Montero defiende un 28F de reivindicación frente a la "política de escaparate" de Moreno: "Menos fotos y más gestión"

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, se ausentó este año del acto institucional de entrega de distinciones en el Teatro de la Maestranza durante el Día de Andalucía y optó por celebrar la fecha acompañada de militantes y simpatizantes en Moguer, Huelva. En este contexto, Montero se refirió al 28 de febrero como una jornada de reivindicación y criticó la gestión de la Junta de Andalucía bajo el gobierno del PP, liderado por Juanma Moreno. Tal como publicó el PSOE-A a través de un comunicado, la dirigente socialista llamó a convertir el Día de Andalucía en un símbolo de resistencia frente a lo que consideró una política centrada en la imagen y no en las acciones concretas de mejora para la ciudadanía.

Según informó el PSOE-A, Montero calificó la gestión de la Junta como una “política de escaparate” y pidió “menos fotos y más gestión, más hacer cosas y menos aparentar permanentemente que se hace algo cuando, en definitiva, se abandona a la gente”. Durante el acto celebrado en Moguer, la líder socialista defendió la necesidad de priorizar los servicios públicos en Andalucía y subrayó que la región debe convertirse en un “bastión firme de lo público”, contraponiéndose al modelo que atribuyó al PP, que favorecería la entrada de intereses privados en áreas esenciales como la sanidad y la educación. Estas afirmaciones, según reportó el PSOE-A, apuntan a la defensa del principio de igualdad que, a juicio de Montero, caracteriza la autonomía andaluza.

En relación a la ausencia en la ceremonia institucional de Sevilla, la secretaria general del PSOE-A explicó que su partido decidió estar del lado de los “andaluces de a pie”, participando en convivencias vecinales en lugar de acudir a actos “diseñados para el lucimiento personal” del presidente de la Junta. “Estaré celebrando con los andaluces que se reúnen en todos los pueblos para compartir un momento de reivindicación y de fiesta que significa el Día de Andalucía”, afirmó Montero según consignó el comunicado del partido, recalcando que el espíritu de la comunidad reside en la solidaridad entre alcaldes y vecinos.

Durante su intervención, Montero reivindicó la importancia de las políticas públicas para la ciudadanía y resaltó su papel como elemento constitutivo del orgullo andaluz. La dirigente socialista declaró: “Lo público es lo que nos hace ciudadanos de primera; es la razón de ser de nuestra autonomía y que nuestro partido enarboló en la blanca y verde hace tantos años y sigue defendiendo ahora para la mayoría de la ciudadanía”, recogió el comunicado del PSOE-A. Además, defendió que el acceso a los servicios esenciales no dependa “del dinero que cada uno tenga en su cuenta corriente”, criticando el avance del sector privado en la prestación de servicios como la educación y la sanidad.

El PSOE-A argumentó que el actual Ejecutivo andaluz estaría facilitando el desarrollo de seguros y universidades privadas, lo que afectaría directamente a los centros sanitarios públicos, que quedarían desbordados. Montero manifestó: “Hay gente a la que no le importa el sistema sanitario ni la educación pública porque tienen recursos para acudir a todas estas universidades privadas que nos están invadiendo con las facilidades de Moreno”. Señaló también que “hay cientos de miles de jóvenes andaluces que se quedan sin plaza porque la Junta de Andalucía no crea plazas nuevas de FP y a las familias les cuesta casi 10.000 euros, incluso más, matricular al niño o la niña en una titulación que le permita un trabajo”.

Por otra parte, la secretaria general del PSOE-A realizó un llamamiento a la participación en las elecciones autonómicas, describiendo el proceso electoral como la “primera piedra” para impulsar el cambio en la comunidad. Montero afirmó, según detalló el PSOE-A, la necesidad de garantizar acceso igualitario a sanidad, educación y vivienda para la juventud andaluza. En sus palabras, “Andalucía merece una sanidad de primera, una educación de primera y vivienda para nuestros jóvenes. No podemos quedarnos como espectadores mientras otros se apropian de lo colectivo”, invitando a la ciudadanía a expresar y defender la necesidad de un nuevo proyecto de progreso para la región.