Centenares de manifestantes se congregan en Sevilla por el autogobierno y los servicios públicos en el Día de Andalucía

Centenares de manifestantes se han concentrado este sábado, 28 de febrero, en Sevilla en una movilización de la izquierda con motivo del Día de Andalucía, para defender el autogobierno andaluz, así como "la dignidad del pueblo andaluz y sus servicios públicos".

Esta marcha, que ha partido a las 12,00 horas de la calle Enramadilla y desembocará en la sede de la Presidencia de la Junta de Andalucía, el Palacio de San Telmo, ha sido convocada por una treintena de colectivos, agrupados en la Plataforma Andalucía 28F, a la que ha asistido líderes políticos de dimensión nacional, como sucede en este caso con la asistencia de la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, y del coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, aunque éste ostenta además el rol de candidato de la coalición Por Andalucía a la Presidencia de la Junta en las elecciones autonómicas que previsiblemente se celebrarán en junio.

La representación de los partidos de izquierda descansará igualmente sobre otros protagonistas como son el portavoz de Adelante Andalucía y candidato a la Presidencia de la Junta, José Ignacio García, así como sobre el coordinador de IU Andalucía, Toni Valero, o el candidato de Podemos a la Presidencia de la Junta, Juan Antonio Delgado.

El manifiesto de esta convocatoria señala que "el día oficial le da la espalda a la Andalucía real" y lamenta entonces que las instituciones "suelen olvidar que Andalucía es una nación subyugada en lo económico, subalterna en lo político y expropiada en lo cultural".

"LA MEJOR MEDALLA ES QUE NO HAYA MÁS RECORTES"

El portavoz de la plataforma 28F, Óscar Reina, ha defendido que la convocatoria de este año vuelve a celebrarse "en una plataforma unitaria por la defensa de la soberanía de Andalucía" y ha reivindicado la protección de "nuestra tierra, nuestra dignidad, de nuestros servicios públicos". Reina ha sostenido que, a su juicio, "la mejor medalla que se le puede dar al pueblo andaluz es que no haya más recortes", al advertir de que "los recortes cuestan vida".

Por su parte, la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha hecho un llamamiento, con motivo de la celebración este sábado del Día de Andalucía, a "recuperar ese 28F del 4 de diciembre y también de Manuel José García Caparrós, al que el Gobierno ha humillado esta misma semana" tras conocerse que la familia de la víctima recibió una carta del Ministerio del Interior denegando su consideración como víctima del terrorismo.

Asimismo, ha manifestado que "necesitamos reivindicar el autogobierno de Andalucía, y eso se hace, y siempre se ha hecho, peleando en las calles. Es la mejor memoria democrática que nos dejaron nuestros abuelos andaluces, nuestros padres y madres".

"NADA ROMPE MÁS EL AUTOGOBIERNO QUE DESMANTELAR LOS SERVICIOS PÚBLICOS"

Además, Belarra ha criticado al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, señalando que "se envuelve en la bandera y se autodefine, intentando apropiarse del andalucismo, pero nada rompe más el autogobierno de los andaluces que desmantelar los servicios públicos". "Un pueblo nunca es libre ni igual hasta que no se garantizan las bases materiales de esa igualdad y libertad", ha apostillado.

En este contexto, el candidato de Podemos Andalucía a la presidencia de la Junta, Juan Antonio Delgado, ha señalado que se manifiestan este día "no por resignación, sino por dignidad, y porque la autonomía y el Estado autonómico no cayeron del cielo, sino que fueron conquistados por nuestros mayores y hoy los tenemos aquí". Así, Delgado ha advertido que actualmente "corre peligro, y no solo por la extrema derecha, sino también por las políticas del Partido Popular".

Al hilo de lo anterior, ha subrayado que Moreno "se equivoca muchas veces con su rodillo y no representa a la mayoría social, que está sufriendo; por eso estamos aquí para defender lo público, lo de todos y lo de los andaluces".

El coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, ha sostenido que "la mayoría absoluta del PP se ha perdido" y ha apelado a movilizar a la izquierda que se encuentra en la abstención, al considerar que esa será "la clave" para propiciar un cambio político en Andalucía. Así, Maíllo ha restado importancia a la sucesión de sondeos publicados en los últimos días, aunque ha señalado que en ellos "se detecta la realidad de que el Partido Popular ha perdido la mayoría absoluta".

En este sentido, ha defendido que el actual escenario demoscópico apunta a un cambio en la correlación de fuerzas en el Parlamento andaluz y ha subrayado que "la determinación" de su coalición pasa por activar al electorado progresista que no votó en los anteriores comicios autonómicos. Asimismo, Maíllo ha insistido en que "la clave está en la movilización de quien ahora está en la abstención".

"RECUPERAR EL PODER ANDALUZ"

Además, el dirigente ha acusado al presidente de la Junta de haber llevado a Andalucía "a los más bajos niveles de autogobierno" y ha defendido la necesidad de "recuperar el poder andaluz que ha sido disminuido por el Gobierno". En este contexto, ha reiterado que su objetivo es "construir una alternativa", desde la izquierda que esté "animada" que "quiera gobernar" y que "tenga capacidad de Gobierno", con la vista puesta en llegar a junio "en las mejores condiciones".

De igual modo, el portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha señalado este sábado que el 28F y Andalucía "no es el postureo" del presidente de la Junta, Juanma Moreno, y ha reivindicado que "el 28 de febrero y Andalucía es sanidad pública, educación pública y vivienda". García ha dicho que le da "vergüenza" tener "una presidente que se enrolla en la bandera de Andalucía para después dejar tiradas a las mujeres con cáncer de mama" y ha advertido de que "a nosotros eso no se nos va a olvidar".

"No puedo entender que tengamos un presidente que se dice andalucista y después cree viviendas de protección oficial de 300.000 euros", ha continuado, al tiempo que se ha preguntado "cómo puede ser un presidente que lleva Andalucía en la muñeca todo el día y dice que le encanta Andalucía, después privatiza la formación profesional y nuestros jóvenes tienen que ir a pagarse en el Medac o en las empresas hechas de turno 4.000 euros el curso para sacarse un curso de FP". "Eso no es ser andalucista, eso es robarnos Andalucía", ha criticado.

Así, ha sostenido que "hoy lo que celebramos no es el postureo de nadie, celebramos que nuestras abuelas y nuestros abuelos lucharon para que hoy tuviéramos derechos y hoy tenemos que luchar para tener derechos mañana". "No puede ser que aceptemos que nuestro presidente se enrolle en la bandera de Andalucía y después nos venda la sanidad pública", ha señalado.