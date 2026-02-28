Podemos apuesta por "ampliar y blindar lo público, más derechos y economía con raíces" en su programa electoral

Entre las propuestas destaca la intención de crear un sistema público de cuidados gestionado directamente para integrar servicios sociales, atención a la dependencia, coordinación sociosanitaria y políticas de conciliación, con el objetivo de impulsar la corresponsabilidad desde las instituciones. A partir de esta propuesta, el partido liderado por Miguel Ángel Llamas centra su programa electoral en la garantía de servicios públicos, la ampliación de derechos y una transformación económica basada en el arraigo territorial, según publicó Podemos-Alianza Verde en un comunicado.

Según informó el medio, el programa electoral de Podemos-Alianza Verde se estructura en torno a tres ejes principales: fortalecer y proteger los servicios públicos, consolidar nuevos derechos y efectuar una transformación económica que priorice el tejido productivo local. Bajo el lema “La fuerza de la valentía”, la formación política busca presentarse como alternativa a las políticas actuales y al modelo de gestión encabezado por el Partido Popular en Castilla y León.

El partido plantea garantizar el acceso a la vivienda como un derecho fundamental, alejando este bien de intereses especulativos y asegurando que toda la ciudadanía pueda acceder a una residencia digna. El comunicado detalla que el refuerzo de la sanidad pública ocupa un lugar central en el proyecto político, con el objetivo de revertir las tendencias privatizadoras atribuidas al gobierno de Alfonso Fernández Mañueco y defender la gestión pública de los hospitales y centros de atención primaria.

En el ámbito educativo, Podemos-Alianza Verde insiste en colocar la educación pública como pilar vertebrador del sistema autonómico, rechazando procesos de externalización o privatización y apostando por políticas que refuercen el papel de la enseñanza gestionada íntegramente con recursos públicos. El medio reportó que estas propuestas buscan fortalecer el acceso y la calidad del sistema educativo en la comunidad autónoma.

La formación también sitúa el feminismo como uno de los motores de su propuesta. Según el comunicado reproducido por Podemos-Alianza Verde, se plantea instaurar “gobernanzas públicas de igualdad”, desarrollar políticas feministas en todas las áreas y defender los derechos de las mujeres, incluyéndose la garantía de decidir sobre sus cuerpos. Para esto se propone asegurar el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo en la sanidad pública, mediante la creación de unidades especializadas en todos los hospitales de referencia de la región.

El programa subraya la defensa de los derechos LGTBIQA+, proponiendo medidas explícitas contra actos discriminatorios y lo que califican como discursos de odio promovidos desde la ultraderecha. Además, el documento electoral hace referencia a la necesidad de combatir la corrupción sistémica, que, según la formación, se habría instaurado tras casi cuarenta años de gobiernos ininterrumpidos del PP en la comunidad.

En relación con los cuidados, Podemos-Alianza Verde plantea la creación de un sistema público que incluya servicios sociales, atención a la dependencia, coordinación sociosanitaria, y que garantice políticas públicas de conciliación. Atribuyen especial importancia a la implicación institucional para ofrecer una red de apoyo social universal, considerando la corresponsabilidad un aspecto a incorporar desde el nivel administrativo.

La transformación económica ocupa una posición destacada, sostiene el medio, con políticas orientadas a la revitalización del medio rural, la lucha ante la despoblación y el abordaje de la emergencia climática. Entre las líneas propuestas, destacan el rechazo a megaproyectos considerados perjudiciales para el entorno y la apuesta por el llamado “arraigo territorial”, promoviendo iniciativas que fomenten el empleo de calidad y que favorezcan la fijación de la población en zonas rurales.

El programa presentado por la coalición rechaza la consideración de Castilla y León como “zona de sacrificio” y, en su lugar, aboga por un modelo económico en el que la acción pública sea la palanca principal de crecimiento, que permita dinamizar el tejido productivo local y mejore las oportunidades tanto en zonas urbanas como rurales.

Podemos-Alianza Verde vincula todas estas propuestas a una concepción integral de los derechos y los servicios públicos, aspirando a que la acción política responda a las necesidades sociales y ambientales de la región. Entre los compromisos también figura el reforzamiento de los mecanismos de participación democrática, situando la mayor transparencia y la rendición de cuentas institucional como bases del modelo de gobernanza que proponen.

El partido argumenta que la combinación de políticas en sanidad, educación, cuidados, vivienda, igualdad y transición ecológica constituye la base de una nueva apuesta de gestión pública para Castilla y León. Según el comunicado reproducido por Podemos-Alianza Verde, el programa presentado antes de las próximas elecciones busca “blindar lo público” ante las amenazas privatizadoras, ampliar la cobertura de derechos y asegurar un desarrollo económico conectado con el territorio y apoyado por mecanismos de intervención del Estado.