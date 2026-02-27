Espana agencias

La policía destinada en la India que denunció a su superior por acoso pide a la Audiencia Nacional que le procese

La defensa de la agente, que acusa a Emilio de la Calle de múltiples delitos tras meses de presunto hostigamiento y agresiones, solicita al juez finalizar la instrucción y avanzar hacia el enjuiciamiento del exjefe policial

Según la información recogida por Europa Press, la defensa de la subinspectora de policía destinada en la India ha presentado una solicitud ante la Audiencia Nacional para que se procese a Emilio de la Calle, comisario del Cuerpo Nacional de Policía y exconsejero de Interior en la Embajada española en Nueva Delhi. El equipo legal de la agente, conformado por los letrados Álvaro Bernad, Verónica Suárez, Napoleón Cánovas y Juan Antonio Frago del despacho Frago & Suárez Abogados, argumenta que las diligencias practicadas durante la investigación corroboran todos los hechos delictivos señalados en la querella presentada anteriormente. El escrito dirigido al juez Francisco de Jorge pide dar por concluida la instrucción y avanzar hacia la fase de enjuiciamiento.

Europa Press informó que, como parte del proceso judicial, la Sala de lo Penal impuso en el mes de junio una orden de alejamiento a Emilio de la Calle, lo que le prohíbe comunicarse directamente o a través de terceros con la subinspectora. Esta orden de protección se sumó a la restricción de contacto entre ambos tras varios meses de investigación.

Según detalló el medio Europa Press, la querella recoge diversas acusaciones contra De la Calle, incluyendo presunto acoso ('stalking'), acoso laboral ('mobbing'), lesiones continuadas, amenazas, agresión sexual, delitos contra la intimidad y acoso sexual. La denuncia especifica que, tras la incorporación de la subinspectora al puesto de apoyo en la Embajada española en la India el 30 de julio de 2024, ambos compartían la oficina en Nueva Delhi en un ambiente de soledad laboral, sin la presencia de otros funcionarios, secretarios ni ayudantes.

En este contexto privado, la querella afirma que De la Calle, valiéndose de su posición jerárquica y el entorno íntimo, llevó a cabo distintas conductas presuntamente delictivas de manera consciente. De acuerdo con la información publicada por Europa Press, la defensa de la subinspectora argumenta que su superior ejerció un control sistemático y deliberado sobre su vida privada, desplazándose frecuentemente a la calle donde residía la agente y monitoreando sus rutinas diarias. También la habría aislado socialmente al fiscalizar con quién podía o no mantener contacto, prohibiéndole relaciones con distintas personas que, a criterio de De la Calle, representaban algún peligro sin fundamento objetivo.

La querella señala que este aislamiento generó que la subinspectora dejara de relacionarse con el resto del personal de la Embajada. En una ocasión, en un encuentro reservado con otro empleado del área de Seguridad, la subinspectora confesó sentir pensamientos suicidas al observar edificios altos, según consta en el documento presentado y recogido por Europa Press.

El control sobre la agente también se extendió a través de terceras personas. La empleada de limpieza de la Embajada le reveló a la subinspectora que De la Calle la interrogaba acerca de asuntos relativos a su vida y actividades cotidianas. Además, Europa Press señala que en un momento el comisario manifestó a la subinspectora tener conocimiento sobre objetos personales y la instó a utilizarlos, explicitando que "sabía que tenía un Satisfyer" y que debía usarlo.

En el ámbito laboral, la defensa sostiene que la subinspectora fue objeto de actos hostigadores y denigrantes al recibir llamadas y mensajes permanentes, fuera del horario laboral y sin relación con su trabajo, exigiéndole estar disponible las veinticuatro horas del día, todos los días de la semana. Si no respondía de inmediato, según la querella citada por Europa Press, el comisario la reprendía de manera desproporcionada e incluso la instó a mantener el teléfono consigo en todo momento, incluyéndolo en situaciones personales: "Que cagues con el teléfono", se cita en el dossier judicial.

A lo largo de la investigación han salido a la luz también insultos frecuentes, burlas y descalificaciones personales, como recoge la querella. Entre los términos usados figuran expresiones como "cutre", "jeta", "mentirosa" y amenazas de agresión física como "te reviento", así como retos relacionados con el desempeño profesional y alusiones a discapacidad intelectual. En uno de los fragmentos recogidos por Europa Press, el comisario habría dicho: "Te dejo, o sea, como un trozo de carne. Te reviento. O sea, no quiero. Te he cuidado, pero no me vuelvas a tocar más los cojones. Porque no creo que seas imbécil. Y a veces me da la impresión de que lo eres. Porque si haces estas cosas después de las veces que te lo digo, es que eres retrasada mental. Si no, no lo entiendo. O sea, si yo te lo digo y tú sigues haciéndolo, sufres un retraso mental".

Europa Press también detalla que la querella sostiene que la subinspectora sufrió agresiones físicas, como collejas, y que durante una fiesta celebrada en la Embajada de Hungría, el comisario la sujetó del brazo con brusquedad, la empujó y arrastró hasta un lugar apartado ante testigos, entre los que se encontraba el cónsul húngaro Zsolt M. Wittmann.

El expediente añade que De la Calle sumó amenazas referentes a la carrera profesional de la agente, asegurando tener influencia suficiente para perjudicar su futuro laboral, lo que según la acusación constituyó "un exceso para amedrentar" a la subinspectora, tal como consignó Europa Press.

La querella y la solicitud de procesamiento presentadas ante la Audiencia Nacional surgen tras meses de instrucción y la recopilación de diversas pruebas y testimonios. Según reiteró Europa Press, la defensa de la agente considera que los hechos expuestos y las evidencias reunidas hasta el momento justifican la conclusión de la investigación y la apertura del proceso judicial contra Emilio de la Calle, exjefe policial en la misión diplomática en India.

