Urtasun habla de un "ataque ilegal" de EEUU a Irán y destaca la importancia de la autonomía europea

Durante una entrevista concedida a Catalunya Ràdio y publicada por Europa Press, Ernest Urtasun, ministro de Cultura, afirmó que la ofensiva militar emprendida por Estados Unidos junto a Israel contra Irán constituye un hecho unilateral que, a su juicio, carece de respaldo jurídico internacional. De acuerdo con sus declaraciones, la Unión Europea debería posicionarse con mayor firmeza ante situaciones de este tipo, defendiendo tanto el derecho internacional como su propia independencia.

Según consignó Europa Press, Urtasun calificó la acción militar de Washington y sus aliados como un "ataque ilegal" debido a que el uso de la fuerza, explicó, sólo resulta admisible en escenarios muy definidos, como serían la legítima defensa o cuando existe una autorización expresa del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. En el caso presente, detalló el ministro, la intervención no cuenta con ninguno de estos requisitos, motivo por el cual considera que infringe la legalidad internacional.

En esa misma conversación con Catalunya Ràdio, Ernest Urtasun enfatizó que la situación actual representa un reto para el papel de la Unión Europea en el contexto global. Señaló que el bloque comunitario debería "alzar la voz" de forma clara para mostrar su rechazo a las acciones que no se ajusten a las normas internacionales y, paralelamente, avanzar hacia una mayor autonomía tanto política como militar. El ministro puso el acento en la necesidad de que Bruselas consolide sus capacidades defensivas, subrayando: "La autonomía militar significa dejar de depender militarmente de Estados Unidos, y eso pasa por la construcción de la defensa europea, que poco a poco se ha ido construyendo pero vamos demasiado poco a poco".

Entre los argumentos desarrollados por Urtasun, el representante del Ejecutivo recordó que la política de defensa europea ha experimentado progresos parcialmente, pero reiteró la urgencia de acelerar ese proceso para que la Unión Europea pueda desempeñar un papel propio y menos vinculado a la influencia de Washington en los asuntos de seguridad y defensa.

En la parte final de la entrevista recogida por Europa Press, Urtasun fue consultado acerca de la decisión de la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, de no presentarse nuevamente como candidata en las próximas elecciones generales. Ante esta cuestión, el ministro expresó que en este momento no corresponde entrar en discusiones sobre nombres, priorizando el debate sobre los proyectos políticos por encima de cuestiones de liderazgo. Añadió, además, que la actual legislatura se desarrolla según lo previsto y completará su ciclo, por lo que cualquier decisión futura sobre la candidatura surgirá de manera natural conforme avance el proceso político.

El medio Europa Press detalló también que la postura del ministro se enmarca en el contexto de las tensiones internacionales recientes, en el que la búsqueda de una mayor capacidad de maniobra para la Unión Europea aparece vinculada a su objetivo de consolidarse como un actor relevante en el arena internacional, con mayor margen de independencia respecto a otras potencias.