El PP propone al Congreso un plan integral contra armas blancas que aumente los tipos prohibidos y controle más su venta

El principal partido de la oposición impulsa en el Congreso una propuesta que exige al Gobierno acciones inmediatas ante el crecimiento de delitos vinculados a cuchillos, incluyendo penas más severas, mayores controles y sanciones reforzadas para quienes reincidan

Según el texto al que ha tenido acceso Europa Press, el Partido Popular exige al Gobierno que enfrente con determinación el uso creciente de armas blancas en hechos delictivos y en la vida cotidiana, argumentando que solo en la Comunidad de Madrid, las sanciones administrativas por portar este tipo de instrumentos ascendieron en 2024 a 4.251, lo que representa un incremento del 60,8% respecto a 2017. El grupo parlamentario popular registró en el Congreso una proposición no de ley con el objetivo de que el Ejecutivo desarrolle de inmediato un plan integral de actuación para frenar el aumento de casos en los que se utilizan cuchillos y otros objetos similares, una tendencia que se evidencia en el conjunto del territorio español.

De acuerdo con Europa Press, la iniciativa del PP incluye una revisión a fondo de la normativa vigente, especialmente en lo referido a las armas blancas prohibidas contempladas en el Reglamento de Armas de 1993. Busca actualizar los listados y ampliar las categorías incluidas en el artículo 4.1.f) de ese código, además de mejorar y endurecer los requisitos para la adquisición y acceso a estos elementos. El texto presentado demanda controles más estrictos frente a los distribuidores no autorizados, así como mecanismos rigurosos de identificación de compradores y regulaciones que permitan la intervención en plataformas en línea donde hoy es posible adquirir armas blancas sin verificar requisitos de edad o trazabilidad.

Según detalla Europa Press, el PP solicita modificaciones legales para tipificar como muy graves conductas relacionadas con el porte, exhibición o utilización de armas prohibidas, con agravantes en los casos de reincidencia. Para ello, propone la reforma de los artículos 33, 35, 36, 37 y 39 de la Ley de Seguridad Ciudadana, de manera que se establezca una progresión en las sanciones dependiendo del historial infractor de las personas implicadas. Asimismo, insta a modificar los artículos 492 y 495 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para definir normas más precisas sobre la detención de quienes exhiban armas blancas con fines intimidatorios.

En cuanto al ámbito penal, el medio Europa Press reporta que la proposición del PP pretende endurecer varias figuras delictivas: en el artículo 148.4 del Código Penal se propone que se incluya la pena de privación del derecho a la tenencia y porte de armas a quienes sean condenados por delitos relacionados con armas blancas. Además, planea incrementar la condena de prisión ligada a la tenencia de armas prohibidas, actualmente situada en una horquilla de uno a tres años, hasta un rango de dos a cinco años según el artículo 563. El texto también pide valorar la reiteración en las infracciones graves y la inobservancia de sanciones como factor determinante para la responsabilidad penal.

Europa Press explica que el Grupo Popular incorpora en su propuesta una revisión de la Ley Orgánica 5/2000 para reforzar el régimen aplicable a menores de edad que participen en hechos delictivos relacionados con armas blancas, tanto en lo relativo a las sanciones como a las medidas cautelares que pueden adoptarse.

La exposición de motivos de la proposición, consignada por Europa Press, resalta que desde la pandemia se viene observando un fuerte aumento de altercados y agresiones cometidas con armas blancas en España. El documento señala que el 41% de las amenazas actualmente se realiza empleando un arma blanca, cuando antes estas situaciones solían ser verbales. El Partido Popular aporta cifras sobre la evolución de los delitos: indica que las agresiones con armas blancas crecieron un 35% en todo el territorio nacional en cuatro años, al tiempo que los decomisos y denuncias en Cataluña han registrado incrementos relevantes. Además, el texto del PP menciona el crecimiento de delitos graves y menos graves de lesiones y riñas tumultuarias en la región de Madrid y en la capital.

Según el informe recogido por Europa Press, la iniciativa recuerda la modificación en 2024 del artículo 495 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y plantea la necesidad de aclarar determinados aspectos en su aplicación. El PP destaca las circulares e instrucciones generales del Ministerio del Interior y lamenta que, pese a la existencia de protocolos, la regulación actual aún presenta insuficiencias o ambigüedad que deben resolverse con urgencia.

La memoria de la Fiscalía General del Estado de 2025, citada por Europa Press y el Grupo Popular, aporta información al debate: en 2024, el uso de armas blancas fue el método más recurrente en contextos de feminicidio, estando presente en 17 episodios, lo que representa el 34% de los casos. El documento de los populares concluye que afrontar el uso delictivo de cuchillos y objetos punzantes exige respuestas inmediatas y enérgicas, por las implicaciones que esto tiene para la protección tanto de las fuerzas de seguridad como de la ciudadanía en general.

