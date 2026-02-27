Esteban afirma que el PNV es "serio y previsible" pero "no va a tragar piedras de molino" con el Gobierno de Sánchez

El presidente del EBB del PNV, Aitor Esteban, ha afirmado que hasta que se convoquen nuevas elecciones generales su partido seguirá siendo un "serio y previsible", pero ha advertido de que "no va a tragar piedras de molino" con el Gobierno de Sánchez. Ante los rumores de que Sánchez pudiera padecer una enfermedad cardiovascular, ha asegurado que no percibe que tenga problemas de salud. "Está en plena forma", ha apuntado.

En un encuentro de Fórum Europa-Tribuna Euskadi, Esteban ha considerado que el PNV es el partido político "más previsible en el tablero político" del Estado.

"Nosotros siempre vamos a primar la institucionalidad, la estabilidad, vamos a hablar, vamos a negociar, y podemos ser duros en algunas negociaciones, porque creemos que la otra parte también se puede mover, pero sabemos que las negociaciones son ceder, y que también nos toca a nosotros. Eso es política en definitiva, no es imponer", ha defendido.

A su juicio, los jeltzales son "muy previsibles" y han sido "los más consecuentes dentro del conjunto de partidos" de la investidura. "Hemos sido los más previsibles, los más serios. Yo ya lo dije desde un primer momento que esto era tan complicado que teníamos que ir a lo común, a algo muy básico", ha indicado.

Sin embargo, ha considerado que lo que se ha visto es que "lo común ha sido la excepción, porque muchos partidos han ido a su propio programa electoral e ideológico, y han forzado mucho las costuras". "Ahí también ha sufrido y sufre el Gobierno muchas de las cosas que han pasado. Y, hoy en día, nos encontramos con un bloqueo parlamentario. Hay más mayorías negativas que mayorías que puedan sacar adelante normas", ha destacado.

De ahí, según ha precisado, que se viva "una situación nada habitual", sin presupuesto, con "un bloqueo parlamentario y un bloqueo Constitucional, porque seguramente quienes redactaron la Constitución no previeron una situación como esta".

Tras insistir en la imposibilidad de que salga adelante una moción de censura, que tiene que ser constructiva porque en la ecuación entraría Vox, algo que los jeltzales rechazan, ha reiterado que solo queda esperar a que el presidente del Gobierno decida disolver las Cámaras y convocar elecciones.

"Mientras tanto, nosotros seguiremos siendo un actor previsible y actor serio. Eso sí, no vamos a tragar piedras de molino", ha advertido, para apuntar que, ante el desconocimiento de cuándo puedan celebrarse unas nuevas generales, el PNV dirá sí a lo que esté de acuerdo, y con lo que no lo esté de acuerdo "va a ser que no".

LA SALUD DE SÁNCHEZ

El líder del PNV ha afirmado que no percibe que Pedro Sánchez tenga problemas de salud y ha reconocido que no le pareció "correcto" que la exportavoz del PP en el Congreso, Cayetana Alvarez de Toledo, aprovechara su intervención en el pleno para arremeter con este tema contra el presidente del Gobierno. "Presumen de transparencia, desclasifiquen su historial médico", emplazó la representante del Partido Popular.

Aitor Esteban cree que Sánchez "está en plena forma", aunque ha considerado que "ha pasado momentos fastidiados", y en ocasiones "lo ha pasado mal", como cuando se tomó cinco días de reflexión para ver si continuaba al frente del Ejecutivo, después de que el juez Peinado abriera diligencias contra su mujer, Begoña Gómez, por presunto tráfico de influencias por una denuncia del sindicato de extrema derecha Manos Limpias. No obstante, en estos momentos, ha dicho que no le ha notado "absolutamente nada".

EL PP

El presidente del EBB ha dicho que todavía hay gente del PP que no acaba de entender que el PNV no apoye la posibilidad de que llegue al Gobierno si va a necesitar del respaldo de Vox, esté la formación de Santiago Abascal en el Ejecutivo o no.

Esta fue la razón --ha recordado--, de que la formación jeltzale en su día no se planteara siquiera hablar de la investidura de Alberto Núñez Feijóo.

"Nosotros tenemos principios, porque podíamos haber sido los reyes del mambo en ese Gobierno", ha reiterado, para destacar que la ultraderecha "quiere cargarse la autonomía, quiere hacer desaparecer el PNV, y está muy orgullosa de ser heredera del régimen franquista".

"¿Con esa gente a dónde vamos? Nosotros lo tenemos muy claro, por mucho que Bildu se pasó la campaña, con vídeos incluidos, diciendo que nosotros éramos igual que Vox y el PP y que íbamos a hacer una piña. Esa es la fiabilidad de Bildu", ha remarcado.

RAJOY

El líder jeltzale ha asegurado que no se arrepienten de haber apoyado la moción de censura contra Mariano Rajoy que aupó a Pedro Sánchez al Gobierno, y ha apuntado que mantiene una relación personal "buena" con el expresidente, con el que intercambia Whatsapps "de vez en cuando".

"Yo en lo personal le estimo mucho, más allá de las diferencias políticas que haya podido haber. Nos tratamos mucho", ha admitido.

Aitor Esteban ha recordado que en el momento de la moción de censura hubo una sentencia sobre Gürtel que "en Euskadi cayó como una bomba". "Esto es otro país, es una sociedad que funciona de manera muy diferente a cómo funciona la sociedad en Madrid, muy diferente también a cómo funciona la sociedad catalana. Y esto era un tema muy serio", ha manifestado.

En todo caso, ha insistido en que "el primero que le dijo 'ahí te quedas' y ya no había mayoría para el Gobierno, fue Albert Rivera (exlíder de Ciudadanos)" y, posteriormente, también el PdCAT. "Por lo tanto, ese gobierno tampoco tenía absolutamente ningún futuro. Además, el PP tenía sus problemas internos", ha apostillado.

Esteban ha defendido que el PNV fue "absolutamente sincero, muy directo y claro con el PP", y le dio tiempo "para hacer algo", pero los populares "no reaccionaron". "Hay que saber que las cosas se tienen que decidir en el momento, con las circunstancias del momento, y yo creo que era la única decisión que podíamos tomar", ha zanjado.