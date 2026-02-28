PSOE-A cree "muy feo" que Aguirre soslaye la crisis del cáncer de mama cuando "le ponen la cara colorada" a Moreno

La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, María Márquez, ha calificado de "muy feo" que el presidente del Parlamento de Andalucía, Jesús Aguirre, en su discurso institucional con motivo del Día de Andalucía "no se haya acordado" de "las mujeres andaluzas valientes, que son las mujeres de Amama" al argumentar que con sus denuncias sobre las mamografías no concluyentes del programa de cribado de cáncer de mama "han defendido como nadie la sanidad pública en Andalucía".

En declaraciones a los medios de comunicación a la conclusión de la intervención de Aguirre por el 28F, ha querido remarcar "el homenaje" de su partido a ellas, "las mujeres andaluzas que luchan contra el cáncer de mama" por considerar que con su denuncia sobre los fallos del programa "le ponen la cara colorada a Moreno Bonilla defendiendo la sanidad pública".

La también vicesecretaria general del PSOE andaluz ha considerado que la asociación Amama al desvelar "la negligencia del cribado del cáncer de mama" han encarnado el ejemplo del espíritu del 28F y de esa manera "han levantado con orgullo la bandera blanca y verde, la bandera de la sanidad pública de Andalucía", convencida de que fueron "unos de los valores" por los que el pueblo andaluz peleó por su autonomía: "la defensa de los servicios públicos de nuestra tierra".

Márquez ha considerado que el discurso de Aguirre ha sido "entre vergonzoso y sonrojante" al esgrimir que ha sido "un aplauso a Moreno Bonilla" y, por ello, "totalmente alejado de la Andalucía real".

"Un discurso de la sala VIP", un escenario donde ha asegurado es "donde vive el Partido Popular y el presidente Moreno Bonilla en Andalucía", ha seguido argumentando.

Ha lamentado la portavoz parlamentaria socialista desaprovechar "un discurso que conecte con los sueños, las preocupaciones, los problemas y las ilusiones de los andaluces".

Márquez ha reprochado al Gobierno andaluz que "hoy esos servicios públicos están más destrozados que nunca por la política de privatización que ha ejercido siempre el Partido Popular y la derecha allí donde ha gobernado".