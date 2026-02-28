Adelante critica a Aguirre por dar "un mitin político" un 28F que "es de todos": "Ha sido propaganda del Gobierno"

Durante la conmemoración del Día de Andalucía, José Ignacio García, portavoz del Grupo Mixto-Adelante Andalucía, puso en primer plano la defensa de los derechos ciudadanos y la demanda de que el Parlamento andaluz ejerza una función institucional ajena a intereses particulares, cuestionando el uso partidista de la efeméride. Según reportó Europa Press, García sostuvo que la intervención del presidente del Parlamento, Jesús Aguirre, se apartó del carácter común de la fecha y la utilizó como espacio para promover la propaganda del Gobierno regional.

El discurso de Aguirre, realizado en el Parlamento con motivo del 28 de febrero, provocó la respuesta inmediata de García, quien expresó públicamente que "no era el día para un mitin político". Según publicó Europa Press, el representante de Adelante Andalucía subrayó la relevancia del 28F como una jornada que pertenece a toda la ciudadanía y no a una organización o partido específico. García manifestó que esa fecha debe ser entendida desde una perspectiva de unidad y de respeto por el patrimonio común.

Tras la intervención institucional, el portavoz de Adelante calificó la comparecencia de Aguirre como una oportunidad desperdiciada, indicando que el presidente del Parlamento se dedicó a "hacer propaganda del Gobierno", lo que, en opinión de García, no correspondía ni al momento ni al lugar. De acuerdo con Europa Press, García valoró que esta actitud no estuvo "a la altura" de lo que exige la responsabilidad institucional en una celebración de este tipo.

García también abordó la importancia de recordar el legado de las generaciones pasadas y subrayó que, así como personas como "nuestras abuelas lucharon para que hoy tuviéramos derechos", la labor política actual debe centrarse en defender y proteger esos derechos. Entre las áreas mencionadas por el portavoz se encuentran la sanidad, la vivienda, la educación, la atención a la dependencia y la igualdad, ámbitos que, según detalló Europa Press, constituyen las preocupaciones fundamentales de la sociedad andaluza y deberían ser el eje del debate público en fechas tan señaladas.

El representante pidió al Gobierno andaluz que predomine el compromiso sobre los gestos simbólicos y reclamó que la administración regional refleje "los dolores de nuestra tierra", haciendo hincapié en la necesidad de reforzar los servicios públicos y garantizar derechos sociales efectivos. García planteó el Día de Andalucía como un "día de reivindicación", subrayando que las demandas sociales y ciudadanas deben constituir la prioridad de los responsables políticos. Según consignó Europa Press, remarcó que "los andaluces merecemos algo mejor" e instó a que el presidente del Parlamento actúe desde una posición de neutralidad y no como militante del Partido Popular.

En el contexto de la actualidad internacional, García incorporó una referencia a los recientes ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel a Irán, afirmando que "en Andalucía nuestro himno habla de paz y esperanza". En declaraciones recogidas por Europa Press, el portavoz condenó la acción militar emprendida "por el Estado genocida de Israel y el imperialismo norteamericano" y exigió que se respete la soberanía de los pueblos.

La postura expresada por José Ignacio García recoge tanto un análisis del papel institucional de los poderes públicos en Andalucía como una exigencia de que los actos oficiales respondan a las inquietudes sociales predominantes. Según señaló Europa Press, la crítica del portavoz de Adelante Andalucía se centra en el deseo de que fechas significativas como el 28F sirvan para reforzar el diálogo sobre derechos y demandas reales de la ciudadanía, y no para la promoción de intereses de partido.