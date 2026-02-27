La Abogacía Española llama a mejorar las condiciones y los recursos destinados a los abogados de familia

La colaboración entre la Asociación Española de Abogados de Familia (AEAFA) y el Consejo General de la Abogacía Española experimentó un fortalecimiento formal durante el año anterior, consolidando así una labor conjunta orientada a optimizar el ejercicio profesional y la protección de los derechos en procedimientos de derecho de familia. Según informó Europa Press, este compromiso se ratificó en el contexto de la inauguración de las XXXIII Jornadas Centrales de la AEAFA, evento que reunió a destacados actores del ámbito jurídico como el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo; la presidenta de AEAFA, María Dolores López-Muelas; la fiscal jefe de la Fiscalía de lo Civil del Tribunal Supremo, Pilar Martín, y la vocal del Poder Judicial, Gema Espinosa.

Durante el acto inaugural, Salvador González, presidente del Consejo General de la Abogacía Española, realizó un llamamiento a potenciar tanto los recursos materiales como la formación de los profesionales encargados de litigios de familia. González recalcó la importancia de que las leyes dispongan de los medios suficientes para garantizar que la eficiencia en la administración de justicia llegue a todos los territorios y ciudadanos. Subrayó que los mecanismos adecuados de solución de controversias (MASC) no deben poner en riesgo el derecho de defensa ni la tutela judicial efectiva, especialmente en contextos donde intervienen menores, según publicó Europa Press.

El medio detalló que González puso el foco en la necesidad de atender la especialización creciente en el ámbito del derecho de familia, insistiendo en la relevancia de que los profesionales en este campo cuenten con el respaldo normativo y logístico adecuado. Sostuvo que el trabajo realizado por los abogados de familia representa una labor fundamental para el ordenamiento jurídico y la vida cotidiana de muchas personas al apoyar la resolución de situaciones complejas que afectan directamente a las estructuras familiares.

Europa Press consignó que, para González, la formación continua constituye un pilar esencial de la abogacía, al considerar que invertir en la capacitación técnica y humana repercute directamente en la calidad de la defensa. Señaló que los abogados de familia aportan conocimientos, capacidad de análisis, claridad en los conceptos jurídicos y empatía en el trato con personas en circunstancias delicadas. Según sus palabras recogidas por el medio, “detrás de cada resolución judicial hay un trabajo silencioso pero esencial de los abogados, que contribuyen con su trabajo diario, tanto al Derecho como a la vida cotidiana de las personas”.

El presidente de la Abogacía Española insistió en la importancia de la contribución de estos letrados para el avance jurisprudencial, aportando herramientas que “ayudan a disipar sombras jurídicas y a clarificar una realidad tremendamente compleja”. González incidió también en la necesidad de que los distintos actores del sector redoblen esfuerzos en la vía de la colaboración institucional. En este marco, rememoró la alianza “reforzada” entre la AEAFA y el Consejo General de la Abogacía, destacando que esta cooperación ha permitido impulsar iniciativas conjuntas que benefician al conjunto de la abogacía especializada en derecho de familia, según detalló la información difundida por Europa Press.

El acto inaugural contó con la participación activa de figuras institucionales de relevancia, reafirmando el respaldo institucional hacia las demandas de fortalecimiento del ejercicio profesional de los abogados de familia. Europa Press informó que la presidenta de la AEAFA, María Dolores López-Muelas, junto a la fiscal jefe de la Fiscalía de lo Civil del Tribunal Supremo, Pilar Martín, y la vocal del Consejo General del Poder Judicial, Gema Espinosa, integraron la mesa de apertura junto a González y el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo.

El comunicado enfatizó que los avances en el derecho de familia y la protección de los derechos de los colectivos vulnerables, en particular los menores, requieren de una actualización constante de herramientas jurídicas y recursos humanos calificados. El Consejo General de la Abogacía Española planteó que estos retos conllevan no solo mejora de la normativa sino, sobre todo, un incremento de los medios disponibles para el ejercicio profesional, detalló Europa Press.

A través de su intervención, González reiteró la función social que desarrollan estos abogados, no solo como intermediarios jurídicos sino como agentes clave en la canalización de conflictos personales y familiares hacia soluciones equitativas y respetuosas de los derechos fundamentales. Según destacó el medio, el presidente del Consejo General de la Abogacía Española abogó por una administración de justicia capaz de responder con eficacia y sensibilidad a las situaciones que atraviesan las familias, y consideró esencial que esta tarea cuente con respaldo operativo y formativo adecuado.

Finalmente, la cobertura de Europa Press recogió que González remató su participación instando a la profesión a continuar defendiendo la calidad y humanidad en la prestación de servicios jurídicos en el ámbito de familia, defendiendo la cooperación interinstitucional como vía para fortalecer tanto la protección de los intereses de los ciudadanos como el desarrollo profesional y tecnológico de la abogacía especializada.