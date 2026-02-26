A prisión el presunto secuestrador y violador de una mujer que fue abandonada en Albox (Almería) en julio

A raíz de una larga búsqueda, el principal sospechoso de secuestrar y agredir sexualmente a una mujer en Macael, Almería, fue finalmente localizado y detenido después de varios meses sin conocerse su paradero. Esto ocurrió tras su presunto involucramiento en un caso que conmocionó a la población local, según detalló Europa Press. La víctima habría sido retenida contra su voluntad y abandonada en un descampado de Albox el 11 de julio, bajo la supuesta organización y órdenes de otra persona, quien se considera autora intelectual de los hechos. De acuerdo con Europa Press, la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia número 1 de Purchena dispuso el ingreso provisional en prisión, incomunicado y sin posibilidad de fianza, del varón arrestado a comienzos de febrero. La otra principal sospechosa fue inicialmente privada de libertad de forma preventiva, aunque posteriormente accedió a la libertad provisional.

Según reportó Europa Press, las fuentes judiciales indicaron que el detenido enfrenta investigaciones por presuntos delitos de amenazas, agresión sexual y detención ilegal. Estas imputaciones también se atribuyen a la mujer señalada como su cómplice, a quien además se responsabiliza de un delito contra la integridad moral por el trato vejatorio infligido a la víctima. La investigación sostiene que existen indicios racionales suficientes de que ambos participaron en el secuestro y los abusos.

La Guardia Civil recabó información que apunta a que la agresión sexual fue planificada con una motivación sentimental por parte de la autora intelectual, quien presuntamente contó con la colaboración del ahora detenido para ejecutar las acciones. De acuerdo con la hipótesis expuesta por las autoridades y citada por Europa Press, la víctima fue introducida de forma forzosa en un vehículo de alta gama mientras se le amenazaba con un arma blanca. Posteriormente, trasladaron a la mujer a una vivienda, donde su atacante le rapó el cabello entre amenazas y la fotografió, siguiendo las instrucciones de su cómplice. A continuación, ambos la llevaron a un garaje, donde el varón habría perpetrado la agresión luego de drogarla.

El relato oficial, difundido por Europa Press, agrega que la víctima recibió amenazas adicionales relacionadas con posibles represalias hacia su familia o con prender fuego a su vivienda si decidía informar a la Guardia Civil sobre lo ocurrido. La decisión judicial de aplicar la prisión provisional sin fianza partió de la consideración de la gravedad de los delitos y de la necesidad de garantizar la protección de la víctima, según subrayó el medio. El sospechoso no declaró ante la juez, pero múltiples testigos lograron identificarlo durante la investigación.

Las declaraciones recogidas en la investigación ofrecen versiones contradictorias. Mientras la principal acusada sostiene que la víctima subió a su automóvil de manera voluntaria con el fin de mantener una conversación en su vivienda y niega la existencia de un compinche masculino, los agentes disponen de imágenes que ubican a la sospechosa en el vehículo presuntamente utilizado para el secuestro en Macael. Testigos también afirmaron que la vieron en compañía del detenido, quien habría llegado desde la capital específicamente para la ejecución del plan.

La documentación judicial recogida por Europa Press detalla que, tras el secuestro, la víctima terminó abandonada con su cabeza cubierta por una manta o una toalla en un descampado de Albox, después de haber sido fotografiada y agredida sexualmente. El automóvil empleado en el crimen, propiedad de la madre de la sospechosa, permaneció precintado en un taller cinco días tras los hechos. La mujer intentó recuperar el coche acudiendo reiteradamente al establecimiento, y en una ocasión se llevó el vehículo aprovechando un descuido del propietario, a pesar de sus objeciones. Posteriormente, la implicada manifestó que la responsable de retirar el coche fue su madre, alegando desconocimiento del precinto policial.

El caso generó un impacto significativo en la comunidad de Macael. Hacia finales de julio, los habitantes organizaron una concentración multitudinaria con lemas que reclamaban justicia para la víctima, tal y como informó Europa Press. Entre las consignas exhibidas se leían mensajes como “Todos somos Pili”, “Justicia ya” y “Tu dolor no se borra”. El Ayuntamiento relató entonces los hechos mediante un comunicado: “Pili fue secuestrada en su pueblo, trasladada a Albox por la fuerza y allí, vejada y violada. Presuntamente una mujer ha sido la autora intelectual y un hombre el autor material de la agresión. La mujer fue detenida y puesta en libertad pocas horas después por motivos de salud, y el hombre aún se encuentra en paradero desconocido”.

El alcalde de Macael, Raúl Martínez, instó en un manifiesto a reforzar el operativo policial y solicitó más recursos para lograr la detención del presunto agresor. Entre sus palabras, citadas por Europa Press, subrayó la necesidad de emplear todos los medios disponibles, incluidos los grupos especializados de la Guardia Civil a nivel nacional, argumentando que “no es razonable que catorce días después el agresor siga libre”. Para aquel momento, la preocupación por la impunidad y la seguridad de los ciudadanos se convirtió en un eje central en los pronunciamientos del consistorio.

Durante el desarrollo de la causa, la investigación acumuló pruebas testimoniales, documentales y gráficas. Las imágenes acreditan la presencia de la principal sospechosa en el vehículo identificado como parte del delito. El proceso judicial sigue en marcha, mientras el principal sospechoso enfrenta el proceso en prisión provisional y la detenida queda en libertad provisional hasta que concluyan las actuaciones penales.