Abascal ve con "gran esperanza" la ofensiva de EEUU e Israel en Irán: "Si los ayatolás caen, el mundo será más libre"

Santiago Abascal ha resaltado el impacto que pueden tener las acciones conjuntas de Estados Unidos e Israel en Irán, describiendo este momento como una posibilidad real de que el “régimen tiránico” de los ayatolás sea derrocado, interpretación que asocia con una mayor libertad global. Según informó el medio de comunicación, el presidente de Vox pronunció estas declaraciones durante su presencia en la localidad de Guardo, en la provincia de Palencia, donde abordó tanto la repercusión internacional de la ofensiva como la posición del Gobierno español bajo la dirección de Pedro Sánchez en relación a estos acontecimientos.

El líder de Vox expresó que observa con “gran esperanza” la ofensiva llevada a cabo por Estados Unidos y respaldada por Israel contra los principales órganos institucionales de Irán. Tal como publicó el medio original, Abascal afirmó que un posible fin del gobierno dirigido por los ayatolás supondría una mejora en las condiciones de libertad a nivel internacional, al considerar la caída de ese régimen como una oportunidad estratégica.

De acuerdo con el medio mencionado, Abascal no solo se refirió al contexto internacional, sino que también manifestó su preocupación sobre la política exterior de España. Concretamente, advirtió sobre la orientación que podría adoptar el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la escena global. Abascal alertó sobre el riesgo que, según su visión, implicaría un posible acercamiento de España a posiciones calificadas de “oscuridad anti occidental”, la recepción de elogios por parte de actores como Hamas o los talibanes, así como una tendencia a distanciarse de Estados Unidos y alinearse en mayor medida con China o Irán.

Según consignó el medio que reportó sus declaraciones, el presidente de Vox argumentó que estos movimientos diplomáticos colocarían a España en una situación geopolítica comprometida. Abascal subrayó que la política exterior debe evitar la adopción de posturas que, a su juicio, impliquen un alejamiento de los valores occidentales y de las alianzas tradicionales mantenidas con países como Estados Unidos.

El medio detalló que la visita de Abascal a Guardo incluyó además otras consideraciones sobre la coyuntura internacional y nacional, pero centró sus declaraciones en la relación entre el nuevo escenario en Oriente Medio y las decisiones del Gobierno de España en materia de política exterior. Su análisis llegó en un contexto en el que Estados Unidos e Israel habían intensificado acciones militares contra los centros neurálgicos políticos e institucionales de Irán, lo que, según Abascal, marca una posible transformación regional con repercusiones globales.

El líder de Vox reiteró durante su intervención la importancia de que España mantenga una posición clara y cohesionada con lo que considera el bloque occidental, rechazando alianzas con gobiernos o actores internacionales a quienes atribuye orientaciones contrarias a esos principios. Según reportó el medio, Abascal insistió en vincular la estabilidad y el posicionamiento internacional de España con las decisiones que adopte el Ejecutivo en los próximos meses, tanto respecto a las relaciones con Estados Unidos como a la política de acercamiento a otras potencias y regímenes en conflicto.

El pronunciamiento de Abascal, según reportó el medio, forma parte de un amplio debate político en España sobre el papel del país ante las crisis internacionales recientes, en especial aquellas que involucran a potencias como Estados Unidos, Israel, Irán y China, así como la relación de España con organizaciones y actores como Hamas y los talibanes.