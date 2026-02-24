Espana agencias

El PNV acusa al PP de estar "alimentando más" a Vox con su documento marco para negociar en las CCAA

Durante una comparecencia, Maribel Vaquero señaló que los populares refuerzan la posición de la formación de Santiago Abascal, tras enviar directrices a líderes regionales sobre pactos, mientras el partido nacionalista vasco mantiene su rechazo a cualquier entendimiento con esa fuerza

Guardar

Al exponer la postura del Partido Nacionalista Vasco (PNV) ante los procesos negociadores tras las elecciones autonómicas, Maribel Vaquero reiteró que la formación vasca no contemplará acuerdos en los que participe Vox. Según consignó el medio Europa Press, Vaquero denunció este martes que el Partido Popular está “alimentando más” a Vox debido al envío de un documento marco elaborado por su dirección nacional, Génova, dirigido a los líderes autonómicos populares para establecer las pautas en las negociaciones de gobierno en las comunidades autónomas.

Durante una comparecencia con periodistas en el Congreso, la portavoz del PNV fue consultada acerca de la estrategia anunciada por Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular, centrada en homogeneizar los criterios que regirán los pactos autonómicos. De acuerdo con Europa Press, Vaquero sostuvo que este movimiento institucional por parte del PP evidencia un refuerzo de la posición de Vox, al armonizar los procesos de negociación entre las diferentes regiones bajo las directrices centrales del partido.

Entre los puntos clave resaltados, Vaquero afirmó que el PNV ha sostenido repetidamente, tanto en público como en privado, su negativa a implicarse en cualquier acuerdo donde se incluya a Vox. “El PNV no ha respaldado ni respaldará en el futuro cualquier acuerdo en el que esté incluido Vox”, señaló la portavoz, según publicó Europa Press. Este pronunciamiento respondió a la inquietud generada por las implicaciones políticas del documento del PP, que apunta a consolidar escenarios de gobierno apoyados o integrados por la formación liderada por Santiago Abascal.

La portavoz nacionalista consideró que establecer un marco común para las negociaciones autonómicas, lejos de minimizar la presencia de Vox, genera el efecto opuesto, según la interpretación del PNV citada por Europa Press. El documento difundido por Génova intenta evitar contradicciones entre los pactos establecidos en las distintas regiones, pero para el PNV supone un refuerzo indirecto de la influencia de Vox en la política autonómica a través de su institucionalización en los procesos de diálogo y toma de decisiones.

Por su parte, Feijóo defendió la necesidad de dar “estabilidad” a los futuros ejecutivos autonómicos y evitar divergencias entre territorios mediante la implementación de unas bases comunes, según reportó Europa Press. Esta estrategia, no obstante, suscita preocupación en formaciones como el PNV, que manifiestan un rechazo abierto a cualquier tipo de acercamiento o colaboración con Vox.

El posicionamiento presentado por Vaquero refleja la línea roja que el PNV ha marcado en los diversos escenarios postelectorales, especialmente en contextos donde los resultados electorales no permiten la formación de mayorías absolutas y las alianzas resultan determinantes para la gobernabilidad en las comunidades autónomas. Según la cobertura de Europa Press, la reiteración de esta postura responde tanto a convicciones ideológicas como a la dinámica política interna del partido vasco y su electorado.

La emisión del documento desde la sede nacional del PP, recogida por Europa Press, provocó diferentes reacciones entre las formaciones políticas representadas en el Congreso, al poner de manifiesto el peso estratégico de las alianzas y la relevancia de los planteamientos ideológicos en los acuerdos de gobierno regionales. El rechazo expreso del PNV subraya el grado de polarización presente en la política nacional respecto a la formación de gobiernos autonómicos y la intervención de partidos considerados clave para la formación de mayorías.

