigente.