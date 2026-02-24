Espana agencias

Belarra insta a Armengol a reprobar a una diputada de Vox por llamarla "viciosa" en el Pleno del Congreso

Podemos reclama que la presidenta del Congreso adopte sanciones contra Carina Mejías tras acusarla de haber insultado a Ione Belarra durante un debate, solicitando medidas para frenar lo que consideran hostigamiento habitual por parte de la ultraderecha

Podemos formalizó un escrito dirigido a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, solicitando que se repruebe a la diputada de Vox, Carina Mejías, a raíz de un incidente ocurrido en el Pleno donde, según el partido morado, Mejías llamó "viciosa" a Ione Belarra, secretaria general de Podemos, después de la intervención de esta última desde la tribuna. El medio Europa Press informó que este episodio tuvo lugar tras la defensa de una proposición no de ley por parte de Belarra, orientada a ampliar la educación sexual integral, momento en que, al regresar a su escaño, denunció públicamente el insulto por parte de la representante de Vox.

Durante la sesión, el vicepresidente primero del Congreso, el socialista Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, presidía el debate y concedió la palabra a Carina Mejías después de la denuncia de Belarra. Al intervenir, la diputada de Vox argumentó que Belarra había utilizado términos despectivos anteriores para referirse a su formación política durante su discurso en la tribuna, según difundió Europa Press. Este cruce de acusaciones generó un enfrentamiento verbal que fue saldado de forma momentánea en el hemiciclo, aunque las consecuencias continuaron fuera del pleno.

Euopa Press detalló que, minutos después del incidente, Podemos presentó un escrito formal donde solicitó a Armengol que la Presidencia adoptara medidas para reprobar la conducta de Mejías. En el documento, Podemos denunció "increpaciones e insultos graves" hacia Belarra, mencionando expresamente la acusación de "viciosa" por haber defendido el derecho a la educación sexual integral. Los dirigentes del partido subrayaron en el escrito, reproducido por Europa Press, que estas acciones forman parte de un patrón recurrente: "Por desgracia muy repetido en los debates de esta cámara por parte de la ultraderecha", refirieron en el texto registrado.

El contenido de la carta remitida por Podemos también hacía referencia a la necesidad de establecer límites institucionales para frenar lo que perciben como hostigamiento habitual proveniente del grupo de Vox, según consignó Europa Press. De acuerdo con la petición registrada, el partido instó a que se adopten "las medidas adecuadas" desde la Presidencia del Congreso para que este tipo de comportamientos reciban una respuesta formal y se evite la repetición de episodios similares dentro de la actividad parlamentaria.

Los hechos se originaron durante el debate de una proposición no de ley presentada por Podemos, centrada en la extensión de la educación sexual integral, momento en el que Belarra, tras exponer la iniciativa, experimentó la situación que denuncia. A raíz de ello, la secretaria general pidió desde su escaño que se retirara el insulto recibido.

El desencuentro entre las representantes de ambos partidos generó nuevas tensiones en el marco del debate político en el Congreso, según el seguimiento realizado por Europa Press. Mejías reivindicó que desde la tribuna se habían dirigido "calificativos gruesos" a Vox, mientras que Podemos consideró la acción de la diputada como un acto de "increpación e insulto grave", especialmente ante la defensa de propuestas relacionadas con derechos educativos y sexuales, según la narración recogida por Europa Press.

El medio añadió que este escrito supone un llamado a la Presidenta de la cámara para intervenir ante lo que califican como una reiteración de este tipo de incidentes por parte de la ultraderecha. El procedimiento administrativo derivado del documento presentado quedó pendiente de revisión por parte de la Presidencia del Congreso, que deberá responder acerca de las posibles sanciones o gestos de reprobación solicitados en la instancia. Con esta acción, Podemos manifestó su objetivo de delimitar el alcance de los intercambios en la actividad parlamentaria y de establecer un precedente frente al cruce de insultos y acusaciones durante los debates legislativos, de acuerdo con lo publicado por Europa Press.