Temas Relacionados

PNVPPVoxMaribel VaqueroEspañaCongresoNegociaciones políticasCoaliciónSantiago AbascalAlberto Núñez FeijóoEUROPAPRESS

Últimas Noticias

Protesta ante el juicio por el apuñalamiento mortal a un menor en Isla Mayor(Sevilla): "Si mata no es menor, es asesino"

Familiares, vecinos y allegados se han congregado frente al tribunal de menores en demanda de “justicia” y en reclamo de modificar la actual normativa penal juvenil, tras el fallecimiento de un joven de 17 años en Isla Mayor

Protesta ante el juicio por

Abascal identifica a Ayuso con un gato, a Sánchez con una hiena y él mismo se compara con un caballo por su nobleza

Durante una entrevista televisiva, Santiago Abascal usó metáforas animales para describir a destacados políticos nacionales, entre ellos Pedro Sánchez, Isabel Díaz Ayuso, Alberto Núñez Feijóo y Carles Puigdemont, desplegando ironía y críticas hacia sus rivales

Abascal identifica a Ayuso con

La Fiscalía analiza la petición del Gobierno de investigar a redes sociales por difusión de pornografía infantil

Autoridades examinan posibles acciones judiciales contra plataformas digitales por riesgo a menores, luego de la solicitud oficial que denuncia posibles delitos ligados a generación y difusión de material sensible mediante inteligencia artificial en espacios virtuales de alcance global

La Fiscalía analiza la petición

Abascal ve "incorrecto" el marco del PP para pactar con Vox: "Como si fuéramos salvajes, es empezar con mal pie"

El máximo representante de Vox rechaza el planteamiento presentado por los populares y advierte que el enfoque elegido añade tensión, dificulta el entendimiento y genera desconfianza en la negociación para formar alianzas en varias comunidades autónomas

Abascal ve "incorrecto" el marco

La Audiencia ordena abrir juicio oral a Mónica Oltra por supuesto encubrimiento de los abusos de su ex a una menor

La exvicepresidenta de la Generalitat y varios funcionarios afrontarán un proceso judicial tras la decisión de la Audiencia Provincial de Valencia, que reconoce la posibilidad de que los hechos denunciados por dos acusaciones populares puedan constituir delito

La Audiencia ordena abrir juicio
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El PSOE suspende cautelarmente de

El PSOE suspende cautelarmente de militancia al alcalde de La Algaba denunciado por acoso sexual a un menor

La Ertzaintza elimina su centro veterinario de Bizkaia obligando a los agentes a recorrer 45 kilómetros para atender a los perros de la Unidad Canina en Álava

El Congreso decide si tramita la ley de Sumar que prohíbe los despidos a las empresas que lleven su actividad fuera de la UE: Zara y H&M en el foco

Dimite el secretario general del PSOE en Alcalá tras el expediente a su Secretario de Organización por una foto en la aparece quitándole la ropa interior a una ‘stripper’

La Audiencia de Valencia ordena abrir juicio oral contra Mónica Oltra por el presunto encubrimiento de los abusos sexuales de su exmarido

ECONOMÍA

Mejorar la indemnización de un

Mejorar la indemnización de un despido puede costarte el subsidio por desempleo: el SEPE rechaza la prestación si el exceso supera el límite de rentas

Estas son las ayudas y subvenciones que hay España para las familias monoparentales

El ERE y las ventas en América Latina cuestan 4.318 millones de euros en pérdidas a Telefónica

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

Infraestructuras al límite: la baja inversión en ellas dispara el riesgo de apagones y ciberataques y amenaza el crecimiento de España

DEPORTES

A qué hora y dónde

A qué hora y dónde ver el partido de playoff de Champions entre el Atlético de Madrid y el Brujas

Nos quedamos sin ciudades en las que celebrar futuros Juegos Olímpicos de invierno: más de la mitad de las candidatas estarán en “grave riesgo climático” para 2080

Los jugadores más duros a los que se han enfrentado Pedri y Ferran Torres: “Si llegas a estar en medio te parten en cuatro”

Pedri y Ferran Torres revelan las cifras de las multas de Flick por llegar tarde: “Mejor no aparezcas”

Una mujer apuñala a su marido al creer que los insultos que le dirigía al árbitro en el Atalanta-Nápoles iban hacia ella