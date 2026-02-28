Espana agencias

EH Bildu denuncia que el ataque a Irán "vulnera el derecho internacional"

La coalición vasca expresa su preocupación por el impacto de la acción militar liderada por Estados Unidos e Israel, mostrando solidaridad con la población iraní y reafirmando su oposición a las operaciones que afecten la estabilidad y los derechos de las naciones

La coalición soberanista EH Bildu ha manifestado su respaldo a la población de Irán frente a la reciente acción militar liderada por Estados Unidos e Israel, señalando el impacto que esta situación tiene sobre la estabilidad regional y los derechos de las naciones. Según consignó el medio, representantes de EH Bildu trasladaron su preocupación tanto por la situación en Irán como por la escalada en la región, y reiteraron su solidaridad con el pueblo afectado. La organización expresó su valoración negativa ante las consecuencias que este tipo de intervenciones militares puede generar en el escenario internacional.

De acuerdo con la información difundida por la propia formación y publicada por la misma fuente, EH Bildu aseguró que los ataques a Irán vulneran el derecho internacional y ponen de manifiesto la inestabilidad existente a nivel global. En este sentido, la coalición enfatizó que este episodio contribuye a mayores tensiones geopolíticas y a un contexto internacional cada vez más incierto, situando en primer plano la importancia de respetar los marcos legales internacionales y la autonomía de los estados.

La agrupación reiteró su rechazo a cualquier acto que comprometa la paz, la autodeterminación y la soberanía de los pueblos, según reportó el medio. En sus declaraciones, los portavoces subrayaron que toda acción de carácter ofensivo socava los principios básicos del derecho internacional y supone un obstáculo para la convivencia pacífica entre las naciones. EH Bildu remarcó que, desde su perspectiva, la intervención armada del bloque encabezado por Estados Unidos e Israel no solo afecta a Irán, sino que representa un riesgo para toda la región debido a su capacidad de generar consecuencias de mayor alcance.

El medio detalló que EH Bildu interpreta estas operaciones como una muestra más de la fragilidad del escenario internacional y de los riesgos asociados a la injerencia militar en la soberanía de terceros países. Además, la formación recordó en su declaración que la defensa de la paz y el respeto a la autodeterminación de los pueblos son principios fundamentales para el entendimiento global y subrayó la necesidad de avanzar en la protección de los derechos de todos los pueblos. La coalición vasca, según recogió la plataforma de noticias, manifiesta que seguirá mostrando su rechazo a cualquier medida que, como la reciente ofensiva contra Irán, afecte a la estabilidad mundial y la seguridad colectiva.

