Espana agencias

PNV pide al PSOE buscar apoyos para tramitar su proposición de ley de secretos oficiales porque Junts no la vetaría

Guardar

La portavoz del PNV en el Congreso, Maribel Vaquero, ha pedido este martes al Gobierno dar prioridad a la tramitación de la proposición de ley registrada por los nacionalistas vascos para reformar la Ley de Secretos Oficiales, convencida de que Junts no la vetará, a diferencia de lo que sí harán los de Carles Puigdemont con el proyecto del Gobierno dado que al romper ya anunciaron su voto en contra de las iniciativas del PSOE.

En una rueda de prensa en la Cámara Baja, Vaquero ha recordado que actualmente en la Cámara están pendientes de tramitación estas dos iniciativas y que el Gobierno alega que "no hay mayoría suficiente" para aprobarlas por que Junts podría "boicotear".

A su juicio, eso no es más que una "excusa" pues los de Míriam Nogueras bien podrían apoyar la iniciativa del PNV. "Tal vez ésa no la boicoteen y se pueda tirar con nuestro texto", ha deslizado Vaquero, en referencia a una iniciativa que ya ha pasado su primer filtro en el Pleno del Congreso al ser tomada en consideración en octubre de 2024.

Vaquero ha insistido en la necesidad de reformar esta norma para que no se puedan "desclasificar unos hechos y otros no" en función del "oportunismo político" que achaca al Gobierno por levantar justo ahora el secreto de la información relativa al intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981.

EL PNV NO HA HABLADO CON EL PP

Desde el PNV saludan esa desclasificación pero critican que se anunciara mediante un "tuit" del presidente del Gobierno y destacan que, en todo caso, les da la razón en que para dar ese paso sólo hacía falta "voluntad política". En este contexto, ha vuelto a reclamar que se desclasifiquen "todos los periodos oscuros de la historia del Estado", mencionando, por ejemplo el los casos Zabalza y Aldana, o la represión en los Sanfermines de 1978 y de los sucesos de Vitoria de 1976.

Pero el portavoz socialista, Patxi López, ha dejado claro que su grupo sólo se ha centrado en buscar apoyos a la iniciativa del Gobierno y que si el PNV quiere intentar sacar la suya, es su responsabilidad buscar los votos a su texto.

A diferencia de Vaquero, que ha admitido que el PNV no ha hablado de este asunto con el PP, el dirigente socialista ha desvelado que ellos sí han tanteado a los de Alberto Núñez Feijóo, pues consideran que temas "tan sensibles" que afectan a la "estructura del Estado" deben ser objeto de "mayorías amplias". "Cada uno pondrá sus excusas, pero es que nosotros hacemos números y no salen", ha incidido.

SUMAR VE BIEN INTENTARLO CON LA DEL PNV

Por su parte, la portavoz de Sumar, Verónica Martínez Barbero, también ha defendido que hay que ir "más allá" en las desclasificaciones para lo que, ha recalcado, es preciso una nueva regulación que supere la vigente norma franquista, que data de 1968.

En este sentido, ha dado el visto bueno a intentar la reforma tomando como base el texto del PNV si así es más fácil que con el proyecto de ley del Gobierno de coalición. "Queremos que se reforma le ley y que las desclasificaciones no sean decisión de un Gobierno concreto", ha resumido.

En la misma línea, la diputada de Más Madrid Tesh Sidi ha subrayado que si hay una ley que puede contar con el apoyo de nacionalistas catalanes y vascos es esta, por lo que ha instado en avanzar en la tramitación.

Desde Compromís, Àgueda Micó, adscrita al Grupo Mixto, también contempla la proposición de ley del PNV como un buen "punto de partida", para intentar negociar la nueva ley de secretos que no deje las desclasificaciones al albur del "calendario político" del gobierno de turno.

