Espana agencias

El Senado bate un nuevo récord de gasto en viajes de sus señorías: más de 8,8 millones durante esta legislatura

Según datos oficiales, el presupuesto dedicado a trayectos de parlamentarios en la actual etapa supera todos los registros previos, con una suma que ya rebasa a las cinco legislaturas anteriores en solo la mitad del periodo parlamentario actual

Guardar

El Senado ha comunicado que, entre agosto de 2023 y el cierre de 2025, el gasto total en desplazamientos de los senadores ha superado al acumulado de las dos legislaturas completas previas. Según datos publicados por Europa Press, esta cifra también rebasa el total invertido en las cinco legislaturas anteriores desde que existen registros oficiales. El gasto en viajes de los integrantes de la Cámara Alta durante los dos años y medio de la actual XV Legislatura asciende ya a más de 8,8 millones de euros, lo que establece un récord histórico en este ámbito.

Europa Press informó que solo en el cuarto trimestre de 2025 se imputaron 1.113.518,55 euros a este concepto, abarcando tanto los desplazamientos parlamentarios como los relacionados con actividades políticas y oficiales de los senadores. El informe detalla que la suma incluye no solo los importes de los viajes realizados, sino también gastos de gestión, cancelación y modificaciones de billetes, además de los billetes expedidos que aún no se han utilizado.

La cifra acumulada es superior a la de las legislaturas anteriores periodos a pesar de que la actual solo ha alcanzado la mitad de su duración oficial. La última legislatura completa que abarcó desde diciembre de 2019 hasta mayo de 2023 finalizó con un gasto total en viajes que ascendió a 8,7 millones de euros, aunque este ciclo estuvo condicionado por las restricciones impuestas durante la pandemia por Covid-19, lo que redujo el número de desplazamientos. Europa Press especificó que la legislatura previa, desarrollada entre julio de 2016 y marzo de 2019, sumó un gasto de 8,4 millones de euros en los desplazamientos de los parlamentarios, una cifra también inferior a la que se alcanzó en los primeros dos años y medio de la legislatura en curso. Otras legislaturas previas fueron de corta duración y, en consecuencia, reflejaron gastos bastante menores.

Según consignó Europa Press, el Senado cubre los costes del transporte colectivo utilizado por los senadores —ya sea avión, tren, autobús o barco— para realizar las funciones propias de su labor parlamentaria, así como otras actividades de carácter político, sectorial o de representación institucional de la Cámara Alta. También financia los desplazamientos oficiales en nombre del propio Senado.

La infraestructura de apoyo se extiende más allá de los medios de transporte tradicionales. El Senado proporciona a cada parlamentario una ‘Tarjeta-Taxi’ con un límite de 3.000 euros por año para sus desplazamientos dentro de la Comunidad de Madrid. Además, en los casos en que los senadores se trasladan en sus propios automóviles, la institución abona 25 céntimos de euro por kilómetro recorrido, además de los posibles importes de peaje en autopistas. Europa Press puntualizó que este programa de reembolso busca facilitar la movilidad de los miembros de la Cámara Alta para el ejercicio de sus funciones.

Europa Press recordó que el control y la difusión de estos datos se remonta a los últimos diez años. Dentro de este periodo, la tendencia al incremento del gasto en viajes se ha visto afectada por factores exógenos como la crisis sanitaria, que forzó la reducción de los desplazamientos, pero la actual legislatura se distancia de ese comportamiento y establece nuevas marcas en el presupuesto para movilidad parlamentaria.

A lo largo del ciclo analizado, la distribución del presupuesto refleja el protagonismo de los desplazamientos tanto en la agenda ordinaria como en las iniciativas de representación internacional o sectorial. La suma registrada hasta finales de 2025 abarca tanto viajes realizados como billetes pendientes de utilización, una práctica habitual en la gestión administrativa de la Cámara.

Esta información recabada por Europa Press revela que los gastos asociados a la movilidad de los senadores han evolucionado de manera significativa en el contexto de la XV Legislatura, estableciendo nuevos parámetros en el uso de recursos públicos para el funcionamiento parlamentario.

