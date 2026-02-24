Rufián dice que se equivoca quien quiera "eliminar a Podemos" y pide calculadora: Reeditar Sumar no "suma" suficiente

Rufián propuso que, frente a la próxima cita electoral, la relevancia de cada partido en las candidaturas progresistas debería evaluarse con pragmatismo y atendiendo a los resultados potenciales en cada circunscripción, en lugar de plantear exclusiones. De acuerdo con Europa Press, el portavoz de Esquerra Republicana en el Congreso sugirió que la simple reedición de la actual coalición Sumar no bastaría para responder con fuerza ante la derecha, resaltando la necesidad de sumar más esfuerzos y actores al proyecto.

Según explicó Rufián en los pasillos de la Cámara Baja, la exclusión de Podemos sería un error, dado que considera a esa formación como “imprescindible” en la unidad de la izquierda. Para el portavoz de ERC, quienes promuevan la eliminación de Podemos de cualquier acuerdo electoral "se equivocan" al infravalorar el peso del partido en el espectro progresista. Estas declaraciones surgen en respuesta a las palabras recientes del coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, quien había opinado que la formación morada podría quedar “arrinconada para siempre” si opta por acudir en solitario a los comicios, en lugar de unirse a una candidatura conjunta.

Durante su intervención, Rufián insistió en la conveniencia de emplear no solo “emoción”, sino también “cabeza y calculadora” a la hora de definir las alianzas y las estrategias para las próximas elecciones, según reportó Europa Press. Explicó que abogar por la suma de fuerzas no implica la eliminación ni la desaparición de ningún partido, sino la construcción de una confluencia capaz de concurrir con las mejores opciones en cada territorio. En su análisis, la suma de Sumar, Más Madrid, Izquierda Unida y los Comunes, resultaría insuficiente para hacer frente al avance de fuerzas conservadoras como Vox.

Europa Press detalló que para Rufián la izquierda necesita “hacer más” y ampliar su base de apoyo si realmente busca evitar lo que describe como una “regresión de años o décadas” en derechos y políticas sociales. Planteó que solo con una alianza verdaderamente amplia, basada en la pluralidad, sería factible superar el reto electoral y frenar el crecimiento de la derecha.

Al ser consultado sobre su nivel de optimismo ante el futuro del bloque que promueve, Rufián afirmó mantener una postura realista. Según recogió Europa Press, el portavoz de ERC indicó que espera que, tras la etapa de debates internos y críticas mediáticas, los partidos puedan retomar el foco en los aspectos sustanciales del proyecto progresista. Expresó su deseo de entablar conversaciones directas sobre fórmulas para frenar el avance conservador, dejando de lado el “ruido” mediático y las polémicas partidistas.

El representante parlamentario de Esquerra Republicana también mencionó que su objetivo es persuadir a quienes aún no se sienten identificados con los planteamientos de su espacio, alejándose de los apoyos ya consolidados. Tal como publicó Europa Press, señaló que, por encima de las siglas de su partido, su trabajo en política continuará centrado en defender propuestas que, a su criterio, contribuyan a mejorar las condiciones de vida de la ciudadanía.

Rufián reiteró que el debate actual gira en torno a la urgencia de construir una alternativa inclusiva y con vocación de mayoría. Criticó la tendencia de conformarse con estructuras ya existentes y llamó a la autocrítica entre los integrantes del bloque progresista para detectar insuficiencias en la estrategia unitaria. Europa Press consignó que, dentro de este marco, el portavoz se distanció de los planteamientos que priorizan la homogeneidad y reiteró la importancia de preservar la diversidad interna frente al reto electoral.

El diálogo de Rufián, reflejado por Europa Press después de un acto conjunto con el dirigente de Más Madrid Emilio Delgado, se da en un momento marcado por debates intensos sobre la reconfiguración del espacio progresista. El trasfondo de sus declaraciones incluye las recientes tensiones entre Podemos y otras formaciones, así como los mensajes de advertencia que emanan desde partidos como Izquierda Unida sobre los riesgos de la fragmentación. En sus intervenciones, Rufián enfatizó que el foco debe mantenerse en construir una propuesta plural capaz de disputar con éxito ante el fortalecimiento de opciones conservadoras.

Las palabras del portavoz de ERC se suman al debate interno sobre las fórmulas y los liderazgos más efectivos para evitar la dispersión del voto progresista. Según reportó Europa Press, la formación catalana apuesta por una confluencia amplia y diversa, opción que contrasta con posturas más restrictivas que obvian a partidos con menor respaldo actual, pero que, según Rufián, siguen teniendo relevancia estratégica.

El mensaje principal que puso de relieve el portavoz de ERC, de acuerdo con Europa Press, consiste en advertir que la suma aritmética de fuerzas no resulta suficiente si se persiste en excluir actores que han tenido y todavía tienen impacto en la conformación de mayorías parlamentarias. Insistió en la necesidad de análisis racional y estrategias basadas en cálculos precisos para afrontar con competitividad las próximas elecciones.