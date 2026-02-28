Espana agencias

Podemos apuesta por "ampliar y blindar lo público, más derechos y economía con raíces" en su programa electoral

El partido liderado por Miguel Ángel Llamas detalla un proyecto político que promete fortalecer servicios esenciales, ampliar derechos sociales, impulsar el feminismo e integrar el cuidado en políticas públicas, priorizando la revitalización rural y la protección ambiental en Castilla y León

Guardar

Entre las propuestas destaca la intención de crear un sistema público de cuidados gestionado directamente para integrar servicios sociales, atención a la dependencia, coordinación sociosanitaria y políticas de conciliación, con el objetivo de impulsar la corresponsabilidad desde las instituciones. A partir de esta propuesta, el partido liderado por Miguel Ángel Llamas centra su programa electoral en la garantía de servicios públicos, la ampliación de derechos y una transformación económica basada en el arraigo territorial, según publicó Podemos-Alianza Verde en un comunicado.

Según informó el medio, el programa electoral de Podemos-Alianza Verde se estructura en torno a tres ejes principales: fortalecer y proteger los servicios públicos, consolidar nuevos derechos y efectuar una transformación económica que priorice el tejido productivo local. Bajo el lema “La fuerza de la valentía”, la formación política busca presentarse como alternativa a las políticas actuales y al modelo de gestión encabezado por el Partido Popular en Castilla y León.

El partido plantea garantizar el acceso a la vivienda como un derecho fundamental, alejando este bien de intereses especulativos y asegurando que toda la ciudadanía pueda acceder a una residencia digna. El comunicado detalla que el refuerzo de la sanidad pública ocupa un lugar central en el proyecto político, con el objetivo de revertir las tendencias privatizadoras atribuidas al gobierno de Alfonso Fernández Mañueco y defender la gestión pública de los hospitales y centros de atención primaria.

En el ámbito educativo, Podemos-Alianza Verde insiste en colocar la educación pública como pilar vertebrador del sistema autonómico, rechazando procesos de externalización o privatización y apostando por políticas que refuercen el papel de la enseñanza gestionada íntegramente con recursos públicos. El medio reportó que estas propuestas buscan fortalecer el acceso y la calidad del sistema educativo en la comunidad autónoma.

La formación también sitúa el feminismo como uno de los motores de su propuesta. Según el comunicado reproducido por Podemos-Alianza Verde, se plantea instaurar “gobernanzas públicas de igualdad”, desarrollar políticas feministas en todas las áreas y defender los derechos de las mujeres, incluyéndose la garantía de decidir sobre sus cuerpos. Para esto se propone asegurar el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo en la sanidad pública, mediante la creación de unidades especializadas en todos los hospitales de referencia de la región.

El programa subraya la defensa de los derechos LGTBIQA+, proponiendo medidas explícitas contra actos discriminatorios y lo que califican como discursos de odio promovidos desde la ultraderecha. Además, el documento electoral hace referencia a la necesidad de combatir la corrupción sistémica, que, según la formación, se habría instaurado tras casi cuarenta años de gobiernos ininterrumpidos del PP en la comunidad.

En relación con los cuidados, Podemos-Alianza Verde plantea la creación de un sistema público que incluya servicios sociales, atención a la dependencia, coordinación sociosanitaria, y que garantice políticas públicas de conciliación. Atribuyen especial importancia a la implicación institucional para ofrecer una red de apoyo social universal, considerando la corresponsabilidad un aspecto a incorporar desde el nivel administrativo.

La transformación económica ocupa una posición destacada, sostiene el medio, con políticas orientadas a la revitalización del medio rural, la lucha ante la despoblación y el abordaje de la emergencia climática. Entre las líneas propuestas, destacan el rechazo a megaproyectos considerados perjudiciales para el entorno y la apuesta por el llamado “arraigo territorial”, promoviendo iniciativas que fomenten el empleo de calidad y que favorezcan la fijación de la población en zonas rurales.

El programa presentado por la coalición rechaza la consideración de Castilla y León como “zona de sacrificio” y, en su lugar, aboga por un modelo económico en el que la acción pública sea la palanca principal de crecimiento, que permita dinamizar el tejido productivo local y mejore las oportunidades tanto en zonas urbanas como rurales.

Podemos-Alianza Verde vincula todas estas propuestas a una concepción integral de los derechos y los servicios públicos, aspirando a que la acción política responda a las necesidades sociales y ambientales de la región. Entre los compromisos también figura el reforzamiento de los mecanismos de participación democrática, situando la mayor transparencia y la rendición de cuentas institucional como bases del modelo de gobernanza que proponen.

