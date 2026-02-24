El PP citará a José Bono y Borja Cabezón a la 'comisión Koldo' del Senado y volverá a llamar a Torres y Leire Díez

La decimosexta ampliación de la comisión de investigación del Senado sobre el denominado ‘caso Koldo’ incorporará una nueva serie de comparecencias según lo anunciado por representantes del Partido Popular. De acuerdo con lo reportado por varios medios y confirmado a través de un vídeo remitido por la portavoz del PP en el Senado, Alicia García, el partido propondrá citar tanto a nuevos testigos como a personas que anteriormente ya prestaron declaración ante la comisión. El propósito central radica en profundizar sobre posibles irregularidades vinculadas a contrataciones públicas y la presunta participación de diferentes figuras del ámbito político y empresarial.

Según informó el PP a los medios, entre las personas convocadas por la formación se encuentran el exministro José Bono y Borja Cabezón, actual adjunto a la Secretaría de Organización del PSOE. Respecto a Bono, el PP argumenta la necesidad de que comparezca para responder por supuestos vínculos con la creación de cuatro sociedades dedicadas al asesoramiento en la República Dominicana, según consignó el medio y en referencia a información previamente publicada en diferentes plataformas de noticias.

Además de Bono y Cabezón, la comisión volverá a requerir la presencia de figuras que han comparecido anteriormente ante este organismo. Entre ellas figuran Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial y Memoria Democrática; Leire Díez, exmilitante socialista; Joseba García, hermano del exasesor ministerial Koldo García; y Patricia Úriz, expareja del mismo. La petición del Partido Popular de retomar los interrogatorios a estos testigos se inscribe en una estrategia dirigida a esclarecer detalles relevantes según la formación opositora.

El medio subrayó también que la lista de nuevos citados incluye a distintos cargos con pasado o influencia en organismos estatales y empresas estratégicas. El PP solicita la comparecencia de Rafael Pineda, exdirector de gabinete del delegado del Gobierno en Andalucía; Marc Pons, exjefe de gabinete de la exministra Teresa Ribera; y Ramiro Campos, secretario del Consejo de Administración de Globalia. Además, figura entre los nombres el expresidente de Enusa, José Vicente Berlanga, junto a los empresarios Carmelo Aznárez y Carlos López de las Heras.

De igual manera, la formación que encabeza Alberto Núñez Feijóo solicita una nueva ronda de interrogatorios a Antxon Alonso, administrador de Servinabar, quien está vinculado al exdirigente socialista Santos Cerdán. También se advierte la inclusión de Vicente Fernández, expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI); Javier Hidalgo, exCEO de Globalia; Mariano Moreno, exgerente del PSOE y presidente de Enusa; así como la empresaria Leticia Lauffer.

La propuesta para ampliar la lista de comparecientes se concreta mediante la mayoría absoluta de la que dispone el Partido Popular en la Mesa de la comisión del Senado. De esta forma, el partido impulsa la continuidad de las investigaciones sobre el ‘caso Koldo’, sumando a figuras relevantes del entorno político y empresarial al proceso de esclarecimiento de los hechos, según detalló el medio.

El denominado ‘caso Koldo’ se centra en posibles irregularidades vinculadas a la gestión pública durante episodios recientes. El PP refuerza con estas nuevas peticiones su postura de aportar transparencia y de exigir responsabilidades a quienes hayan podido jugar un papel en los hechos objeto de la investigación, según difundió la propia formación y recogió la prensa nacional.

Al anunciar la lista de comparecientes, la portavoz del PP en el Senado, Alicia García, expresó que las citaciones buscan respuestas claras ante los interrogantes que plantea la gestión pública. Su intervención insiste en que la comisión debe abordar todos los aspectos necesarios para que la opinión pública disponga de una visión nítida sobre las actuaciones de las distintas personas relacionadas con el caso, según consignó la nota de medios a la que se remitieron las declaraciones de García.

Además de implicar a destacados miembros actuales y antiguos del PSOE y de posiciones de responsabilidad en instituciones y empresas, la comisión prevé reforzar su análisis sobre el impacto de las relaciones empresariales en las decisiones de contratación pública en el periodo investigado. El proceso abierto por el Senado y promovido por el PP aspira a esclarecer la forma en que se adjudicaron contratos, así como el grado de implicación de los citados en las acciones bajo cuestión, detalló el medio.

Las comparecencias añadirán nuevas voces a las ya escuchadas en la comisión, integrando testimonios de responsables de áreas estratégicas en entidades públicas y privadas. Al incluir nuevamente a antiguos comparecientes junto a personas que hasta ahora no habían participado en la comisión, el PP busca un análisis exhaustivo de la información y de las conexiones detectadas en el marco de la investigación, según reflejaron reportes previos de medios nacionales.

La metodología aplicada en estas nuevas citaciones se apoya en la potestad que otorga la mayoría del Partido Popular en la Mesadel Senado, lo que posibilita el avance de la comisión según la agenda y prioridades del partido. Desde el inicio de las pesquisas, la formación ha expresado la necesidad de agotar todas las líneas de investigación propuestas en relación con el ‘caso Koldo’ y las derivaciones que de él se desprenden, según publicaron diferentes medios en su cobertura del proceso parlamentario.

La ampliación de los trabajos en la comisión del Senado y la inclusión de estas nuevas comparecencias se inscriben en una dinámica de sucesivas extensiones que ha caracterizado la actuación del organismo parlamentario desde que se constituyó para esclarecer los hechos bajo examen. La convocatoria de responsables políticos, directivos empresariales y personas vinculadas por relaciones personales y profesionales con el exasesor ministerial Koldo García representa una de las nuevas fases en el desarrollo del caso, de acuerdo con la información proporcionada por el PP y recogida por los medios que han seguido el proceso en detalle.