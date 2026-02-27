Pontón confirma que el BNG se desmarca del frente de izquierdas de Rufián ante "fuerzas estatales" que "olvidan" Galicia

“No vamos a entregar el voto de Galicia a fuerzas estatales que, una vez fuera de nuestro país, se olvidan de los gallegos y gallegas." Con esta declaración, la portavoz nacional del Bloque Nacionalista Galego (BNG), Ana Pontón, enfatizó la decisión de su partido de concurrir en solitario a las próximas elecciones generales, definiendo como irrenunciable la autonomía total para la defensa de los intereses gallegos. La noticia principal, según informó el medio, radica en que el BNG no participará en el frente de izquierdas propuesto recientemente por el portavoz de Esquerra Republicana de Catalunya, Gabriel Rufián, y subraya la apuesta del partido por presentarse exclusivamente bajo sus siglas, distanciándose de iniciativas estatales.

De acuerdo con la información publicada, Pontón argumentó esta postura durante una comparecencia ante la prensa en el Hotel Barceló de Ourense, en presencia de otros miembros destacados del BNG como el portavoz en el Congreso, Néstor Rego, la senadora Carmen da Silva y el portavoz local en el Ayuntamiento, Luís Seara. La decisión de acudir en solitario responde, según consignó la portavoz nacional, a la convicción de que únicamente así se podrá garantizar una defensa efectiva de los intereses de Galicia frente a proyectos “promovidos desde fuera”.

El medio detalló que Pontón recalcó la importancia de mantener la autonomía de las formaciones gallegas ante lo que definió como un patrón de discriminación ejercido por fuerzas estatales. Según sus palabras, “las fuerzas estatales repiten el guión de la discriminación en Galicia”, en referencia a experiencias previas de centralización y olvido de cuestiones locales tras salir de la comunidad.

Respecto al escenario electoral, Pontón aseguró que el BNG representa una “garantía de que no va a haber un Gobierno de derecha o extrema derecha”, indicando que constituye un freno a posibles alianzas políticas que no favorezcan los intereses del territorio gallego. Añadió que, en las próximas elecciones, “en Madrid nos jugamos una parte de nuestro futuro”, y advirtió sobre las consecuencias de entregar el voto a siglas estatales, reiterando que históricamente han olvidado las necesidades de Galicia y su población.

Ante preguntas de periodistas sobre el posible impacto de la renuncia de Yolanda Díaz en el desempeño electoral del BNG, Pontón explicó, según consignó la misma fuente, que la posición del partido no depende de las dinámicas de otras formaciones. Reafirmó que “si nos va bien, será por bien que lo hagamos, y no por lo bien que les vaya a otros”, describiendo la labor del BNG como realizada de manera humilde y centrada en los intereses gallegos, evitando especular sobre los efectos derivados de cambios en otras candidaturas o coaliciones.

En el mismo acto, el BNG insistió en que enfrentarse en solitario a las elecciones permite proyectar de forma directa una voz gallega en Madrid, sin intermediarios ni condicionantes derivados de pactos con partidos de ámbito estatal. Según el medio, la formación ha manifestado reiteradamente su preocupación por posibles acuerdos suprarregionales que diluyan las prioridades gallegas, y ha incidido en priorizar la autonomía y la toma de decisiones desde Galicia.

El distanciamiento del frente de izquierdas impulsado por Gabriel Rufián marca una línea clara entre el BNG y otras formaciones que buscan aglutinar sensibilidades diversas en candidaturas conjuntas a nivel estatal. Tal como publicó el medio, Pontón descartó que la norte del Bloque pase por integrarse en plataformas que, según sostiene, no garantizan una representación fiel y prioritaria de los intereses gallegos.

La rueda de prensa en Ourense, en la que participaron destacados cargos de la organización, sirvió para escenificar la unidad interna respecto a la estrategia electoral y para reiterar el rechazo a fórmulas políticas que asocian el destino de Galicia a estructuras externas. El BNG, según indicó la propia Pontón, mantiene su apuesta por la defensa exclusiva de Galicia, argumentando que esta es la única vía para garantizar políticas ajustadas a las demandas y necesidades de la ciudadanía gallega frente a escenarios y proyectos promovidos desde fuera de la comunidad.