Temas Relacionados

SenadoGasto en viajesEuropa PressXV LegislaturaCámara AltaMadridEspañaTransporte colectivoTarjeta-TaxiPresupuesto públicoEUROPAPRESS

Últimas Noticias

Feijóo agradece a Moreno su "buena gestión" en Andalucía: "Es estar siempre presente, en las buenas y en las malas"

Alberto Núñez Feijóo felicita a Juanma Moreno durante el Día de Andalucía, destacando su implicación constante y elogiando la entrega y compromiso del gobierno autonómico, que considera reflejo del esfuerzo y la determinación de los ciudadanos andaluces

Feijóo agradece a Moreno su

Martxoak 3 reclama que "el Reino de España reconozca su responsabilidad" en la "criminal actuación policial" de 1976

Familiares y víctimas de los hechos de Vitoria-Gasteiz exigen una disculpa pública y asunción de culpas del Estado tras cinco décadas sin reparaciones, resaltando la persistencia de la impunidad y el reclamo de justicia por los fallecidos y heridos

Martxoak 3 reclama que "el

Pollán asegura que "ningún castellano ni ningún leonés se merece sentirse inseguro en su barrio"

Carlos Pollán denuncia el aumento de la criminalidad en Castilla y León y critica a PP y PSOE por rechazar medidas contra la ocupación, resaltando que las familias deberían ser el eje de las políticas para frenar la inseguridad en los barrios

Pollán asegura que "ningún castellano

Abascal sobre obispos que "atacan" a Vox: "Si defienden la invasión migratoria, a muchos feligreses no les va a gustar"

Durante un acto en Valladolid, Santiago Abascal denunció lo que considera un cambio preocupante en la postura de ciertas figuras religiosas, advirtiendo que la defensa de la inmigración irregular por parte de líderes eclesiásticos podría generar rechazo entre los practicantes católicos

Abascal sobre obispos que "atacan"

Sánchez asegura que España "no apoya al régimen de Irán" pero que "la violencia no se puede responder con más violencia"

El jefe del Ejecutivo remarcó que el país mantiene una postura firme basada en el respeto al derecho internacional, criticó el ataque unilateral y exigió una salida pacífica mientras advertía del sufrimiento e inestabilidad crecientes en la región

Sánchez asegura que España "no
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un historiador mexicano descubre que

Un historiador mexicano descubre que un alcalde de Madrid logró “fraudulentamente” el condado del Valle de Súchil en 1919 tras pagar 24.000 pesetas

Un experto en incendios forestales de Galicia señala que hasta el 80% son provocados

Pozuelo de Alarcón tumba el chalé con piscina que el fichaje más caro en la historia del Real Madrid se quería construir en la urbanización más elitista de la región

La Policía Nacional y la Guardia Civil vuelven a suspender en igualdad: ninguno de los dos cuerpos alcanza el 20% de mujeres entre sus agentes en 2025

Abascal toma el control de Vox acusado de librar una “repugnante guerra sucia”: “Se busca que no haya nadie reconocible”

ECONOMÍA

El mercado de la vivienda,

El mercado de la vivienda, al límite: precios disparados y una oferta incapaz de afrontar el déficit récord de 700.000 casas

¿2026 es el nuevo 2008? Las claves de la ‘burbuja de expectativas’ que diferencia esta crisis de vivienda de la anterior

Incarlopsa, el proveedor de jamón de Mercadona, marca un nuevo récord con una cifra de negocio estimada de 1.263 millones de euros en 2025

Una ayuda pionera para los afectados por la ocupación: este es el ayuntamiento que ofrece 3.000 euros a los propietarios

El impacto económico de los Goya en Barcelona: la ciudad espera que la gala multiplique por cuatro la inversión pública de tres millones de euros

DEPORTES

Así queda el calendario de

Así queda el calendario de LaLiga tras la reestructuración por las competiciones europeas: el Real Madrid afronta una situación inédita

Muere a las 89 años Santiago Aguado, miembro de la Junta Directiva del Real Madrid

Los equipos españoles ya tienen rival en octavos de Champions: Newcastle-Barcelona, Real Madrid-City y Atlético de Madrid-Tottenham

Futbolistas en activo con acciones en clubes: el ejemplo de Cristiano Ronaldo y una tendencia en expansión

Expulsan a un aficionado del Bernabéu por realizar un saludo nazi antes del partido entre Real Madrid y Benfica