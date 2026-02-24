El PNV acusa al PP de estar "alimentando más" a Vox con su documento marco para negociar en las CCAA

Al exponer la postura del Partido Nacionalista Vasco (PNV) ante los procesos negociadores tras las elecciones autonómicas, Maribel Vaquero reiteró que la formación vasca no contemplará acuerdos en los que participe Vox. Según consignó el medio Europa Press, Vaquero denunció este martes que el Partido Popular está “alimentando más” a Vox debido al envío de un documento marco elaborado por su dirección nacional, Génova, dirigido a los líderes autonómicos populares para establecer las pautas en las negociaciones de gobierno en las comunidades autónomas.

Durante una comparecencia con periodistas en el Congreso, la portavoz del PNV fue consultada acerca de la estrategia anunciada por Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular, centrada en homogeneizar los criterios que regirán los pactos autonómicos. De acuerdo con Europa Press, Vaquero sostuvo que este movimiento institucional por parte del PP evidencia un refuerzo de la posición de Vox, al armonizar los procesos de negociación entre las diferentes regiones bajo las directrices centrales del partido.

Entre los puntos clave resaltados, Vaquero afirmó que el PNV ha sostenido repetidamente, tanto en público como en privado, su negativa a implicarse en cualquier acuerdo donde se incluya a Vox. “El PNV no ha respaldado ni respaldará en el futuro cualquier acuerdo en el que esté incluido Vox”, señaló la portavoz, según publicó Europa Press. Este pronunciamiento respondió a la inquietud generada por las implicaciones políticas del documento del PP, que apunta a consolidar escenarios de gobierno apoyados o integrados por la formación liderada por Santiago Abascal.

La portavoz nacionalista consideró que establecer un marco común para las negociaciones autonómicas, lejos de minimizar la presencia de Vox, genera el efecto opuesto, según la interpretación del PNV citada por Europa Press. El documento difundido por Génova intenta evitar contradicciones entre los pactos establecidos en las distintas regiones, pero para el PNV supone un refuerzo indirecto de la influencia de Vox en la política autonómica a través de su institucionalización en los procesos de diálogo y toma de decisiones.

Por su parte, Feijóo defendió la necesidad de dar “estabilidad” a los futuros ejecutivos autonómicos y evitar divergencias entre territorios mediante la implementación de unas bases comunes, según reportó Europa Press. Esta estrategia, no obstante, suscita preocupación en formaciones como el PNV, que manifiestan un rechazo abierto a cualquier tipo de acercamiento o colaboración con Vox.

El posicionamiento presentado por Vaquero refleja la línea roja que el PNV ha marcado en los diversos escenarios postelectorales, especialmente en contextos donde los resultados electorales no permiten la formación de mayorías absolutas y las alianzas resultan determinantes para la gobernabilidad en las comunidades autónomas. Según la cobertura de Europa Press, la reiteración de esta postura responde tanto a convicciones ideológicas como a la dinámica política interna del partido vasco y su electorado.

La emisión del documento desde la sede nacional del PP, recogida por Europa Press, provocó diferentes reacciones entre las formaciones políticas representadas en el Congreso, al poner de manifiesto el peso estratégico de las alianzas y la relevancia de los planteamientos ideológicos en los acuerdos de gobierno regionales. El rechazo expreso del PNV subraya el grado de polarización presente en la política nacional respecto a la formación de gobiernos autonómicos y la intervención de partidos considerados clave para la formación de mayorías.