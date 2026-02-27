Juanma Moreno: "En unos temas coincido más con Ayuso y en otros con Felipe González"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, destacó la dificultad que implica alcanzar la mayoría absoluta en las elecciones debido a la aparición y crecimiento de nuevos partidos políticos, lo cual ha fragmentado el panorama electoral en Andalucía y otras comunidades autónomas. En declaraciones recogidas por Europa Press y publicadas en una entrevista conjunta con los diarios ABC, Sur e Ideal, Moreno indicó que, pese a este contexto, Andalucía es uno de los pocos territorios donde el Partido Popular (PP) se encuentra cerca de obtener la mayoría absoluta, hecho que, según él, ha proporcionado estabilidad y confianza a la región.

De acuerdo con lo consignado por Europa Press, Juanma Moreno subrayó que su partido disfruta actualmente de una mayoría absoluta, lo que, en su opinión, se ha traducido en una gestión marcada por la seguridad y la fiabilidad institucional. A su juicio, los andaluces ya han experimentado los beneficios de esa estabilidad y valorarán en las urnas la posibilidad de mantenerla frente a un escenario de mayor fragmentación. Moreno mencionó que las encuestas sitúan al PP andaluz a uno, dos o tres escaños de la mayoría absoluta y afirmó que ese margen permite aspirar razonablemente a revalidarla en las próximas elecciones.

Consultado acerca de su disposición para pactar con Vox si los resultados lo exigieran, Moreno aseguró que no contempla esa posibilidad, ya que confía en consolidar de nuevo la mayoría absoluta. Añadió que cualquier pérdida de esa estabilidad conduciría a un período de incertidumbre política, como se ha visto en Extremadura, donde el gobierno liderado por María Guardiola, presidenta de la Junta, no ha podido aprobar los presupuestos ni avanzar en iniciativas legislativas clave por el bloqueo de otras fuerzas políticas. Según expresó Moreno, cuando la oposición logra aislar y paralizar a un gobierno, la convocatoria de elecciones emerge como única salida viable, tal como ocurrió en Extremadura el pasado diciembre.

Sobre la influencia de Vox en gobiernos autonómicos, el presidente andaluz sostuvo que el partido ejerce presión de manera desproporcionada respecto al respaldo que tiene en las urnas. A su juicio, esta fuerza política debería ajustarse a su condición de tercera fuerza y negociar desde esa posición, sin aspirar a una representación que desborde los límites razonables establecidos por el resultado electoral. En palabras de Moreno, si Vox forzara otra convocatoria electoral, el fracaso recaería sobre la formación, pues los ciudadanos cuestionarían la utilidad de su voto.

Moreno hizo referencia a la estrategia de gobierno de su compañera María Guardiola en Extremadura, remarcando que la líder regional ha buscado formar gobierno conforme a la voluntad del electorado, que otorgó al PP un 43% de los votos. Sostuvo que, aunque cualquier partido puede influir en la agenda política, no resulta legítimo imponerla o buscar una sobrerrepresentación, ya que eso desnaturaliza el mandato ciudadano.

En cuanto a su propia visión política, el presidente de la Junta declaró que comparte posturas tanto con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, como con el expresidente del Gobierno Felipe González, dependiendo del tema. En materia económica, Moreno manifestó sentirse más próximo a Ayuso, ya que ambos comparten una visión liberal y depositan la confianza en la empresa como motor social y de crecimiento. Por otro lado, expresó respeto por la figura de González, resaltando que fue el presidente que sumó el mayor respaldo social en la historia reciente con su victoria en 1982. Subrayó además su papel central en la modernización del país y su liderazgo hasta la entrada en la Unión Europea.

Según publicó Europa Press, Moreno lamentó los menosprecios que algunos sectores socialistas dirigen actualmente hacia González, indicando que no debería ser objeto de calificativos peyorativos. Se preguntó dónde se encuentra el apoyo de los militantes del PSOE hacia quien dirigió el partido y el país durante casi 14 años. En este sentido, apuntó que las fuerzas políticas como el PP son heterogéneas y reflejan diversas sensibilidades, ya que su base electoral es amplia y variada, con diferentes percepciones sobre la sociedad.

El medio Europa Press detalló también que Moreno puso distancia con la gestión política que se realiza en otras comunidades, como Madrid, reconociendo que hay estilos propios y realidades diferentes. Sostuvo que cada dirigente interpreta y aplica las políticas de acuerdo con las particularidades de su territorio, de ahí que existan divergencias dentro del seno del PP entre responsables como él y Ayuso.

Sobre el clima político nacional, Moreno anticipó una derrota para el actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cuando se convoquen las próximas elecciones generales. A su entender, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, asumirá la presidencia tras dichos comicios, ya que existe, según Moreno, un sentimiento extendido de desgaste respecto al Gobierno actual. Acusó a Sánchez de mantener una estrategia de "subsistencia estéril y artificial", atribuyéndole la polarización del escenario político nacional. Afirmó que el PSOE y su secretario general han incentivado el crecimiento de Vox, facilitando el surgimiento de una fuerza polarizadora entre la primera y la tercera fuerza política.

Moreno afirmó en la entrevista que esta estrategia de alimentar la polarización no beneficia ya al PSOE, que a su juicio corre el riesgo de quedar reducido a una fuerza política residual, especialmente en Andalucía. Agregó que la acumulación de escándalos y el hastío de la población han generado un clima en el que muchos ciudadanos se inclinan por buscar alternativas al actual Gobierno, siendo el PP el destino mayoritario de ese desencanto.

Sobre el calendario electoral en Andalucía, Moreno aseguró que la legislatura cumplirá los tiempos previstos, sin adelantos, y que su intención es agotar los cuatro años de mandato. Según lo recogido por Europa Press, la fecha concreta se fijará atendiendo a las circunstancias y al calendario de fiestas populares, que en la región afectan la disponibilidad de los ciudadanos para acudir a las urnas. Explicó que el periodo preferente para la convocatoria se sitúa entre finales de mayo y el mes de junio, dado que en julio y agosto está prohibida la celebración de elecciones en Andalucía. Aunque no descartó por completo septiembre como opción, insistió en que la legislatura se desarrollará en los plazos razonables, si bien se mantendrá flexible ante cualquier contingencia que pudiera surgir.