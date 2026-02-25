Espana agencias

El presidente de Plus Ultra niega "ayudas ilícitas" ni "trato de favor" en el rescate del Gobierno a la aerolínea

Julio Martínez Sola defendió que la asistencia estatal recibida por Plus Ultra durante la crisis sanitaria fue objeto de rigurosos controles externos y judiciales, negó beneficios indebidos y denunció acusaciones infundadas sobre irregularidades y actividades ilícitas vinculadas a la aerolínea

Guardar

Martínez Sola negó que existiera “trato de favor” o “ayudas ilícitas” en el proceso de rescate estatal a Plus Ultra en 2021, resaltando que la operación, valorada en 53 millones de euros, fue evaluada judicialmente y supervisada por el Tribunal de Cuentas, sin hallarse “irregularidad alguna”. El presidente de la aerolínea afirmó, además, que Plus Ultra ha generado un retorno económico y social de 114 millones de euros a través de pagos a la Seguridad Social, impuestos, creación de empleo y abonos por intereses de la financiación, según publicó Europa Press.

Durante su comparecencia ante la comisión de investigación sobre el denominado 'caso Koldo' en el Senado, Martínez Sola manifestó que el fondo articulado por el Gobierno, mediante la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), tenía como propósito sostener el tejido empresarial y el empleo en una etapa de crisis sin precedentes causada por la pandemia. Según describió, Plus Ultra padeció un impacto “extraordinario”, con la paralización del tráfico aéreo y la desaparición de ingresos, contexto en el que la empresa recurrió al rescate estatal.

De acuerdo con lo informado por Europa Press, el presidente de la compañía señaló que la tramitación del expediente implicó un análisis completo y minucioso desde varias ópticas: económicas, jurídicas y financieras, tanto por parte de la SEPI como por empresas y profesionales externos independientes contratados por Plus Ultra. Añadió que todo el procedimiento se desarrolló bajo condiciones y controles reglados, extendiéndose durante los seis meses que permite la normativa, rechazando que existiera algún mecanismo fuera de la legalidad o una concesión arbitraria de fondos.

Durante su intervención, Martínez Sola denunció lo que consideró un “ataque desproporcionado y continuado” en contra de la aerolínea, y criticó informaciones y acusaciones que, según él, “vinculan a la compañía con supuestos hechos ajenos a su gestión”. Entre estas acusaciones, mencionó insinuaciones y rumores que apuntaban a que Plus Ultra contaba con un solo avión, era propiedad del Gobierno, no cumplía los requisitos del fondo de rescate, tenía su sede social en Panamá, financiaba a la Internacional Socialista, o participaba en actividades ilegales como tráfico de drogas, armas o personas, transporte ilícito de oro, falsificación de manifiestos de carga, o elusión de controles policiales en Barajas. Para Martínez Sola, estas afirmaciones carecen de fundamento y no existe resolución alguna que avale tales vinculaciones, informó Europa Press.

El contexto de su comparecencia estuvo marcado por su propia detención en diciembre por parte de la Policía Nacional y el registro de la sede de Plus Ultra, en el marco de la investigación abierta tras una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción. Como indicó Europa Press, la investigación apunta a un presunto “uso indebido” de los fondos recibidos del Gobierno, con sospechas de blanqueo de dinero público y de oro venezolano en varios países. Ante la comisión, Martínez Sola defendió el papel de la empresa y la legalidad del expediente, insistiendo en que toda la operación fue fiscalizada y que “nadie nos ha regalado nada”.

El presidente recordó que Plus Ultra inició sus operaciones en julio de 2015 y, como otras compañías del sector, enfrentó una situación crítica durante la pandemia, lo que motivó la solicitud del rescate a fin de preservar la actividad y el empleo. Según afirmó Martínez Sola, la concesión de los préstamos no solo permitió superar la coyuntura adversa, sino que los beneficios se reflejaron en la economía española por el pago de impuestos, la protección del empleo y los intereses devengados, que suman nueve millones de euros.

El dirigente concluyó su comparecencia acogiéndose a su derecho a no declarar ante la comisión, puesto que se encuentra como investigado en una causa judicial que permanece bajo secreto de sumario. A lo largo de su intervención, reiteró que Plus Ultra ha cumplido las condiciones impuestas en la financiación, reportó Europa Press, y rechazó cualquier vínculo con actividades ilícitas o elusión de controles legales durante el proceso de rescate.

