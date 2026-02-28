Espana agencias

Sánchez asegura que España "no apoya al régimen de Irán" pero que "la violencia no se puede responder con más violencia"

El jefe del Ejecutivo remarcó que el país mantiene una postura firme basada en el respeto al derecho internacional, criticó el ataque unilateral y exigió una salida pacífica mientras advertía del sufrimiento e inestabilidad crecientes en la región

Durante la celebración de la 40ª edición de los Premios Goya en Barcelona, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, advirtió que la persistencia de conflictos bélicos y ataques en Oriente Medio intensifica el sufrimiento y la inestabilidad en una región marcada por largos años de guerra y privaciones, especialmente tras los recientes episodios de violencia en Gaza. Sánchez, en declaraciones recogidas por RTVE, afirmó que la continuidad de enfrentamientos incrementa de manera significativa la represión y el dolor tanto en Irán como en el entorno regional.

Según reportó RTVE, el jefe del Ejecutivo subrayó que la posición de España se fundamenta en el respeto al derecho internacional. Sánchez describió la política exterior española como una postura firme y consistente que rechaza responder a la violencia con más violencia. El mandatario criticó, de acuerdo con la emisora pública, cualquier "ataque unilateral" sobre territorio iraní y advirtió que esas acciones contribuyen a una espiral de dolor que afecta no solo a quienes residen en Irán sino también a toda la ciudadanía de una región sumida en la inestabilidad.

Frente al contexto internacional, Sánchez enfatizó que España no respalda al régimen iraní, responsabilizando a dicho gobierno de una intensa represión contra su propia población, con especial mención a la situación de las mujeres en ese país. Tal como publicó RTVE, Sánchez puntualizó: “El Gobierno de España no apoya al régimen de Irán que reprime a sus ciudadanos y particularmente a las mujeres iraníes”. En sus declaraciones, añadió que “la violencia no se puede responder con más violencia porque va a superponer mucho más dolor y más represión a los ciudadanos y ciudadanas de Irán”.

Durante su intervención, el presidente no dejó de recalcar a RTVE la necesidad de buscar salidas no bélicas a las crisis internacionales. Sánchez insistió en realizar un llamado explícito a una “desescalada” del conflicto, abogando por el hallazgo de una solución diplomática a través de vías pacíficas, como único camino para evitar un agravamiento de la violencia y la represión social. RTVE consignó también que, para Sánchez, los episodios recientes no solo afectan a los residentes de Irán, sino que derivan en “muchísimo más dolor e inestabilidad a una zona que ya de por sí, después de años de guerra en Gaza, acumula muchos días y mucho sufrimiento por parte de la población”.

El mandatario vinculó la acumulación de eventos violentos con un empeoramiento de las condiciones de vida para la población civil, recordando que la región ha padecido largos periodos de conflicto que han dejado huellas profundas entre sus comunidades. Además, Sánchez reiteró que España mantiene una senda de actuación internacional basada en principios jurídicos y de respeto a los organismos internacionales, lo cual implica condenar respuestas militares unilaterales y exigir cauces diplomáticos frente a las controversias internacionales.

Según detalló RTVE, el presidente concluyó su intervención reiterando la necesidad de opciones negociadas y diplomáticas como garantía de seguridad y estabilidad tanto para Irán como para el conjunto de Oriente Medio. Insistió en que la alternativa militar solo genera un círculo de represión y dolor, enfatizando que solo las vías pacíficas y el cumplimiento del derecho internacional pueden propiciar condiciones favorables para la población y frenar el aumento de la tensión en la región.

