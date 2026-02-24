PNV pide al PSOE buscar apoyos para tramitar su proposición de ley de secretos oficiales porque Junts no la vetaría

La portavoz del PNV en el Congreso, Maribel Vaquero, ha pedido este martes al Gobierno dar prioridad a la tramitación de la proposición de ley registrada por los nacionalistas vascos para reformar la Ley de Secretos Oficiales, convencida de que Junts no la vetará, a diferencia de lo que sí harán los de Carles Puigdemont con el proyecto del Gobierno dado que al romper ya anunciaron su voto en contra de las iniciativas del PSOE.

En una rueda de prensa en la Cámara Baja, Vaquero ha recordado que actualmente en la Cámara están pendientes de tramitación estas dos iniciativas y que el Gobierno alega que "no hay mayoría suficiente" para aprobarlas por que Junts podría "boicotear".

A su juicio, eso no es más que una "excusa" pues los de Míriam Nogueras bien podrían apoyar la iniciativa del PNV. "Tal vez ésa no la boicoteen y se pueda tirar con nuestro texto", ha deslizado Vaquero, en referencia a una iniciativa que ya ha pasado su primer filtro en el Pleno del Congreso al ser tomada en consideración en octubre de 2024.

Vaquero ha insistido en la necesidad de reformar esta norma para que no se puedan "desclasificar unos hechos y otros no" en función del "oportunismo político" que achaca al Gobierno por levantar justo ahora el secreto de la información relativa al intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981.

EL PNV NO HA HABLADO CON EL PP

Desde el PNV saludan esa desclasificación pero critican que se anunciara mediante un "tuit" del presidente del Gobierno y destacan que, en todo caso, les da la razón en que para dar ese paso sólo hacía falta "voluntad política". En este contexto, ha vuelto a reclamar que se desclasifiquen "todos los periodos oscuros de la historia del Estado", mencionando, por ejemplo el los casos Zabalza y Aldana, o la represión en los Sanfermines de 1978 y de los sucesos de Vitoria de 1976.

Pero el portavoz socialista, Patxi López, ha dejado claro que su grupo sólo se ha centrado en buscar apoyos a la iniciativa del Gobierno y que si el PNV quiere intentar sacar la suya, es su responsabilidad buscar los votos a su texto.

A diferencia de Vaquero, que ha admitido que el PNV no ha hablado de este asunto con el PP, el dirigente socialista ha desvelado que ellos sí han tanteado a los de Alberto Núñez Feijóo, pues consideran que temas "tan sensibles" que afectan a la "estructura del Estado" deben ser objeto de "mayorías amplias". "Cada uno pondrá sus excusas, pero es que nosotros hacemos números y no salen", ha incidido.

SUMAR VE BIEN INTENTARLO CON LA DEL PNV

Por su parte, la portavoz de Sumar, Verónica Martínez Barbero, también ha defendido que hay que ir "más allá" en las desclasificaciones para lo que, ha recalcado, es preciso una nueva regulación que supere la vigente norma franquista, que data de 1968.

En este sentido, ha dado el visto bueno a intentar la reforma tomando como base el texto del PNV si así es más fácil que con el proyecto de ley del Gobierno de coalición. "Queremos que se reforma le ley y que las desclasificaciones no sean decisión de un Gobierno concreto", ha resumido.

En la misma línea, la diputada de Más Madrid Tesh Sidi ha subrayado que si hay una ley que puede contar con el apoyo de nacionalistas catalanes y vascos es esta, por lo que ha instado en avanzar en la tramitación.

Desde Compromís, Àgueda Micó, adscrita al Grupo Mixto, también contempla la proposición de ley del PNV como un buen "punto de partida", para intentar negociar la nueva ley de secretos que no deje las desclasificaciones al albur del "calendario político" del gobierno de turno.

Para la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, España es "un país mayor de edad" que no necesita "regalos con lacito" para conmemorar los 45 años del 23F con esta desclasificación, sino una nueva ley de secretos oficiales que reduzca los años para la levantar el secreto sobre la información reservada. "Así se construye una democracia más fuerte", ha remachado.