Temas Relacionados

Plus UltraRescate aéreoJulio Martínez SolaGobierno de EspañaSEPISenadoMadridBarajasCaso KoldoFiscalía AnticorrupciónEUROPAPRESS

Últimas Noticias

AMP-Sánchez pide reformar este semestre la ley de secretos pero no aclara si desclasificará documentos anteriores al 23F

El jefe del Ejecutivo solicita a los partidos avanzar en la modificación de la actual normativa sobre información reservada, sin detallar si se permitirá el acceso a archivos relacionados con episodios relevantes de la historia reciente previos al golpe de 1981

AMP-Sánchez pide reformar este semestre

El PP pide la "desclasificación integral del sanchismo" y Bolaños les afea que "no hay bulo en el que no se revuelquen"

Parlamento se convierte en escenario de un intenso enfrentamiento político tras la solicitud de acceso a documentos vinculados al Gobierno, mientras miembros del Ejecutivo y figuras de la oposición se acusan mutuamente de manipulación y opacidad ante temas clave de actualidad

El PP pide la "desclasificación

Absuelto el exalcalde socialista de Láchar (Granada) del delito de daños a un monolito a Julio Anguita

El tribunal de Santa Fe resolvió que Pedro Sánchez no tuvo intención deliberada ni motivaciones políticas al ordenar modificar la escultura dedicada a Anguita, atribuyendo la intervención a razones de seguridad planteadas por un vecino y avaladas por testigos

Absuelto el exalcalde socialista de

La defensa de Argüeso pide suspender la testifical de un alto cargo hasta que el TSJCV se pronuncie sobre Mazón

El representante legal de Emilio Argüeso solicitó aplazar la comparecencia de un funcionario clave mientras el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana decide si investiga a Carlos Mazón, aunque la jueza rechazó la petición y siguió con la declaración

La defensa de Argüeso pide

Condenado a dos años de cárcel por violar a una niña de 14 años en Palma

Tras admitir los hechos y alcanzar una conformidad con la Fiscalía, el acusado evitará la prisión a cambio de servicios comunitarios, mantener distancia de la víctima y continuar pagando la compensación establecida por el tribunal

Condenado a dos años de
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

España se queda fuera de

España se queda fuera de LEAP, el nuevo proyecto de los líderes de Europa para desarrollar drones y misiles “avanzados y de bajo coste”

Yolanda Díaz anuncia que no se presentará a las elecciones generales de 2027: “Quiero dar espacio y tiempo para lo que está naciendo”

Confirman la inhabilitación de cuatro años a un exalcalde socialista de Benaocaz, Cádiz, por no convocar ningún pleno ordinario durante 21 meses

Tres menores detenidos por violar a otra menor y difundir imágenes en Valencia

El Observatorio de Vida Militar advierte en el Congreso de que “hay soldados que no pueden vivir con dignidad” y de la falta de efectivos en España

ECONOMÍA

Las mujeres migrantes de fuera

Las mujeres migrantes de fuera de la Unión Europea son el colectivo más expuesto al empleo irregular en España

Iberdrola dispara su beneficio un 12% en 2025 y marca récord histórico con 6.285 millones

Este es el precio de la gasolina este 25 de febrero en Madrid, Barcelona y otras ciudades

Francisco Fernández Yuste, orientador laboral: “Sigue la regla de los tres tercios si estás buscando un trabajo”

Declaración de la Renta 2026: qué pensionistas están obligados a presentarla y quiénes no

DEPORTES

A qué hora y dónde

A qué hora y dónde ver el partido de Champions entre el Real Madrid y el Benfica

Real Madrid y Benfica se juegan el pase a octavos de Champions en un partido marcado por la tensión y las ausencias

El jugador del PSG Achraf Hakimi será juzgado por violación: piden 15 años de cárcel

A qué hora y dónde ver el partido de playoff de Champions entre el Atlético de Madrid y el Brujas

Nos quedamos sin ciudades en las que celebrar futuros Juegos Olímpicos de invierno: más de la mitad de las candidatas estarán en “grave riesgo climático” para 2080