El PP pide la "desclasificación integral del sanchismo" y Bolaños les afea que "no hay bulo en el que no se revuelquen"

En el hemiciclo, la controversia creció cuando el secretario general del Partido Popular (PP), Miguel Tellado, criticó la “vergüenza sin precedentes” que, a su juicio, supone que la portavoz de Bildu, Mertxe Aizpirua, solicite la desclasificación de documentos relacionados con el 23-F, mientras —según él— el partido no colabora en el esclarecimiento de 379 asesinatos atribuidos a ETA. Tellado expresó su malestar ante lo que definió como una connivencia entre el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y la formación vasca, alimentando la tensión en el Congreso. Según informó Europa Press, estas acusaciones y respuestas marcaron la jornada de control al Gobierno, en la que los hechos recientes y decisiones del Ejecutivo fueron sometidos a fuertes cuestionamientos.

El medio Europa Press detalló que, en la sesión, la portavoz adjunta del PP, Cayetana Álvarez de Toledo, pidió una “desclasificación integral del sanchismo”. Esta solicitud se produjo en el contexto del anuncio, por parte del Gobierno, de la futura desclasificación de documentos relacionados con el golpe de Estado del 23 de febrero de 1981. Álvarez de Toledo expuso que existen numerosos temas que requieren transparencia, preguntando públicamente qué ocultaba el fiscal general, cuáles fueron las condiciones negociadas con Delcy Rodríguez en el aeropuerto de Barajas, las motivaciones detrás de las decisiones sobre el Sáhara Occidental, los movimientos nocturnos realizados en Adamuz para extraer pruebas y, finalmente, los términos de los acuerdos alcanzados con Bildu.

En respuesta, el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, replicó que, a su parecer, el PP “no hay bulo en el que no se revuelque”. Bolaños defendió la nueva normativa de publicidad institucional, orientada —según explicó— a evitar que individuos disfrazados de periodistas ejerzan presión sobre representantes progresistas. Añadió, según publicó Europa Press, que Álvarez de Toledo ha sido protagonista de informaciones consideradas falsas sobre los atentados del 11M y la acusó de mantener un discurso que, desde su punto de vista, deteriora la convivencia social, aunque valoró que la diputada es “un activo electoral para el PSOE”.

Europa Press también consignó que Tellado abordó además el accidente ferroviario de Adamuz, planteando dudas sobre la gestión del Gobierno. El parlamentario señaló que Adif retiró materiales del lugar del siniestro sin autorización judicial, lo que, en su opinión, pone en entredicho la colaboración con la Justicia. Tellado solicitó respuestas al ministro Bolaños sobre la cadena de decisiones adoptadas por el Ministerio de Transportes, pidiendo claridad sobre quién autorizó la retirada de pruebas y con qué propósito.

Bolaños respondió asegurando que la colaboración del Ejecutivo en la investigación del accidente de Adamuz, “ha quedado acreditada”. El ministro devolvió la crítica al PP recordando supuestas actuaciones de ese partido en el pasado en procesos judiciales. “¿Quiere que recordemos cómo colaboraba el PP en las investigaciones judiciales que le afectaban? Martillo en mano”, afirmó, según recogió Europa Press.

En cuanto a la prevención de la corrupción y las irregularidades, Bolaños destacó la puesta en marcha de varias iniciativas gubernamentales. Mencionó la creación de la Autoridad Independiente de Protección del Informante, la aprobación de la Ley Integral de Protección y de la Integridad Pública, y el refuerzo de los medios materiales y personales de la Fiscalía para combatir tanto la corrupción pública como la privada.

La jornada parlamentaria también incluyó un debate sobre la política migratoria. La secretaria de Regeneración del PP, Cuca Gamarra, preguntó si el Gobierno era “algo más que un generador de efecto llamada para delincuentes”. Se refirió específicamente al borrador del decreto de regularización de inmigrantes en situación irregular, alegando que el texto permitirá obtener la residencia con una declaración responsable de no tener antecedentes penales en el país de origen y criticando que no se tomen en cuenta los procedimientos judiciales pendientes o los antecedentes policiales en España.

Europa Press informó que Bolaños contestó invitando a Gamarra a leer el borrador del Real Decreto sobre regularización, asegurando que tras su lectura “no va a poder repetir la sarta de falsedades que acaba usted de pronunciar en esta Cámara”. El ministro añadió que el Gobierno ha impulsado nuevas políticas de transparencia y adelantó, en su intervención, “la mayor convocatoria de la historia de jueces, magistrados y fiscales”.

La sesión de control estuvo marcada tanto por las peticiones de acceso a información sensible vinculada a la gestión gubernamental como por la confrontación directa entre los representantes del Gobierno y la oposición, con referencias reiteradas a casos judiciales, corrupción y transparencia en los procedimientos políticos y legislativos.