Tellado dice que Guardiola y Azcón "liderarán las conversaciones" con Vox y ve "esencial" tener Presupuestos en las CCAA

Tras la decisión de la dirección nacional del PP de intervenir en las negociaciones, los jefes regionales de Extremadura y Aragón asumirán la responsabilidad de buscar consensos políticos clave con la formación de Santiago Abascal para estabilizar ambos territorios

La propuesta de establecer un diálogo estructurado cobra especial relevancia tras el reciente contacto mantenido entre Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular, y Santiago Abascal, presidente de Vox, quienes exploraron vías para un posible entendimiento, según recogió Europa Press. En este contexto, la dirección nacional del Partido Popular determinó intervenir en las negociaciones en Extremadura y Aragón, y designó a los presidentes autonómicos, María Guardiola y Jorge Azcón, como responsables de encabezar las conversaciones con Vox, con el objetivo de asegurar consensos políticos fundamentales en ambos territorios.

De acuerdo con lo publicado por Europa Press, el secretario general del PP, Miguel Tellado, explicitó en una entrevista para Telecinco que son Guardiola y Azcón quienes asumirán la responsabilidad de liderar las conversaciones con la formación que encabeza Abascal para buscar acuerdos de gobernabilidad. Tellado enfatizó que la consecución de presupuestos en Extremadura y Aragón resulta esencial, ya que sin partidas económicas aprobadas ningún gobierno puede operar eficazmente. Según el dirigente popular, “la mano tendida del Partido Popular está aquí” y percibe en Vox la voluntad de llegar a pactos, al igual que esperan los votantes de centroderecha.

La dirección nacional del PP, refirió Europa Press, ha considerado imprescindible facilitar una negociación ordenada, seria y responsable con Vox, al reconocer que el Partido Popular resultó vencedor en ambos territorios. Tellado argumentó que una mayoría significativa de votantes se inclinó por el centroderecha en las urnas, lo que genera presión sobre su formación y sobre Vox para llegar a entendimientos que otorguen estabilidad política durante los próximos cuatro años.

El secretario general explicó que el papel de los presidentes autonómicos en estas negociaciones será central, subrayando que la dirección nacional del PP colaborará y acompañará el proceso para ofrecer certidumbre, tanto a los gobiernos regionales como a los ciudadanos. Tellado manifestó que el PP actúa como impulsor del entendimiento y que la responsabilidad de alcanzar un acuerdo con Vox debe concretarse en el menor tiempo posible. Según dijo, la ciudadanía exige certezas, no incertidumbres, y el resultado de las elecciones obliga a ambas fuerzas a lograr gobiernos que faciliten la gestión pública y el desarrollo de los territorios.

Según su explicación a Europa Press, la estabilidad política pasa por la aprobación de presupuestos que sustenten la hoja de ruta de los futuros gobiernos autonómicos. Tellado rechazó la idea de imponer condiciones rígidas (“exigir no es un verbo que conjugue bien en un proceso de negociación”), aunque sostuvo que contar con presupuestos aprobados desde el arranque supone una garantía básica para todo ejecutivo que busque implementar políticas durante una legislatura completa.

Durante la entrevista, Tellado volvió a señalar la diferencia entre la posición del PP y la del PSOE, afirmando que “para gobernar sin presupuestos ya está el PSOE”. Insistió en que gestionar requiere presupuesto, y que la falta de cuentas públicas provoca ineficacia gubernamental, como atribuyó al actual Gobierno central de Pedro Sánchez.

En las negociaciones, según informó Europa Press, el PP transmitió a Vox un documento destinado a establecer un marco de entendimiento. Tellado resaltó que ambos partidos comparten numerosos puntos programáticos y que existen muchos más factores de unión que diferencias. Desde su perspectiva, la presión de los electores que demandan un cambio político es un catalizador para que PP y Vox cierren un acuerdo de gobierno.

El momento político fue calificado de “clave” por el secretario general popular, quien sostuvo que tanto su partido como Vox deben centrarse en resolver los problemas de los ciudadanos antes que los de las propias formaciones políticas. Tellado defendió el enfoque de gestión y solución de problemas concretos, alejándose de debates partidistas internos.

Respecto a la posibilidad de que estos primeros acuerdos autonómicos puedan prefigurar una eventual alianza a nivel estatal de cara a futuras elecciones generales, Tellado recordó declaraciones previas de Alberto Núñez Feijóo respecto a la apuesta por un gobierno del PP en solitario, “único” y “unido”. No obstante, señaló que la decisión final corresponde a los ciudadanos, quienes mediante su voto definirán el modelo de gobierno para España.

Por último, Tellado recalcó ante Europa Press que la disposición del PP para llegar a entendimientos con la formación de Abascal es plena. Aun reconociendo diferencias, indicó que existen puntos comunes suficientes para favorecer el diálogo y la concreción de acuerdos, con el objetivo último de garantizar la estabilidad y la capacidad de gestión en Extremadura y Aragón.