El partido argumenta que la combinación de políticas en sanidad, educación, cuidados, vivienda, igualdad y transición ecológica constituye la base de una nueva apuesta de gestión pública para Castilla y León. Según el comunicado reproducido por Podemos-Alianza Verde, el programa presentado antes de las próximas elecciones busca “blindar lo público” ante las amenazas privatizadoras, ampliar la cobertura de derechos y asegurar un desarrollo económico conectado con el territorio y apoyado por mecanismos de intervención del Estado.

Temas Relacionados

Podemos-Alianza VerdePrograma electoralCastilla y LeónMiguel Ángel LlamasMañuecoPPFeminismoSanidad públicaEducación públicaMedio ruralEUROPAPRESS

Últimas Noticias

Soria ¡YA! critica la "falta de compromiso" de PP y PSOE con el tejido industrial y económico de la provincia

La candidatura recorre varias localidades sorianas para exigir inversiones, mejoras sanitarias, refuerzo en infraestructuras y apoyo al empleo, al tiempo que denuncia la ausencia de incentivos efectivos pese a reiteradas promesas de los grandes partidos nacionales

Soria ¡YA! critica la "falta

Tellado (PP) aconseja a Sánchez "imitar a Yolanda Díaz" y "dar un paso atrás" y convocar elecciones

Dirigente popular insta al jefe del Ejecutivo a seguir el ejemplo de la líder de Sumar, quien optó por abandonar la contienda política, sugiriendo la urgente necesidad de anticipar comicios ante la crisis institucional y la falta de liderazgo en el actual gabinete

Infobae

Martínez culpa a Feijóo de "poner en entredicho" la ganadería al querer flexibilizar condiciones sanitarias

El aspirante socialista advierte de riesgos para la seguridad alimentaria y cuestiona la propuesta de Núñez Feijóo, pidiendo diferenciar entre reducción de trámites y cambios en las normas exigidas por Europa en defensa del sector rural

Infobae

Montero defiende un 28F de reivindicación frente a la "política de escaparate" de Moreno: "Menos fotos y más gestión"

María Jesús Montero arremete contra la gestión del Gobierno andaluz, exige priorizar los servicios públicos y llama a convertir el Día de Andalucía en símbolo de resistencia ante lo que denuncia como abandono de sectores clave para la ciudadanía

Montero defiende un 28F de

Moreno rompe a llorar en el discurso del 28F al recordar a víctimas de Adamuz: "Nunca os dejaremos solos"

Visiblemente conmovido durante la ceremonia oficial del Día de Andalucía, el presidente autonómico suspende su intervención varias veces tras evocar a quienes fallecieron en Adamuz y asegura a familiares su total respaldo en la búsqueda de justicia y verdad

Moreno rompe a llorar en
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un experto en incendios forestales

Un experto en incendios forestales de Galicia señala que hasta el 80% son provocados

Pozuelo de Alarcón tumba el chalé con piscina que el fichaje más caro en la historia del Real Madrid se quería construir en la urbanización más elitista de la región

La Policía Nacional y la Guardia Civil vuelven a suspender en igualdad: ninguno de los dos cuerpos alcanza el 20% de mujeres entre sus agentes en 2025

Abascal toma el control de Vox acusado de librar una “repugnante guerra sucia”: “Se busca que no haya nadie reconocible”

Cómo votar por correo en las elecciones de Castilla y León: plazos e instrucciones

ECONOMÍA

Incarlopsa, el proveedor de jamón

Incarlopsa, el proveedor de jamón de Mercadona, marca un nuevo récord con una cifra de negocio estimada de 1.263 millones de euros en 2025

Una ayuda pionera para los afectados por la ocupación: este es el ayuntamiento que ofrece 3.000 euros a los propietarios

El impacto económico de los Goya en Barcelona: la ciudad espera que la gala multiplique por cuatro la inversión pública de tres millones de euros

Si un festivo cae en sábado, ¿debe la empresa darme el día libre de lunes a viernes? Esto es lo que dice el Tribunal Supremo

Niños con GPS y perros con llaveros inteligentes: el deseo de tener controlados a hijos y mascotas dispara la demanda de dispositivos de localización

DEPORTES

Así queda el calendario de

Así queda el calendario de LaLiga tras la reestructuración por las competiciones europeas: el Real Madrid afronta una situación inédita

Muere a las 89 años Santiago Aguado, miembro de la Junta Directiva del Real Madrid

Los equipos españoles ya tienen rival en octavos de Champions: Newcastle-Barcelona, Real Madrid-City y Atlético de Madrid-Tottenham

Futbolistas en activo con acciones en clubes: el ejemplo de Cristiano Ronaldo y una tendencia en expansión

Expulsan a un aficionado del Bernabéu por realizar un saludo nazi antes del partido entre Real Madrid y Benfica