Martxoak 3 reclama que "el Reino de España reconozca su responsabilidad" en la "criminal actuación policial" de 1976

Durante las últimas cinco décadas, familiares, víctimas y colectivos como Martxoak 3 han sostenido una denuncia constante sobre las consecuencias derivadas de la actuación policial ocurrida en Vitoria-Gasteiz el 3 de marzo de 1976. Según reportó el medio Europa Press, la exigencia principal es que el Reino de España reconozca públicamente su responsabilidad en la que definen como una “criminal actuación policial” que terminó con la vida de cinco trabajadores y ocasionó cerca de un centenar de heridos durante la disolución de una asamblea obrera en la iglesia de San Francisco de Asís, en el barrio de Zaramaga.

Europa Press señaló que, en el marco de un homenaje desarrollado en el Palacio de Congresos Europa de la capital alavesa, la asociación Martxoak 3 reclamó al Estado español una declaración oficial que corrija la versión histórica franquista, demandando una asunción expresa y directa de culpas por parte del Estado. Durante el acto, marcado por la presencia de familiares de las víctimas, sobrevivientes y referentes sociales, las portavoces de la asociación, Nerea Martínez y Leire Manzanos, insistieron en la necesidad de justicia tanto para los cinco trabajadores que murieron producto de los disparos policiales —Francisco Aznar, Romualdo Barroso, José Castillo, Pedro Mari Martínez y Bienvenido Perea— como para quienes perdieron la vida en protestas posteriores, como Juan Gabriel Rodrigo en Tarragona y Vicente Antón Ferrero en Basauri.

El medio consignó que el acto, que además tuvo un carácter de denuncia, puso de manifiesto la continuidad de lo que el colectivo denomina “modelo de impunidad” en el Estado español, ya que —afirman— en medio siglo, ningún estamento estatal ha promovido investigaciones para depurar responsabilidades o reparar los daños ocasionados. Las portavoces recordaron a todas las personas heridas, represaliadas y encarceladas a partir de los hechos y subrayaron que la memoria colectiva del “pueblo de Gasteiz” evitó que la versión oficial se impusiera, preservando la exigencia de justicia.

Dentro del homenaje se analizó el fenómeno del “abandono institucional”: la asociación advirtió sobre décadas en las que diversas autoridades condenaron a las víctimas y familiares al olvido, al silencio institucional y a la ausencia de reconocimiento. De acuerdo con lo expresado por Martxoak 3 y recogido por Europa Press, ese abandono solo ha empezado a revertirse de manera tardía, con desafíos pendientes relacionados con la creación de un espacio de memoria en la iglesia donde se produjeron los hechos, un proyecto que buscan convertir en un referente para narrar tanto lo ocurrido en 1976 como el trabajo de estos cincuenta años contra la impunidad.

La conexión de la Asociación de Víctimas del 3 de Marzo con la plataforma irlandesa Bloody Sunday Trust aparece como un elemento relevante en la internacionalización de su causa. Según publicó Europa Press, la presencia en el homenaje de integrantes de Bloody Sunday Trust —colectivo que obtuvo el reconocimiento y pedido de disculpas del Gobierno británico tras la muerte de catorce personas en Derry en 1972— representa un apoyo fundamental: “Nos dio fuerza y proyección internacional, nos sirvió de altavoz para exigir al Reino de España una declaración similar a la realizada por las autoridades británicas. Seguimos sin respuesta. Por eso exigimos una vez más el reconocimiento principal y directo del Estado en estos crímenes”, remarcaron desde Martxoak 3.

Dentro del acto, el portavoz de Bloody Sunday Trust, Tony Doherty, expuso la experiencia de su organización al reclamar verdad y reconocimiento para las víctimas irlandesas. Doherty recordó cómo el Estado británico manejó durante años una versión falsa, señalando que los disparos de los paracaidistas responderían al hecho de que las víctimas fueran miembros armados del IRA. Posteriormente, la investigación favorecida tras la tregua del IRA en 1994 y culminada dieciséis años más tarde determinó la inocencia de las víctimas y motivó una disculpa por parte del primer ministro del Reino Unido, estableciendo un precedente que la asociación vasca aspira a replicar en España.

Según detalló Europa Press, el acto de homenaje incluyó la participación de familiares y supervivientes. Subieron al escenario con una rosa roja y escucharon una grabación histórica: el discurso que Jesús Fernández Naves pronunció en los funerales de 1976. Además, recibieron el ‘aurresku’ de honor y participaron en la evocación de la historia de la represión previa y posterior al 3 de marzo, con la proyección de imágenes y audios de la intervención policial en Zaramaga, así como registros de las protestas encabezadas por mujeres contra la carestía de la vida, y homenajes realizados a las víctimas a lo largo del tiempo.

La programación incluyó momentos artísticos, con la interpretación de la poesía acústica de Izare y el tema “Campanades a mort” de Lluís Llach, canción compuesta la misma noche de los hechos de 1976. Además, se estrenó la canción “Amest Berriak” con letra de Karmele Jaio e interpretación de Idoia Asurmendi, en alusión al medio siglo de los hechos.

Europa Press describió que el evento estuvo presidido por una réplica del Monolito del 3 de Marzo, una escultura con el brazo en alto instalada de modo clandestino en 1984 como símbolo de la lucha obrera, la cual ha ido convirtiéndose en referente de memoria y en lugar de encuentro intergeneracional. Martxoak 3 resaltó cómo en la actualidad incluso autoridades depositan flores en ese monumento, un hecho que contrastó con el contexto represivo de su instalación, señalando que la historia de ese monolito evidencia cambios sociales producidos en la ciudad.

En lo institucional, Europa Press informó que participaron en el acto la consejera de Justicia y Derechos Humanos, María Jesús San José, el director del Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos Gogora, Alberto Alonso, así como representantes políticos del Parlamento Vasco, EH Bildu, PSE, PNV y Elkarrekin. Martxoak 3 subrayó que la participación oficial llegó de forma tardía y que hay tareas pendientes, inscribiendo el reto de mantener activa la memoria y continuar promoviendo acciones para avanzar hacia la verdad, la justicia y la reparación.

Los diversos discursos y manifestaciones durante el homenaje reiteraron la preocupación por la ausencia de juicio y reparación efectiva, enfatizando que la memoria de los hechos continúa viva y la demanda de reconocimiento del Estado sigue latente, según difundió Europa Press. El colectivo reafirmó su compromiso de mantener la exigencia de verdad para que los responsables de los hechos sean identificados y la dignidad de las víctimas preservada, considerando irrenunciable la lucha contra la impunidad, la transmisión de la memoria y la perspectiva de futuro.