PP, PSOE, Vox y Sumar exigen en el Congreso favorecer el acceso a la vivienda de los militares y mejorar los cuarteles

El informe presentado por el Observatorio de la Vida Militar ante la Comisión de Defensa del Congreso advierte que el déficit de soldados en España, cifrado entre 13.000 y 23.000 efectivos en servicio activo, está relacionado con la dificultad para acceder a una vivienda y con las insuficientes condiciones habitacionales que enfrentan los militares desplegados en diferentes destinos. Esta carencia, según reportó la Cámara Baja, afecta directamente la capacidad de reclutamiento de las Fuerzas Armadas en el país y requiere respuestas urgentes para asegurar el bienestar del personal militar.

De acuerdo con lo publicado por el medio, durante la comparecencia del presidente del Observatorio, Mariano Casado, las principales fuerzas políticas —PP, PSOE, Vox y Sumar— coincidieron en exigir medidas orientadas a mejorar el acceso a la vivienda para el personal militar y a la actualización de cuarteles y alojamientos logísticos. Según consignó la fuente, los portavoces de estos partidos argumentaron que estas acciones favorecerían no solo el bienestar social y económico de los militares, sino también la captación de nuevos efectivos para las filas del Ejército.

Tal como detalló el medio, la portavoz adjunta del PSOE en la Comisión de Defensa, Caridad Rives, subrayó la importancia de continuar con el mantenimiento y la construcción de nuevas infraestructuras residenciales, pabellones y viviendas para los miembros de las Fuerzas Armadas. Rives también indicó que la mejora de las condiciones de alojamiento es un factor clave para la calidad de vida de los militares, tal como se refleja en el informe del Observatorio.

Por su parte, el diputado Pablo Pérez Coronado, representante del Partido Popular, resaltó ante el Congreso que la cuestión de la vivienda constituye una preocupación recurrente en el ámbito militar. Según explicó, las familias de los militares no siempre pueden acompañarlos en sus traslados por motivos tanto laborales como económicos, sobre todo vinculados a la escasez y el alto coste de la vivienda en muchos destinos. Pérez Coronado también puntualizó que las ayudas gestionadas por el Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa (INVIED) presentan limitaciones, especialmente en cuanto a su duración y cobertura, y que la cantidad de viviendas militares resulta insuficiente para cubrir la demanda generada por la movilidad geográfica.

Vox planteó de manera similar la existencia de problemas asociados a la movilidad permanente, que en ocasiones es obligatoria y dificulta la conciliación familiar y social de los militares. El grupo político enfatizó, según detalló la fuente, que las ayudas para vivienda aún son limitadas y reiteró la urgencia de abordar este desafío para reducir el impacto negativo sobre el reclutamiento y la retención de personal en las Fuerzas Armadas.

El portavoz de Sumar en la Comisión de Defensa, Txema Guijarro, llamó al Ministerio de Defensa a implementar acciones para resolver el acceso a la vivienda, calificando este asunto como una tarea pendiente y extendiendo la exigencia al resto del Gobierno. Según la publicación, Guijarro recalcó que el problema habitacional no solo afecta al ámbito militar, sino que se trata de un fenómeno transversal a toda la ciudadanía.

Durante el desarrollo de la Comisión, el presidente del Observatorio de la Vida Militar, Mariano Casado, refrendó los planteamientos hechos por las fuerzas políticas sobre la urgencia de mejorar las condiciones de alojamiento del personal militar. Según recogió el medio de comunicación, Casado sostuvo que existe “mucha falta” de viviendas adecuadas y que se observan situaciones difíciles de reproducir, que deben ser atendidas con prontitud debido a su estrecha conexión tanto con la calidad de vida de los militares como con la capacidad de reclutamiento de nuevos efectivos.

El informe presentado en la Cámara Baja por el Observatorio de la Vida Militar —un órgano consultivo adscrito a las Cortes— apunta a que las bajas retribuciones, junto a los problemas para encontrar vivienda en diferentes plazas, contribuyen a la dificultad de atraer y retener soldados. La insuficiencia de viviendas destinadas a militares y el estado de los alojamientos existentes han vuelto a situar el debate en la agenda parlamentaria, impulsando el consenso de los principales grupos para reclamar una intervención estatal orientada tanto al aumento de inversiones en infraestructuras como a la actualización del sistema de ayudas.

Además, el informe señala la importancia de acometer inversiones y trabajos de mantenimiento en los alojamientos donde residen los militares, una recomendación que, según el medio, contó con el respaldo explícito de los grupos parlamentarios y del propio presidente del Observatorio. Las propuestas debatidas en la Comisión buscan abordar tanto el déficit estructural de personal en las Fuerzas Armadas como la situación habitacional de quienes ya forman parte de ellas, con el objetivo de garantizar condiciones adecuadas para el ejercicio de sus funciones y fomentar el atractivo de la carrera militar.