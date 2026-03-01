El Senado bate un nuevo récord de gasto en viajes de sus señorías: más de 8,8 millones durante esta legislatura

El Senado ha comunicado que, entre agosto de 2023 y el cierre de 2025, el gasto total en desplazamientos de los senadores ha superado al acumulado de las dos legislaturas completas previas. Según datos publicados por Europa Press, esta cifra también rebasa el total invertido en las cinco legislaturas anteriores desde que existen registros oficiales. El gasto en viajes de los integrantes de la Cámara Alta durante los dos años y medio de la actual XV Legislatura asciende ya a más de 8,8 millones de euros, lo que establece un récord histórico en este ámbito.

Europa Press informó que solo en el cuarto trimestre de 2025 se imputaron 1.113.518,55 euros a este concepto, abarcando tanto los desplazamientos parlamentarios como los relacionados con actividades políticas y oficiales de los senadores. El informe detalla que la suma incluye no solo los importes de los viajes realizados, sino también gastos de gestión, cancelación y modificaciones de billetes, además de los billetes expedidos que aún no se han utilizado.

La cifra acumulada es superior a la de las legislaturas anteriores periodos a pesar de que la actual solo ha alcanzado la mitad de su duración oficial. La última legislatura completa que abarcó desde diciembre de 2019 hasta mayo de 2023 finalizó con un gasto total en viajes que ascendió a 8,7 millones de euros, aunque este ciclo estuvo condicionado por las restricciones impuestas durante la pandemia por Covid-19, lo que redujo el número de desplazamientos. Europa Press especificó que la legislatura previa, desarrollada entre julio de 2016 y marzo de 2019, sumó un gasto de 8,4 millones de euros en los desplazamientos de los parlamentarios, una cifra también inferior a la que se alcanzó en los primeros dos años y medio de la legislatura en curso. Otras legislaturas previas fueron de corta duración y, en consecuencia, reflejaron gastos bastante menores.

Según consignó Europa Press, el Senado cubre los costes del transporte colectivo utilizado por los senadores —ya sea avión, tren, autobús o barco— para realizar las funciones propias de su labor parlamentaria, así como otras actividades de carácter político, sectorial o de representación institucional de la Cámara Alta. También financia los desplazamientos oficiales en nombre del propio Senado.

La infraestructura de apoyo se extiende más allá de los medios de transporte tradicionales. El Senado proporciona a cada parlamentario una ‘Tarjeta-Taxi’ con un límite de 3.000 euros por año para sus desplazamientos dentro de la Comunidad de Madrid. Además, en los casos en que los senadores se trasladan en sus propios automóviles, la institución abona 25 céntimos de euro por kilómetro recorrido, además de los posibles importes de peaje en autopistas. Europa Press puntualizó que este programa de reembolso busca facilitar la movilidad de los miembros de la Cámara Alta para el ejercicio de sus funciones.

Europa Press recordó que el control y la difusión de estos datos se remonta a los últimos diez años. Dentro de este periodo, la tendencia al incremento del gasto en viajes se ha visto afectada por factores exógenos como la crisis sanitaria, que forzó la reducción de los desplazamientos, pero la actual legislatura se distancia de ese comportamiento y establece nuevas marcas en el presupuesto para movilidad parlamentaria.

A lo largo del ciclo analizado, la distribución del presupuesto refleja el protagonismo de los desplazamientos tanto en la agenda ordinaria como en las iniciativas de representación internacional o sectorial. La suma registrada hasta finales de 2025 abarca tanto viajes realizados como billetes pendientes de utilización, una práctica habitual en la gestión administrativa de la Cámara.

Esta información recabada por Europa Press revela que los gastos asociados a la movilidad de los senadores han evolucionado de manera significativa en el contexto de la XV Legislatura, estableciendo nuevos parámetros en el uso de recursos públicos para el funcionamiento parlamentario.