Para la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, España es "un país mayor de edad" que no necesita "regalos con lacito" para conmemorar los 45 años del 23F con esta desclasificación, sino una nueva ley de secretos oficiales que reduzca los años para la levantar el secreto sobre la información reservada. "Así se construye una democracia más fuerte", ha remachado.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Gobierno Vasco aplaude la desclasificación de documentos pero dice que la ley de secretos es "heredera del franquismo"

La portavoz María Ubarretxena calificó como positivo el anuncio del Ejecutivo central sobre material reservado del 23-F, aunque denunció que la actual normativa en materia de secretos no se ajusta a los estándares democráticos que exige la sociedad española

Gobierno Vasco aplaude la desclasificación

El policía de Vigo acusado de agredir a una joven dice que fue consentido: "Me dijo 'tengo 19' y me besó"

El agente acusado defiende haber mantenido contacto íntimo con la joven de forma libre, mientras la Fiscalía sostiene que hubo violencia y ausencia de consentimiento, solicitando 15 años de prisión tras la declaración de las partes en la Audiencia Provincial de Pontevedra

El policía de Vigo acusado

Condenada por apropiarse de tres millones de euros con la venta de una casa al futbolista del Barça Robert Lewandoski

Una mujer deberá reintegrar una cifra millonaria tras admitir en los tribunales haber desviado fondos obtenidos por la venta de una propiedad en Mallorca a un reconocido delantero del fútbol español, según el fallo dado a conocer este martes

Condenada por apropiarse de tres

El PSOE había comenzado el expediente de suspensión de militancia del alcalde de Algaba cuando éste pidió su baja

El exregidor de La Algaba dimitió y abandonó la agrupación tras la apertura de diligencias partidarias, después de haber sido acusado de abuso a un menor en la escuela taurina, subrayan fuentes cercanas a la formación socialista

El PSOE había comenzado el

El PP desdeña el "furor de transparencia" de Sánchez con el 23F y exige que mande al Congreso datos sobre su corrupción

Ester Muñoz critica que el Ejecutivo no responda a cientos de solicitudes sobre investigaciones abiertas, empresas públicas y ayudas gubernamentales mientras insiste en que Pedro Sánchez centra los esfuerzos en hechos pasados y no en las demandas actuales de información

El PP desdeña el "furor
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La UE acusa a España

La UE acusa a España de confiar “las joyas de la corona de sus fuerzas de seguridad” a Huawei, pero Interior asegura que “no hay riesgo”

La jueza que investiga la DANA pide la imputación de Carlos Mazón

La Audiencia de A Coruña condena a seis años de inhabilitación a una médica por acceder a la historia clínica de su compañera con la que tenía una “mala relación”

El PSOE suspende cautelarmente de militancia al alcalde de La Algaba denunciado por acoso sexual a un menor

La Ertzaintza elimina su centro veterinario de Bizkaia obligando a los agentes a recorrer 45 kilómetros para atender a los perros de la Unidad Canina en Álava

ECONOMÍA

Estos son los límites que

Estos son los límites que establece la Ley de Propiedad Horizontal para utilizar una plaza de garaje como trastero

Mejorar la indemnización de un despido puede costarte el subsidio por desempleo: el SEPE rechaza la prestación si el exceso supera el límite de rentas

Estas son las ayudas y subvenciones que hay España para las familias monoparentales

El ERE y las ventas en América Latina cuestan 4.318 millones de euros en pérdidas a Telefónica

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

DEPORTES

El jugador del PSG Achraf

El jugador del PSG Achraf Hakimi será juzgado por violación: piden 15 años de cárcel

A qué hora y dónde ver el partido de playoff de Champions entre el Atlético de Madrid y el Brujas

Nos quedamos sin ciudades en las que celebrar futuros Juegos Olímpicos de invierno: más de la mitad de las candidatas estarán en “grave riesgo climático” para 2080

Los jugadores más duros a los que se han enfrentado Pedri y Ferran Torres: “Si llegas a estar en medio te parten en cuatro”

Pedri y Ferran Torres revelan las cifras de las multas de Flick por llegar tarde: “Mejor no aparezcas”